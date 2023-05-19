Dönüşüm Optimizasyonu: Arama Motorlarına Göz Kırpın ve Müşteriler Kazanın

İş dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler dijitalleşmenin önemini artırırken yeni kavramların ve pazarlama yaklaşımlarının hayatımıza girmesine neden oldu. Her gün yenilenen ve değişen iş dünyasında şirketlerin kazançlarını artırabilmesi için stratejilerini akıma uygun bir şekilde geliştirmesi, gerekirse yeni stratejiler oluşturması gerekir. Strateji oluşturma süreçlerinde kullanılan en etkili yöntemlerden dönüşüm optimizasyonu bu süreçte öne çıktı. Dönüşüm optimizasyonunu anlayabilmek için kavramı meydana getiren sözcüklerin iş dünyası için ne ifade ettiğini incelemek gerekir. Haydi bu yöntemi daha yakından tanıyalım…

Dönüşüm Optimizasyonu Nedir?

Dönüşüm: Siteyi ziyaret eden kullanıcı ya da müşterilerin istenilen eylemi gerçekleştirme durumuna dönüşüm denir. Dönüşüm, perakendeci firmalar için satış anlamına gelirken üyelik üzerinden kazanç sağlayan siteler için kullanıcıların siteye kayıt olma durumlarıdır. Diğer bir deyişle müşterinin pazarlama mesajınıza (CTA) yanıt verme durumudur.

Optimizasyon: Dönüşümü olabildiğince arttırabilmek için maliyetin ve istenmeyen durumların en aza indirilmesini sağlamak, yani karı maksimize etmek için geliştirilen çözüm ve yöntemlerdir.

Yukarıdaki bilgilendirmeden de anlaşılacağı üzere dönüşüm optimizasyonu, ziyaretçilerin düzenli olarak site ya da mobil bir uygulamayı istenen eylemleri yerine getirecek şekilde kullanma oranlarını artırmak için yapılan sistematik faaliyetlerden oluşur.

Dönüşüm Optimizasyonu Algoritması Nasıl Çalışır?

İyi tanımlanmış kuralların ve işlemlerin adım adım uygulanması anlamına gelen algoritma aslında bir işleyiş sürecidir. Dönüşüm optimizasyonunun da takip edilmesi gereken, altı aşamadan oluşan bir algoritması bulunur. Bu aşamalar maddeler halinde incelenecektir:

Gözlemlemek: Hedefe yönelik verilerin toplanması için gerçekleştirilen ilk aşamadır. Ziyaretçilerin sayfada gerçekleştirmiş oldukları bütün işlemler adım adım incelenir ve takip edilir. Ziyaretçilerin davranışlarını yönlendiren etkiler belirlenir ve veriler kaydedilir. Bu aşamada sitenin türüne ve gereksinimlerine özel olarak hazırlanan veri ölçümleme altyapısı oluşturulur. Bu yapılar aracılığıyla hangi verilerin kaydedileceği, metriklere dönüştürüleceği ve nasıl sınıflandırılacağı belirlenir. Diğer bir deyişle sitenin web analitik çerçevesi oluşturulur.

Analiz Etmek: Dönüşüm optimizasyonun bu ayağında bir önceki aşamada elde edilen veriler belirlenen amaçlara yönelik olarak analiz edilir. Google Analystics ve Hotjar gibi istatistiksel veriler sunan araçlardan yardım alınarak analiz sürecinin yükü hafifletilebilir. Isı haritaları, ziyaretçi kayıtları (Visitor Recordings), formlar ve anketler kullanılarak doğrudan veri elde edilebilir ve analiz edilebilir.

Hipotez Oluşturmak: Sitenin mevcut sorunlarını gidermek veya yapıyı geliştirmek için neden – sonuç ilişkisi çerçevesinde hipotez ve durum senaryoları oluşturulur.

Planlamak: Bu aşamada hipotezlerin nasıl uygulanacağına yönelik planlamalar yapılır. Hipotezin uygulanabilirlik derecesi ve ana hedeflere yönelik etkileri incelenir.

Test Etmek: Oluşturulan hipotez testlerinin istenilen sonucu sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.

Uygulama ve Rapor Etmek: Dönüşüm optimizasyonunda algoritmanın son basamağı hipotezleri uygulama ve sonuçları raporlamaktır.

Web Analitik Nedir?

Web analitik, belirli bir site veya mobil uygulamada kullanıcıların davranışları neticesinde oluşan verilerin toplanması ve firmanın amaçlarına dönük olarak analiz edilmesi ile ilgili işlemlerin tamamıdır.

Dönüşüm Oranı Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Dönüşüm optimizasyonundaki bu oran; gerçekleşen toplam dönüşüm sayısının toplam ziyaretçi sayısına bölünmesi ile elde edilir.

Dönüşüm Optimizasyonu Fiyatları Nelerdir?

Dijitalleşme süreci ve ardından getirdiği pek çok gereklilik firma yöneticileri tarafından yüksek bütçeli işler olarak görülse de getirdiği kar miktarları düşünüldüğünde çok cüzi fiyatlara sahip oldukları anlaşılmaktadır. Geleneksel pazarlama yöntemlerine göre fiyat – performans açısından değerlendirildiğinde ise çok daha uygun fiyatlara kaliteli bir hizmet elde etmek mümkündür.