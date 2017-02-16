DICE Battlefield 5 İçin Gerekli Olacak Sistem Özelliklerini Açıkladı

DICE firması tarafından geliştirilen Battlefield 5 için uzun zamandır beklenen sistem gereksinimleri nihayet açıklandı. Battlefield serisi oyunları bildiğiniz üzere Electronic Arts firmasını tarafından senelerdir dağıtımı sürüyor. Serinin devam oyunu Battlefield 5’i de aynı şekilde dağıtıcılığını yapacak olan EA bakalım aynı Battlefield 1’deki gibi başarıyı yakalayabilecek mi ?
Sadece 64 bit işletim sistemlerinde çalışacak olan Battlefield 5 PC için gerekli olan sistem önerilerine hemen aşağıdan görebilrsiniz.
Battlefield 5, bildiğiniz gibi Ray Tracing desteğiyle piyasaya çıkacak ilk oyun olma özelliği taşıyor, Nvidia firması RTX serisi ekran kartlarını tanıtırken hatırlarsanız bu oyunu herkese sunmuştu. Böylece Nvidia’nın RTX serisi ekran kartlarının gerçek gücü de ortaya çıkacak. Bakalım RTX 2070 bu alanda nasıl bir performans bizlere sunacak ? Hep birlikte oyun çıktığında gerekli testlerle göreceğiz. Kim bilir belki bizlerde bir RTX ekran kartlarından bir tanesine sahip olabiliriz 🙂