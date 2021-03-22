Doğum günü kutlamaları öyle derin bir tarihe uzanıyor ki, çok şaşıracaksınız! Bazı kaynaklara göre doğum günü kutlamalarının, ilk olarak MÖ. 3000 yılında Mısır Firavunu tarafından gerçekleştirildiği öne sürülür. Hatta bundan öncesinde, doğum günleri değil, ölüm günleri kutlanmaktaydı. Elbette bu kutlamalar soylular tarafından gerçekleştiriliyordu. Pasta kesme ve mum üfleme geleneğinin ise, Antik Yunan’a dayandığı söylenir. Her ayın 6. gününde Ay Tanrıçası için bir pasta yapılır ve bu pastaya yerleştirilen mumlar üflenerek, Tanrıçaya dilekler gönderilirdi. Doğum günlerinin böylesine derin bir geçmişe dayanmasına rağmen, günümüzdeki tam manasıyla kutlanması sadece son birkaç yüzyılda yaygınlaşmıştır. Bizler için şu an doğum günleri, doğduğumuz günün özel bir gün olarak kabul edilmesinden dolayı, hediyeler, pastalar partilerle bu günü anmak olarak kabul ediliyor. Özellikle hediyeler! Sevdiklerimize, bu özel günlerinde sunduğumuz hediyeler, onlara verdiğimiz değeri ve varoluşunun bizim için önemini yansıtıyor. Onlara bir doğum günü hediyesi mi almak istiyorsunuz? Bodo.com, sizler için en sıra dışı doğum günü hediyeleri sunuyor.

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Doğum günü hediyesi ve sürprizler

Doğduğumuz günü değerli kılan nedir? Yaşama hevesi! Herkesin hayatında az veya çok problemler vardır ancak bunlara rağmen hayat yaşamaya değerdir. Ki kötü şeyler olmadan iyi şeylerin iyi olduğunu nasıl anlayabiliriz ki? Bize bu hayatı sevdiren, en başta kendimiz ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz güzel zamanlar, sevgi, aşk, mutluluk, sevinç doğum günlerimizi özel kılanlardır. Bodo.com sevdiklerinize duyduğunuz değeri ve önemi en iyi şekilde yansıtacak deneyim hediyeleri ile özel günlerinizin vazgeçilmezi olacak. Bodo’ nun yepyeni bir tarz olarak ortaya koyduğu deneyim hediye tarzı, bu güne kadar size alıştırılan sıradan hediyeleri unutturacak. Dünya değişip gelişirken, sevdiğinize sunduğunuz hediyeler neden aynı kalsın ki? Temel eşya ihtiyaçlarımıza erişebilmek artık çok kolay ve bunların hediye olarak sunulmasına değil, yaşamımızı etkileyecek, hareket içerikli deneyimlerin hediye edilmesine ihtiyacımız var. Örneğin; Teknolojinin zirvede olduğu bir dönemdeyiz ve fiziksel iş gücünden çok zihin gücü ön planda. Bu durumda, evlerde işyerlerinde, masalarımızda vaktimizin çoğu geçiyor. Sevdiğiniz insanlara doğum günlerinde masasına koyacağı bir isimlik yerine, boş vaktinde enerjisini atarak aktif olabileceği, ‘’İki Kişi için ATV Turu’’ deneyimi hediye edin. https://bodo.com/tr/hediyeler/dogum-gunu/

Doğum günü hediye fikirleri

Bugüne kadar geçirdiğiniz sıradan yaş günlerini unutun! Bodo ile capcanlı sürprizlerin kapılarını aralayın. Bazı insanların tutkusu motosiklet lerdir. ‘’Motosiklet Sürüş Eğitimi’’, motosiklet ile yeni tanışan ve eğitime ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz oğlunuz için harika bir doğum günü hediyesi olacaktır. Yorucu dönemler geçiren sevgilinizi, mükemmel bir deneyim ile ödüllendirin, ‘’Mix Masajı’’. Bir uçak kullanmak için, pek çok eğitim ve pahalı ödemelerin olduğu bir sürece ihtiyacınız yok. ‘’Boeing 737 Uçuş Simülatörü Deneyimi’’. Kız arkadaşınıza en eğlenceli yaş gününü tek bir hediye ile sağlamanız mümkün, ‘’Karting’’. Adrenalinden haz duyanlara, ‘’Yamaç Paraşütü Tandem Atlama ve Video Çekimi’’. Hayatı özel kılan deneyimleri sevdiklerinizle paylaşmak için bodo.com a gelin.

Bir önceki yazımız olan FreeHand'de Daire Etrafına Yazı Yazmak (Video) başlıklı makalemizde dönen yazı yazmak, freehand ve freehand de daire içine yazı hakkında bilgiler verilmektedir.