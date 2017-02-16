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DICE Battlefield 5 İçin Gerekli Olacak Sistem Özelliklerini Açıkladı

Ray Tracing özelliği ile piyasaya çıkacak olan ilk oyun Battlefield 5 için gerekli olacak sistem gereksinimleri paylaşıldı. İşte detaylar...
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

DICE firması tarafından geliştirilen Battlefield 5 için uzun zamandır beklenen sistem gereksinimleri nihayet açıklandı. Battlefield serisi oyunları bildiğiniz üzere Electronic Arts firmasını tarafından senelerdir dağıtımı sürüyor. Serinin devam oyunu Battlefield 5’i de aynı şekilde dağıtıcılığını yapacak olan EA bakalım aynı Battlefield 1’deki gibi başarıyı yakalayabilecek mi ?

Sadece 64 bit işletim sistemlerinde çalışacak olan Battlefield 5 PC için gerekli olan sistem önerilerine hemen aşağıdan görebilrsiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 7, 8.1, 10
  • İşlemci: Intel Core i5-6600K, AMD FX-8350
  • Bellek: 8 GB
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 1050/GTX 660 2 GB, AMD RX 560/HD 7850
  • DirectX sürümü: 11.0
  • Depolama alanı: 50 GB
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Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-4790, AMD Ryzen 3 1300X
  • Bellek: 12 GB
  • Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6 GB, AMD RX 580 8 GB
  • DirectX sürümü: 11.1
  • Depolama alanı: 50 GB

Ray Tracing için önerilen sistem minimum

  • İşletim sistemi: Windows 10 Ekim 2018 sürümü (1809)
  • İşlemci: Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 7 2700
  • Bellek: 16 GB
  • Ekran kartı: Nvidia RTX 2070
  • DirectX sürümü: DirectX Ray Tracing (DXR) destekli
  • Depolama alanı: 50 GB

Battlefield 5, bildiğiniz gibi Ray Tracing desteğiyle piyasaya çıkacak ilk oyun olma özelliği taşıyor, Nvidia firması RTX serisi ekran kartlarını tanıtırken hatırlarsanız bu oyunu herkese sunmuştu. Böylece Nvidia’nın RTX serisi ekran kartlarının gerçek gücü de ortaya çıkacak. Bakalım RTX 2070 bu alanda nasıl bir performans bizlere sunacak ?  Hep birlikte oyun çıktığında gerekli testlerle göreceğiz. Kim bilir belki bizlerde bir RTX ekran kartlarından bir tanesine sahip olabiliriz 🙂

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