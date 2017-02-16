Claptrap’in sesi değişti!

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Borderlands 3 fragmanı sırasında serinin hayranları, seride en sevilen karakterlerden biri olan robot Claptrap’in sesinin farklı olduğunu gözlemlemişlerdi. Yapılan açıklamada, Claptrap’in Borderlands 3’de farklı bir seslendirme aktörüne sahip olduğu doğrulandı.

Claptrap şimdi daha önceki Borderlands oyunlarının yanı sıra Gearbox‘ın Battleborn‘unda birkaç karakter de yazan Jim Foronda tarafından seslendiriliyor. Küçük robot, daha önce 2005’ten 2017’ye kadar yayıncı Rooster Teeth Productions‘a taşınmadan önce Gearbox‘la birlikte olan David Eddings tarafından seslendirildi. Eddings ve Gearbox basın tarafından bilinen herhangi bir sorun yaşamamış olsalar da, Borderlands 3 için anlaşamamış gibi gözüküyorlar.

Bununla birlikte, Eddings, “ben ve arkadaşlarımın oynadığı oyunlarda eğlence için [seslendirme] yapmaya devam edeceğini” söyledi. Örneğin, Bendy’deki Joey Drew’un ve Rooster Teeth’in yayınlamaya yardımcı olduğu Mürekkep Makinesi’nin sesi kendisine ait.

Borderlands 3’de farklı bir seslendirme aktörünün hayat vereceği Claptrap’in sesinin fazlasıyla modifiye edilmesi nedeniyle gözlemlenebilir bir fark yakalamak oldukça zor.

Borderlands 3, 2019’un Eylül ayında piyasaya çıkacak..