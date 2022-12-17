Yeni bir akıllı telefon alacaksanız öncelikle hani işletim sistemini seçeceğinize karar vermeniz gereklidir. Akıllı telefon piyasasına Apple tarafından geliştirilen IOS ve Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemi hakimdir. Android yaklaşık olarak satılan akıllı telefonların %70 kadarında bulunurken IOS için bu oran %30 dur. En popüler mobil işletim sistemi olan Android nedir bu yazımızda sizlere anlatacağız.

Android Google tarafından geliştirilse de açık kaynak kodludur. Yani isteyen üreticiler sistem üzerinde istedikleri değişiklikleri yapabilirler. Bu yüzden akıllı telefon piyasasında birbirinden çok farklı Android telefonlar bulunmaktadır. Örneğin xiaomi markası kendi Android telefonları için MIUI arayüzünü geliştirmiştir. Bunun temel sebebi bu mobil işletim sisteminin Linux tabanlı olmasıdır. IOS ise sadece Apple tarafından üretilen telefonlarda kullanılabilir.

Android hangi cihazlarda mevcuttur?

Android denilince akla ilk olarak akıllı telefonlar gelse de Android çok daha fazla cihazda bulunur. Android işletim sistemi ile çalışan akıllı saatler ve televizyonlar oldukça popülerdir. Ayrıca arabanızda bulunan mültimedya sistemi de büyük ihtimalle Android işletim sistemine sahiptir.

Android işletim sistemi ne zaman geliştirildi?

Şu an Android sisteminin sahibi Google olsa da ilk geliştiricisi Google şirketi değildir. Android 2003 yılında Andy Rubin tarafından kameralar için kullanılmak üzere geliştirmiştir. O zaman Symbian ile çalışan telefonların popülerleştiğini gören Andy ilgisini bu yöne çevirerek Android sistemini telefonlar için geliştirmeye başlamıştır. 2005 yılında ise Google Andy ve ekibinin başarısını görmüş ve Android işletim sistemini satın almıştır. Andy telefonlar için işletim sistemi geliştirmeye Google çatısı altında devam etmiştir. İlk Android işletim sistemine sahip telefon HTC Dream 2008 yılında piyasaya sürüşmüştür. HTC Dream bugünlerde göremediğimiz, klavye donanımıyla gelen Android 1.0 sistemiyle çalışan akıllı bir telefondur.

Bu zamana kadar yayınlanmış Android sürümleri nelerdir?

Google her Android işletim sistemi sürümüne bir tatlı adı verme geleneğine sahiptir. Bu zamana kadar çıkan Android sürümleri ve kod adları sırasıyla şunlardır:

1.5: Cupcake

1.6: Donut

2.0: Eclair

2.2: Froyo

2.3: Gingerbread

3.0: Honeycomb

4.0: Ice Cream Sandwich

4.1: Jelly Bean

4.4: KitKat

5.0: Lollipop

6.0: Marshmallow

7.0: Nougat

8.0: Oreo

9.0: Pie

10.0: Q (Google Android sürümlerine tatlı ismini vermeyi bıraktığını açıkladı)

11.0: R

12.0: L

13.0: Tiramisu (Tatlı isimleri geri geldi)