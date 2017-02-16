DICE Battlefield 5 İçin Gerekli Olacak Sistem Özelliklerini Açıkladı

Ray Tracing özelliği ile piyasaya çıkacak olan ilk oyun Battlefield 5 için gerekli olacak sistem gereksinimleri paylaşıldı. İşte detaylar...

DICE firması tarafından geliştirilen Battlefield 5 için uzun zamandır beklenen sistem gereksinimleri nihayet açıklandı. Battlefield serisi oyunları bildiğiniz üzere Electronic Arts firmasını tarafından senelerdir dağıtımı sürüyor. Serinin devam oyunu Battlefield 5’i de aynı şekilde dağıtıcılığını yapacak olan EA bakalım aynı Battlefield 1’deki gibi başarıyı yakalayabilecek mi ?

Sadece 64 bit işletim sistemlerinde çalışacak olan Battlefield 5 PC için gerekli olan sistem önerilerine hemen aşağıdan görebilrsiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7, 8.1, 10

Windows 7, 8.1, 10 İşlemci: Intel Core i5-6600K, AMD FX-8350

Intel Core i5-6600K, AMD FX-8350 Bellek: 8 GB

8 GB Ekran kartı: Nvidia GTX 1050/GTX 660 2 GB, AMD RX 560/HD 7850

Nvidia GTX 1050/GTX 660 2 GB, AMD RX 560/HD 7850 DirectX sürümü: 11.0

11.0 Depolama alanı: 50 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-4790, AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i7-4790, AMD Ryzen 3 1300X Bellek: 12 GB

12 GB Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6 GB, AMD RX 580 8 GB

Nvidia GTX 1060 6 GB, AMD RX 580 8 GB DirectX sürümü: 11.1

11.1 Depolama alanı: 50 GB

Ray Tracing için önerilen sistem minimum

İşletim sistemi: Windows 10 Ekim 2018 sürümü (1809)

Windows 10 Ekim 2018 sürümü (1809) İşlemci: Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 2700

Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 2700 Bellek: 16 GB

16 GB Ekran kartı: Nvidia RTX 2070

Nvidia RTX 2070 DirectX sürümü: DirectX Ray Tracing (DXR) destekli

DirectX Ray Tracing (DXR) destekli Depolama alanı: 50 GB

Battlefield 5, bildiğiniz gibi Ray Tracing desteğiyle piyasaya çıkacak ilk oyun olma özelliği taşıyor, Nvidia firması RTX serisi ekran kartlarını tanıtırken hatırlarsanız bu oyunu herkese sunmuştu. Böylece Nvidia’nın RTX serisi ekran kartlarının gerçek gücü de ortaya çıkacak. Bakalım RTX 2070 bu alanda nasıl bir performans bizlere sunacak ? Hep birlikte oyun çıktığında gerekli testlerle göreceğiz. Kim bilir belki bizlerde bir RTX ekran kartlarından bir tanesine sahip olabiliriz 🙂