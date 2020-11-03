Android’de Rahatsız Etmeyin Özelliği Nasıl Açılır?

Android cihazlarda rahatsız etmeyin özelliği sayesinde artık istenmeyen kişilerden rahatsız olmayacaklar. Android kullanan akıllı telefon kullanıcıları, beklenmedik zamanlarda arama sesleri ve bildirim almamak için artık “Rahatsız etmeyin” modunu kullanabilirler. Android’de bulunan “Rahatsız etmeyin” modunun nasıl yapılacağına dair detaylı bilgileri sizler için açıkladık.

Uykunuzun en tatlı zamanlarında, önemli bir toplantı esnasında ya da özel bir anınızın tam ortasında telefonunuza bir arama sesi ya da bir bildirim gelmesi oldukça can sıkıcı olabilir. Üstelik bu bildirimler, sizin için önemsizse daha da keyifsiz bir durum ortaya çıkacaktır. Android telefonlarda bulunan rahatsız etmeyin modu tamda böyle durumlar için geliştirildi. Rahatsız etmeyin özelliği ile kontrol tamamen sizlerin elinizde bulunuyor. Bu özellik uzun süredir kullanılıyor olsa da rahatsız etmeyin modu hakkında gelen sorular hala bazı Android telefon kullanıcılarının aklını kurcalamaya devam ediyor.

Android Rahatsız Etmeyin Özelliği Nasıl Açılır?

Android işletim sistemi kullanıcılarına standart sessize alma özelliğinden daha fazlasını sunan bu özelliği en verimli şekilde kullanmak ve akıllı telefonlarınızın kontrolünü tam anlamıyla elinize almak için bilmeniz gereken bazı detaylar var. Android rahatsız etmeyin modu temelde telefonu sessize alma modu ile hemen hemen aynı özelliktedir. Fakat özellikle Android 9 sürümü sonrasında rahatsız etmeyin özelliği geliştirildi ve kullanıcılara iletileri engelleme ayarları, modun ne kadar süreceği, arama engelleme ayarları ve otomatik ayarlama gibi birçok farklı özelleştirme sunmaya başladı.

İsteyen Android kullanıcıları rahatsız etmeyin modunu geldiği gibi, cihazı sadece titreşime ya da sessize almak için kullanabilirler. Fakat bu modun özelleştirme seçeneklerinizi en uygun hale gelecek biçimde düzenlerseniz, doğru engellemeler yapabilir ve kimin size ne zaman ulaşacağını kontrol altına alabilirsiniz.

Rahatsız etmeyin modu nasıl hızlı açılır?

1- Araç çubuğunu aşağı indirin ve Bildirim ve Kısa yol ekranını açın,

2- Rahatsız Etmeyin butonuna dokunun.

3-Özellikten çıkmak için kısa yol ekranını tekrar açın ve Rahatsız Etmeyin modunu pasif hale getirin.

Özelliği zamanlamak ve otomatik hale getirmek için simgeye uzunca dokunup, detaylı ayarlar ekranına geçebilirsiniz. Herhangi bir değişiklik yapmadan rahatsız etmeyin modunu geldiği gibi kullanmak isteyen kullanıcılar, bu yöntem ile rahatsız etmeyin modunu hızlı bir şekilde aktif edebilirler.

Rahatsız Etmeyin Modu Ne İşe Yarar?

Android cihazlarda rahatsız etmeyin modu sizlerin müsait olmadığı zamanlarda en çok işinize yarayacak bir özellik. Sonuçta müsait olmadığınız durumlarda ansızın birileri yazabilir ve sizde rahatsız olabilirsiniz. Bu yüzden ” rahatsız etmeyin ” özelliğini kullanarak kişilerden rahatsızlık duymazsınız.