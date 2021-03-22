Chrome'da Bir Video veya Ses İçin Canlı Altyazı Nasıl Etkinleştirilir?
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Chrome’da Herhangi Bir Video veya Ses İçin Canlı Altyazı Nasıl Etkinleştirilir?

ECE
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Chrome’da Herhangi Bir Video veya Ses İçin Canlı Altyazı Nasıl Etkinleştirilir?
Okunuyor Chrome’da Herhangi Bir Video veya Ses İçin Canlı Altyazı Nasıl Etkinleştirilir?

Altyazılar, birçok kullanıcının altyazılara yanıt verdiği için medya içeriğine sahip platformlar için oldukça önemli bir özellik haline geldi. Ancak, her platform mevcut içeriğin tümü için altyazıları desteklemez. Bu sorunu çözmek için Google, Chrome kullanıcıları için yeni bir Canlı Altyazı özelliği sunmaya başladı ve özellik, sadece şirketin kendi platformunda değil, her platformda çalışacak şekilde tasarlandı.

Google Chrome, tarayıcıda oynatılan herhangi bir video ve ses içeriği için altyazılar oluşturur. Şu anda, gelecek yalnızca tek bir dilde mevcuttur, oda İngilizce. Bu adım adım yazıda, bu özelliği nasıl etkinleştirebileceğinizi göstereceğiz. Hemen başlayalım.

Canlı Altyazı

Google Chrome Altyazı

Chrome’da Canlı Altyazı Nasıl Etkinleştirilir?

Adım 1: Bilgisayarınızdaki Google Chrome tarayıcısını açın, Windows , Mac veya hatta Linux.

Adım 2: Şimdi, pencerenin sağ üst köşesindeki üç nokta menü simgesini tıklayın.

Adım 3: Mevcut seçeneklerden “Ayarlar” ı seçin.

Adım 4: Sol kenar çubuğunda, “Gelişmiş” i tıklayın ve ardından “Erişilebilirlik” i seçin.

Adım 5: Şimdi, “Canlı Altyazı” seçeneği için anahtarı AÇIK duruma getirin.

Özelliği Açık duruma getirdikten sonra, bazı konuşma tanıma dosyaları bilgisayarınıza indirilecektir. Canlı Altyazı seçeneğini görmüyorsanız, tarayıcınızı güncellemeniz gerekir ve bu özellik yenidir ve eski sürümlerde kullanılamaz. Gerekli dosyalar indirildikten sonra, Altyazı özelliği kullanıma hazırdır. Herhangi bir web sitesine gidebilir ve bir video oynatabilirsiniz; başlık, ekranın altındaki yarı saydam siyah bir kutu içinde görünecektir.

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