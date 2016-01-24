1990lı yılların setinde ortaya çıkmış olan macera dolu muhteşem, fantastik kahramanın hayat hikayesini anlatan Captain Marvel filmi son zamanların en iyi filmlerinden olmuştur. Bugün sizlerle beraber Captain Marvel Filmi İncelemesi yapacağız.

Son zamanlarda çizgi roman filmlerinin opülerliği arttıkça, normal filmler unutulmaya yüz tutuyor. Elbette ki günümüzdeki kişiler, bir filmi izlemeden önce, filmde bulunan karakterler hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Kişiye ait olan idealler, eşsiz yetenekler, filmi izleyecek olanları etkilemektedir. Şimdi sizlere Captain Marvel hakkında biraz bilgi verelim.

Captain Marvel

2019 yılında piyasaya damgasını vuracak olan Marvel, Carol Danvers’i temel alan muhteşem bir filmdir. Mart ayında vizyona girmiş olan film, Türkiye de alt yazılı olarak yayınlanmasına rağmen, insanlar tarafından çok fazla tercih edilmiştir. Anna Boden ve Ryen Fleck’in yönetmenliğini ve yazarlığını üstlendiği film, 1995 yılında Carol Danvers’in nasıl Kaptan Marvel olduğunu bahsedecektir.

Captain Marvel Filminin Konusu

Captain Marvel, evreni farklı bakış açısıyla anlatan bir filmdir. Carol Danvers’in Kaptan Marvel’a dönüşünün yanı sıra, dünyanın dönüşünü ve hareketlerini de konu almaktadır. Captain Marvel, dünyayı keşfettikçe, aklına bazı görüntüler gelmektedir. Geçmişte dünyada yaşadığını ve burada bir hayatı olduğunu hatırlamaya başlayan kadının bu hayatta güveneceği tek kişi Shield çalışanı Nick Fury olmuştur. Geçmişini hatırladıkça, özel güçlerine dair bilinmeyen detayları öğrenen kahraman kadın, düşmanı olan Skrull ıkı ve onu ölümden kurtarıp kendileri gibi güçlü yapan erdemli Kere ırkı arasındaki savaşta önemli görevler üstlenecektir. Free ve Skrull ırkı önceden beri birbirine düşmen iki ırktır. Kaptan Marvel, bu iki ırk arasında tarafını seçmek durumunda kalacaktır.

Captain Marvel Filminin Oyuncuları

Brie Larson

1989 yılında Kaliforniya da dünyaya gelmiş olan Brie Larson, televizyonda ünlendikten sonra önemli filmlerde ve dizilerde rol almıştır. Captain Marvel filminde başrol oyuncusu olarak izleyeceğimiz oyuncu aynı zamanda Avengers: Oyunun Sonu filminde de başrol almıştır. Brie Larson’un rol aldığı diğer filmler:

Gizli Dünya,

Short Term 12

The Spectacular New,

Kong: Kafatası Adası

Jude Law

1972 yılında doğan İngiliz oyuncu, dünya çapında ki ününe Gattaca, Yetenekli Ripler filmlerinde sahip olmuştur. Captain Marvel filminde Walter Lawson karakterini canlandırmaktadır. Jude Law’ın rol aldığı diğer filmler:

Büyük Budapeşte Oteli,

Closer,

Sherlock Holmes: Gölge Oyunları

The Young Lope

Gemma Chan

1982 yılında doğmuş olan Gemma Chan, başarılı film, televizyon ve tiyatro oyuncuları arasında yer almaktadır. Dizi oyuncusu olarak başladığı ilk film Humans olmuştur. Captain Marvel filminde Minn-Erva karakterini canlandırmaktadır. Gemma Chan’ın rol aldığı diğer filmler:

Mary Quenn of Scots,

Crazy Rich Asians

London Fields

Captain Marvel Filminin Yönetmeni

Anna Boden ve Ryan Fleck

Captain Marvel filminin yönetmeni, görüntü yönetmeni, editörü ve senaryo yazarı olan Anna Boden ve Ryah Fleck, okul zamanında tanışıp sevgili olan iki çifttir. Birlikte yaptıkları çalışmalarla tanınan Anna Boden ve Ryan Fleck’in son çalışması Captain Marvel’dir. Anna Boden ve Ryan Fleck’in rol aldığı diğer filmler: