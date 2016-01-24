Teknolojinin giderek geliştiği bu günlerde, piyasaya çıkan bir bilgisayar Dell XPS 13. Sizler için Dell XPS 13 incelemesi ni yaptım. Gelin birlikte bakalım.

Dell XPS 13

Bilgisayarlar için en önemli özellik elbette ki kamera olmuştur. Küçük bir şey gibi görünse de, geçmişte diz üstü bilgisayar kullanıcıları bir sürü kamera sorunuyla karşılaşmışlardır. Bir bilgisayarı en iyi hale getiren şüphesiz ki, küçük sorunları göz önüne alan firmalar elinden çıkmış olan bilgisayarlardır. Bilgisayarda bulunan web kamerası, ekranın üstünde olduğunda XPS 13 de bu kamera mükemmel görünüme sahiptir. Bana göre Dell XPS 13 mükemmel bilgisayarlar arasında yer almaktadır. Güncellenmiş sürümü sayesinde, bilgisayar kullanıcıları çok memnun kalmıştır.

XPS 13 bu zamana kadar üretilmiş bilgisayarlar arasında, kenardan kenara ekrana sahip ilk diz üstü bilgisayarlardan biridir. Windows kullanıcıları için MacBook Air de bir alternatif olsa da, XPS 13 ince, hafif ve şık tasarımıyla tüm yeni bilgisayarların önüne geçmiştir.

Ben Dell XPS 13’ün beyaz versiyonunu gerçekten çok beğendim. Bilgisayarın üst kısmı gümüş renge sahipkeni klavye destesi de karbon fiberden oluşmaktadır. Bilgisayara yapılmış olan bu ekstra dokunuşlar, kullanımınızda rahatlık sağlamaktadır.

Dell XPS 13 Ne Kadar?

Dell XPS 13’ün 2019 sürümü 899 dolardan satışa sunulmuş olsa da çoğu kişi bu bilgisayarın 1.199 dolar olan sürümüne geçmek isteyeceğinden hiç şüphe yoktur. Bu sürüm size Core i5 işlemci, 8GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 1080p ekran kullanımı imkanını sunacaktır. Ne yazıkki bir dokunmatik ekran elde etmenin tek yolu 4K ekrana sahip olan, daha fazla RAM içeren ve daha hızlı bir işlemciye sahip olan bilgisayarı almaktır. Bu belirttiğim özelliklere sahip bilgisayarlarda en az 1.799 dolardan satışa sunulmaktadır.

Güncellenmiş sürümü şuan Türkiye için satışları başlamayan Dell XPS 13 Bilgisayarın, ilerleyen günlerde raflarda olacağından hiç şüpheniz olmasın. Eğer sürekli işlerinizi bilgisayar üzerinden dönüyorsa, illaki sizin güçlü ve kaliteli bir bilgisayara sahip olmanız gerekir. Bilgisayarın bu özelliklerini göz önüne alırken, diğer göz önüne almanız gereken şey ise bilgisayarın ağırlığı olmalıdır. Ağır olan bilgisayarın taşıması elbette ki zor olmaktadır. Bilgisayar alırken her şeye dikkat etmeniz gerekir.