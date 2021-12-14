Adım Adım SEO’ya Etki Eden Optimizasyonlar

Arama Motoru Optimizasyonu web sitelerinin Google gibi arama motorlarında daha görünür hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Her online site sahibi, daha fazla tıklanma almak için çözümler aramaktadır.

Google bir kullanıcı arama yaptığında milyonlarca sonucu sunmaktadır. Bu durum bazen her sitenin görülmemesine neden olabilmektedir. Bu çeşitlilik, aynı zamanda bazı kriterlere uyulmazsa yeterli ziyaretçi alınmamasına da nedendir.

Bu nedenle yapılan SEO çalışmaları, site yönetiminizi daha iyi şekilde yapmanıza olanak tanımaktadır. Böylece her türden web sitenizde iyileşme sağlanabilmektedir.

SEO’ya etki eden birçok optimizasyon vardır. Bunlardan her biri önemli olup ana hatlarıyla şu şekildedir;

Mobil dostu web sitesi Web sitesi hızı Sayfa başlıkları ve açıklamalar Görsel kullanımı Kullanıcı dostu URL oluşturma Başlık etiketleri

SEO uzmanıtarafından yapılan bu ayarlamalar, daha iyi çözümler almanıza yardımcı olmaktadır. Doğru olarak yapılırsa, sitenizin daha yukarı konumlara çıkmasına destek vermektedir. Doğru bir SEO yapmak istiyorsanız ve bu işin uzmanı değilseniz doğru bir seo ajansı olan https://seozon.net/ ile çalışabilirsiniz.

Mobil Dostu Web Sitesi

SEO nedir nasıl yapılıriçin en önemli maddelerden bir tanesi mobil dostu sitelerdir. Günümüzde akıllı telefonlar ve tabletler yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunun en büyük sebebi dilediğinizi yerde kullanabileceğiniz yapısı olmasıdır.

Bu nedenle siteniz mobil dostu yapıya sahipse, alacağınız tıklamalar da yükselecektir. Bunun yanı sıra mobil uyumluluk, Google gibi arama motorlarının da daha iyi sıralamasına yardım edecektir. Eğer mobil uygulamanız varsa bunun da optimizasyonu doğru şekilde yapılmalıdır.

Web Sitesi Hızı

Günümüzde birçok insan bir web sitesine girerken hızlı şekilde açılmasını talep etmektedir. Çoğu kişi ilk üç saniyede açılmazsa ya da tıkladığı içerik, sayfa ve fotoğraf gibi medya seçenekleri yüklenmezse farklı çözümleri incelemektedir.

Dolayısıyla sitenizi bu açıdan değerlendirmeniz, gerekli önlemleri almanız SEO çalışması açısından önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda ilk olarak sitenin kodları incelenmekte, fazla, gereksiz satırlar olup olmadığı incelenmektedir. Bunların düzeltilmesi daha iyi çözümler almanızı sağlar.

Bunun yanı sıra sitenize kurulu eklentiler de bazen yavaşlık nedeni olabilmektedir. SEO kapsamında bunar da düzenlenmektedir.

Sayfa Başlıkları ve Açıklamalar

Sayfa başlıkları ve açıklamalar her ne kadar önemsiz gibi dursa da Google SEO nedir için önemli bir etmen olan maddeler arasındadır.

Eğer siteniz varsa, arama motorlarının kullandığı robotlar ziyaret ettiğinde öncelikle bu alana bakacaktır. Dolayısıyla ilgili kriterlere göre hazırlamak, sizin yararınıza olacak bir durumdur.

Görsel Kullanımı

Sitelerde bulunan içeriklerde görsel kullanımı büyük bir önem taşımaktadır. Zira doğru görseller, Google SEO çalışması ile Google görseller üzerinde görüntülenebilir. Böylece yeni bir alandan ziyaretçi almanız mümkündür.

Bunun yanı sıra içeriklerde de fotoğraf, video gibi medyaların kullanılması daha çekici bir görünüm sunmaktadır.

Kullanıcı Dostu URL Oluşturma

Kullanıcıların tekrar sitenizi ziyaret etmesini istiyorsanız, bunun en büyük koşulu hatırlanmanızdır. Eğer site adınız unutulursa, büyük olasılıkla ilgili kişiler sizi ziyaret etmeyecektir. Eğer Arama Motoru Optimizasyonu yaparken URL adresini kısa ve öz tutarsanız, bunu kolay şekilde sağlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra siteniz ile ilgili anahtar kelimeleri kullanırsanız, sitenizin daha üst sıralarda görünmesini sağlayabilirsiniz.

Başlık Etiketleri

Başlık etiketleri genellikle içeriklerde kullanılmaktadır. Her ne kadar Google SEO çalışmaları içinde önemsiz görünse de böyle değildir. Doğru kullanımları, botların sizi daha yukarıda sergilemesine yardım edecektir.

Bu nedenle ana başlıklarda H1, bunun altında olanlarda ise H2 kullanılmalıdır. H2 altında da ek oluşturmak istiyorsanız, H3, H4, H5 gibi başlıklar devreye girmektedir. Eğer doğru şekilde kullanırsanız, sıralamanızı yükseltecektir.