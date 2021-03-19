Android Cihazınızda Numaralar Nasıl Engellenir?

İstenmeyen aramalar bu dijital dünyada en nefret edilen şeylerden biridir ve hiç kimse bu tür aramaları almayı sevmez. Ama gerçek şu ki, hepimiz bu tür aramalarla günde en az bir kez yüzleşmek zorundayız. Günümüzde bu aramaların yeni bir adı var ve bu da Robocalls, çünkü spam aramalarının çoğu otomatik robocalling sistemleri aracılığıyla yapılıyor. Bu aramalar can sıkıcı ve herkes spam aramalardan kurtulmak istiyor. Bu yazıda olduğu gibi, Android cihazda spam aramaların nasıl engelleneceğinden bahsedeceğiz.

İstenmeyen Aramaları Manuel Olarak Engelleme

İstenmeyen aramaları engellemek için herhangi bir ek uygulama kullanmak istemiyorsanız, istenmeyen aramaların manuel olarak engellenmesini sağlamalısınız. İşte izlemeniz gereken adımlar;

İlk adımda, Android cihazınızın çeviricisini açmanız ve spam araması aldığınız numaraya tıklamanız gerekir. Bir sonraki menüde, Kara listeye ekle seçeneğini göreceksiniz, üzerine tıklayın. Bundan hemen sonra, onay isteyecekler ve Tamam’a tıklamanız gerekiyor.

Yalnızca Kayıtlı Kişilerden Gelen Aramalara İzin Vererek İstenmeyen Aramaları Engelleme

Bu, yalnızca Android cihazınızı Rahatsız etmeyin moduna geçirdiğinizde işe yarayacak bir yöntemdir. Kayıtlı kişilerden gelen aramalara izin vererek istenmeyen aramaları engellemek için izlemeniz gereken adımlar şunlardır;

Android cihazınızın Ayarlar menüsünü açın. Ayarlar menüsünde Rahatsız etmeyin ayarlarını bulmanız gerekir. Bulduktan sonra üzerine tıklayın. Rahatsız etmeyin modunu açmanız gerekir. Açtıktan hemen sonra, Aramalara İzin Ver bölümünden Tüm Kişiler’e tıklayın. Bu ayarların yardımıyla, yalnızca kayıtlı kişilerden çağrı alırsınız.

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