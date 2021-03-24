Bilgisayardan TV Video Oyunları Aktarmanın Yolları
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Bilgisayardan TV’ye Video Oyunları Aktarmanın Yolları

ECE
2 dk okuma süresi
Bilgisayardan TV’ye Video Oyunları Aktarmanın Yolları
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En sevdiğiniz PC oyunlarını TV’nizde oynamak isteyebilirsiniz. Bir Windows, macOS veya Linux bilgisayarınızda birçok oyun olabilir. Özellikle favori oyun konsollarınız için kontrol cihazlarının masaüstü işletim sistemleriyle uyumlu olduğu düşünüldüğünde. Ancak genellikle bir sorununuz olabilir. PC’niz bir odada ve TV başka bir odada. Odalar arasında uzun bir HDMI kablosunun döşenmesi pratik değildir. Cevap, ev ağınız üzerinden bilgisayarınızdan TV’nize oyun akışı sağlamaktır. PC oyunlarını TV’de yayınlamak için bu yöntemleri kullanın.

Miracast ve Kablosuz HDMI ile Oyunları TV’ye Aktarın

Masaüstü işletim sistemleriyle uyumlu birkaç kablosuz HDMI sistemi kullanabilirsiniz. Kablosuz HDMI, iki cihaz arasında ses ve video sinyallerinin iletilmesini sağlayarak bu listedeki diğer teknolojileri mümkün kılar.

İlk kablosuz HDMI cihazlarının (Intel’in WiDi ve AMD Kablosuz Ekranını kullananlar gibi) yerini Miracast almıştır. Miracast, kablosuz bağlantılar için standarttır. Windows desteği ile uyumlu bir dongle aracılığıyla PC’nizden veya dizüstü bilgisayarınızdan TV’nize oyun akışı gerçekleştirebilirsiniz. Birkaç akıllı TV üreticisi ayrıca Miracast desteğini de içerir. Bu nedenle, bir Miracast dongle’a para harcamadan oyunları TV’nize aktarabilirsiniz.

TV

Bir PC Oyununu Chromecast Aracılığıyla TV’ye Yayınlayın

PC’niz ve Google Chromecast’iniz aynı ağa bağlıysa, masaüstünüzü TV’nize aktarabilirsiniz. Bilgisayarınızda çalışan her şey – oyunlar dahil – TV’ye aktarılabilir.

Bunun çalışması için söz konusu bilgisayarda Google Chrome tarayıcısını kullanıyor olmanız gerekir. Bu, Chromecast cihazına bağlı aynı hesap kullanılarak oturum açılmalıdır. Bunu yapmak için:

  • TV’nizi açın
  • Chromecast’in bağlı olduğu HDMI girişini seçin
  • PC’nizde Chrome tarayıcısını yükleyin ve oturum açıp açmadığınızı kontrol edin
  • Şimdi en aza tarayıcı penceresi
  • TV’ye yayınlamak istediğiniz oyunu başlatın
  • Chrome tarayıcısına geri dönün ve menüyü açın
  • Yayınla’yı seçin
  • Açılır kutuda Kaynaklar açılır menüsünü tıklayın ve Masaüstü öğesini seçin.
  • Yayına başlamak için Chromecast cihaz adını tıklayın
  • İşiniz bittiğinde, bağlantıyı kesmek için tarayıcıdaki Yayın düğmesini tıklayın

GameStream ile Oyunlarınızı Nvidia Shield TV’ye Aktarın

PC oyunlarını TV’nize aktarmanın daha oynanabilir bir yolu için Nvidia Shield TV’yi düşünün. Nvidia GameStream kullanarak, bu etkilidir, ancak PC’nizin uygun bir Nvidia GTX serisi GPU’ya sahip olmasına güvenir. Ancak Nvidia Shield TV’niz PC’nizle aynı ağa bağlıyken oyun akışı başlayabilir. Steam’deki oyunlar, PC’nize bağımsız olarak yüklenenlerin yanı sıra Nvidia Shield TV’ye de aktarılabilir.

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