ASUS Zenbook 14 UX425JA İnceleme

Asus, en son ASUS Zenbook 14 UX425JA ürününü piyasaya sürdü ve dünyanın en ince 14 inçlik dizüstü bilgisayarı, tam G / Ç bağlantı noktaları ile birlikte geliyor. ASUS Zenbook 14, ticari kullanıcılar için üretilmiş bir verimlilik dizüstü bilgisayarıdır. 13,9 mm inceliğinde ve yalnızca 1,13 kg ağırlığındadır, bu da onu gerçekten hafif ve süper taşınabilir kılar.

Zenbook 14, 16 GB RAM ile birleştirilmiş 10. Nesil Intel Core i7 işlemci tarafından desteklenmektedir. Buna ek olarak, dizüstü bilgisayar, USB Type-C şarj desteği ile birlikte gelen büyük bir 67Wh pil barındırıyor. ASUS Zenbook 14 almaya değer mi?

Tasarım

ASUS Zenbook 14, minimalist bir tasarıma ve birinci sınıf görünmesini sağlayan tamamen metal bir gövdeye sahiptir. Oynayabileceğimiz Çam Grisi rengi var ve üstte metal bir kaplama ve sol orta köşede ASUS logosu var.

Yukarıda belirtildiği gibi, Zenbook 14 yalnızca 1,13 kg ağırlığında ve 13,9 mm inceliğindedir, bu da onu şu anda mevcut olan en ince dizüstü bilgisayar yapmaktadır. Genel tasarım çok temiz görünüyor ve ince ve hafif form faktörü sayesinde Zenbook 14, dizüstü bilgisayarlarıyla her gün seyahat eden kullanıcılar için mükemmel bir seçim haline geliyor.

Yazılım Özellikleri

ASUS Zenbook 14, Windows 10 Home önceden yüklenmiş olarak gelir ve buna ek olarak, McAfee Antivirus, Microsoft Office Suite ve MyASUS dahil olmak üzere önceden yüklenmiş üç uygulama alırsınız. MyASUS Yazılımı, dizüstü bilgisayarınızın performansını optimize etmenize yardımcı olur, pil planlarınızda ve fan profillerinizde değişiklik yapmanızı sağlar ve bunun yanı sıra size Garanti bilgilerinizi gösterir ve doğrudan uygulamadan destekle iletişim kurmanıza olanak tanır.

Bu dizüstü bilgisayardaki önyükleme hızı, bazı başlangıç programları etkinleştirildikten sonra bile 2 saniye içinde açılıyor ve bununla birlikte gelen süper hızlı SSD’ye gidiyor. Bu dizüstü bilgisayarı düzenli olarak kullandık ve Windows 10’da herhangi bir sorun veya gecikme yaşanmamakta. Kolaylıkla çoklu görev gerçekleştirebilirsiniz ve dizüstü bilgisayar, arka planda diğer programlarla birlikte ağır elektronik tabloları sorunsuz bir şekilde yönetebilir. Bununla ilgili Uygulama başlatma süresi de yeterince iyidir ve çoğunlukla çalıştırdığınız her şey bir saniye içinde başlar.

Donanım ve Performans

ASUS Zenbook 14, Turbo Boost (3.90GHz’e kadar) ve 8MB önbelleğe sahip 10.Nesil 1.30GHz dört çekirdekli Intel Core i7-1065G7 işlemci tarafından desteklenmektedir. Bu ayrıca 16 GB 3200MHz LPDDR4X RAM ve 512 GB PCIe NVMe 3.0 x2 M.2 SSD ile birleştirilir.

ASUS Zenbook 14’ün günlük performansı harika. İnternette gezinebilir, PowerPoint sunumları yapabilir, elektronik tablolarınızı düzenleyebilir ve en sevdiğiniz programları herhangi bir sorun olmadan çevrimiçi olarak izleyebilirsiniz.