E-ticaret Sitesi Kurma Rehberi

E-ticaret sitesi kurmak için gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz.HTML’yi kopyalaMetni kopyala

E-ticaretin önemi günden güne artmaktadır. Hal böyle olunca satıcılar ve yeni iş kurmak isteyen girişimciler e-ticaret sitesi nasıl kurulur sorusunun cevabını arıyor.

E-ticaret sitesi kurmak içeriğimizde bir e-ticaret sitesini oluştururken uygulamanız gereken adımları ve detayları paylaşacağız.

1.Ürünü Belirlemek

Bir e-ticaret sitesi açmadan önce ilk adımda satacağınız ürünü belirlemelisiniz. Ürünü belirlemek sitenizi nasıl oluşturmak gerektiği konusunda yardımcı olacaktır.

2.E-ticaret Sitesinin İsmi

Ürününüzü belirledikten sonra bu ürün doğrultusunda bir isim bulmalısınız. Tabi ürün odaklı site ismi bulmak kolay olmayabilir. Bu noktada akılda kalıcı ve kolay okunabilir bir isim belirlemeniz gerekir. Örnek verecek olursak, Trendyol, Amazon, Hepsiburada vb. gibi site isimleri hem akılda kalıcı hem de kolay okunabiliyor. Sizde e-ticaret sitenizin ismini seçerken bunlara dikkat etmelisiniz.

3.E-ticaret Platformu Belirlemek

Doğru e-ticaret platformunun seçimi sitenizde ve gelecekte yapmak istediğiniz tüm çalışmaları etkileyecektir. Sitenize herhangi bir kategori, görsel, özellik vb. bir şey eklemek istediğinizde sorun yaşamamalısınız. Ayrıca, web siteniz olabildiğince hızlı açılmalı.

Temasis akıllı e-ticaret paketleri ile e-ticaret sitenizi oluşturabilirsiniz. Tema sihirbazı özelliği ile herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan istediğiniz gibi sitenizi kurabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için https://www.temasis.net/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

4.Site Tasarımı

E-ticaret sitenizi oluştururken tasarıma da dikkat etmelisiniz. Siteniz kullanıcılar yani müşterileriniz için kolay kullanılabilir olmalı. Sayfalara ve kategorilere rahatlıkla ulaşılabilmeli. En önemlisi ise sepete ekleme ve ödeme adımlarında kullanıcıları sıkmayacak ve sitenizden erkenden ayrılmasına neden olmayacak deneyimler oluşturmalısınız.

E-ticaret Sitesi Kurmak için Gerekenler

E-ticaret sitesi kurmak için gereken bazı önemli detaylar var. Bunlar şu şekildedir;

Sattığınız ürünlerin ücretini alabilmeniz için sanal posa sahip olmalısınız. Gerekli kriterleri karşılamanız durumunda sanal pos alabilirsiniz.

Ürünlerinizin müşterileriniz ile buluşması için bir kargo firması ile anlaşmalısınız. Doğru kargo firmasını seçmek için iyi bir araştırma yapmalısınız.

E-ticaret sitesi açmak için vergi levhanızın olması gerekiyor. Vergi levhası almak içinde şirket kurmalısınız. Kurabileceğiniz şirket türleri; şahıs şirketi, limited şirketi ve anonim şirket.

E-ticaret sitenizi ETBİS’e kaydetmek zorundasınız. ETBİS’e işletmenizin ünvanı, e-ticaret sitenizin türü, yurt içi ve yurtdışı finansal bilgileri gibi girmelisiniz. ETBİS’e kaydolduktan sonra sitenizde ETBİS kaydınızın olduğunu göstermelisiniz.

Sitenizden müşterilerinize göndereceğiniz maillerin hukuki bir zemine oturması için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine kayıt olmalısınız.

Müşterilerinizin güvenini kazanmak için gizlilik sözleşmesini ve mesafeli satış sözleşmesini e-ticaret sitenizde bulundurmalısınız.

E-ticaret Sitesi Kurmanın Maliyeti

E-ticaret sitesi kurmanın maliyeti ile ilgili söyleyenebilecek kesin bir cevap yok. Siteyi oluştururken ve sonrasında çıkabilecek maliyetler değişkenlik gösterir. E-ticaret sitesinin maliyetini etkileyen belli başlı faktörler vardır. Bunlar;

Kullanılan e-ticaret altyapısı

SEO, SEM gibi pazarlama çalışmaları

E-ticaret sitenizi özelleştirmek için yapılan tasarımlar ve işlevler

Ürün depolama, kargolama işlemleri

Fatura kesmek için kullanılan üçüncü parti entegrasyon sistemleri

şeklindedir.

Bu yazımızda e-ticaret sitesi kurmak ile ilgili detaylı bilgiler vermeye çalıştık.