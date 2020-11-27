Android DNS Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır ?

Android DNS değiştirme işlemi, her Android kullanıcısının en az bir kere denediği yöntemdir. Gizli ve kapanan sitelere erişmek için bu yöntemi kullanmanız gerekiyor. Artık kişisel bilgisayarlardan çok mobil cihazlarla internet ortamında surf yapıldığı ortadadır. Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda internet üzerinde gezinme diğer cihazlarda olduğu gibi zaman zaman engellerle karşı karşıya kalabiliyor. İstenilen sitelere giriş yapma konusunda sıkıntı yaşayacak olan kullanıcılar; bunun için farklı bir yöntem kullanabiliyor. Android DNS değiştirme işlemleri ile interneti az daha yavaş olsa da sınırsız bir biçimde yeniden kullanma imkanıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Sorunsuz ve engelsiz bir biçimde internet dünyasına adım atacak olan kullanıcıların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmamaları durumu da söz konusu olacaktır.

Android DNS Değiştirme

Android işletim sistemi ile çalışan tabletler yada telefonlarda DNS değişikliğine gitmek oldukça kolay bir işlem olarak görülmektedir. Android DNS değiştirme işlemine telefon menüsünden Ayarlar kısmına girerek başlamalısınız. Ulaştığınız Ayarlar kısmından Wi-Fi seçeneğini tercih ederek bu işlemi yarıya getirmiş olacaksınız ve ne kadar basit olduğunu görmüş olacaksınız.

Bağlı olduğunuz ağa bir süre basılı tutarak, çıkan pencereden “Ağ Ayarlarını Yönet” seçeneğini tıkladıktan hemen ardından, “Gelişmiş seçenekleri göster” tercihinde bulunarak “ IP Ayarları” seçeneğini de “Statik” olarak değiştirebilirsiniz. Bu evrede de DNS1 kısmına 8.8.8.8 ; DNS2 kısmına ise 8.8.8.4 yazarak kaydetmeniz ile bu işlemi sonuçlandırabilirsiniz. Böylelikle de interneti sınırsız bir biçimde de kullanmaya başlamanız durumu ile de istediğiniz platformlarda istediğiniz her an ulaşabilirsiniz. Umarız size yardımcı olabilmişizdir, engelsiz bir hayat geçirmeniz dileğiyle… 🙂