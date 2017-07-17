Bim 17 Ağustos Tarihinde Uygun Fiyatlı iPhone 6 Satacak !

Son yıllarda yaptıkları teknolojik atılımlarla isimlerin oldukça söz ettiren perakende market zincirleri arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor. Şimdi ise BİM 17 Ağustos tarihinde ucuz iPhone 6 satmaya hazırlanıyor.

BİM market zincirleri, son senelerde teknolojik ürün konusunda kendisine aşacak nitelikte anlaşmalar yaparak kullanıcıları gerçekten mutlu eden fiyatlar ile satış yapmaya devam ediyor. Bir çok şirket ile toptan alışveriş anlaşması yaparak, teknoloji sevenlerin istedikleri cihazlara daha uyguna sahip olmasına olanak tanıyan BİM marketleri, 17 Ağustos tarihinde ise ucuz yollu iPhone 6 satışını yapmayı planlıyor.

Günümüz itibari ile Apple mağazalarında aktif iPhone 6 satışı mevcut değil, fakat BİM şirketi cihazı toptan bir şekilde satın almış olacak ki kısa süre sonra çok fazla olmayacak stok ile satışa çıkartacak. 17 Ağustos tarihinde BİM mağazalarında satışa çıkacak olan iPhone 6 fiyatı 1889 TL olarak belirlenmiş durumda.

2 Yıl Resmi Garantili

BİM mağazalarında satılacak olan iPhone 6 cihazlarının Apple Türkiye tarafından 2 yıl garanti altında olacağını söylemeden geçmeyelim. Satılacak olan model 32 GB hafızalı olarak gelecek ve iOS 11 işletim sistemi ile kullanıcılarıyla buluşacak. Ülkemizin ekonomisini ve artan dolar miktarını da göz önüne aldığımızda ihtiyacı olan arkadaşların 17 Ağustos Cuma günü BİM mağazaları önünde nöbet tutmasını öneriyoruz. Eğer bu indirim fırsatını kaçırmanız durumunda bir daha bu kadar ucuz bir iPhone bulamayabilirsiniz, biz uyaralım bol şans… 🙂