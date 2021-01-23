Android Akıllı Telefonunuzu Sallayarak Nasıl Kilitleyebilirsiniz?

Akıllı telefonunuzu bir günde ne sıklıkla kontrol ediyorsunuz? Hatırlamıyor musun? Çoğu zaman öyle değil mi? Bazıları, herhangi bir bildirim olduğunda akıllı telefonlarını kontrol ediyor. Bazıları, herhangi bir bildirim olmasa bile akıllı telefonlarını düzenli aralıklarla kontrol etme alışkanlığı edindikleri için kontrol ederken. Bu alışkanlığınızdan dolayı o zayıf güç düğmesine ne olacağını hiç düşündünüz mü? Hayır. Çalışmayı durdurana kadar kimse rahatsız etmez. Android güç düğmesini kullanmak zorunda kalmadan telefonunuzu kilitleme seçeneği sunar. Ancak, Android akıllı telefonunuzu sallayarak kilitleyebilmeniz harika olmaz mıydı? İlginç geliyor mu? Okumaya devam edin.

Akıllı Telefonunuzu Sallayarak Nasıl Kilitleyebilirsiniz?

Önce Google Play Store’dan “Tasker” uygulamasını indirin. Şimdi Ayarlar> Erişilebilirlik> Tasker’a gidin ve Tasker uygulamasını etkinleştirin. Tasker’ın düzgün çalışması için bu gereklidir.

Tasker uygulamasını açın ve “Profiller” sekmesinde altta bulunan “+” düğmesine dokunun. Bundan sonra “Etkinlik” i seçin.

Şimdi etkinlik kategorisinden “Sallama” yı seçin. Bunu yapmak sizi “Eksen” alt menüsünün açılır listesinden “Sol-Sağ” seçeneğini seçmeniz gereken “Olay Düzenleme” menüsüne götürür. Bundan sonra, cihazınızın geri düğmesine bir kez basın. Bu sizi, bu profile yeni bir görev eklemenizin isteneceği Tasker ana menüsüne götürecektir. “Telefonu Kilitle” adını verebilirsiniz.

Yeni bir görev eklemek sizi, altta bulunan “+” düğmesine dokunmanız ve Eylem kategorisinden “Ekran” ı ve Ekran Eyleminden “Sistem Kilidi” ni seçmeniz gereken “Görev Düzenleme” menüsüne götürür. Daha sonra Tasker’ın Cihaz Yöneticisini etkinleştirmeniz istenecektir. Daha sonraki adımlarla devam etmek istiyorsanız etkinleştirmeniz gerekir.

Tasker için cihaz yöneticisini etkinleştirmek, sizi Tasker’in ana menüsüne geri dönmek için geri düğmesine iki kez basmanız gereken Görev Düzenleme menüsüne geri götürecektir. Artık Android akıllı telefonunuzu sallayarak kilitleyebilirsiniz.

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