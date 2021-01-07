En Güzel Oyunlar ve Etkinlikler

Çocuklar ve ruhu çocuk kalanlar için en güzel vakit geçirme yöntemleri düşünüldüğünde akla oyunların gelmesi şaşırtıcı değil. Çocuklar için en güzel oyunlar, onların kendi seçimleri ile şekillense de bazı oyunlar herkes için en beğenilenler arasında yer alıyor. Gelin bu oyunlara birlikte göz atalım.

En Güzel Çocuk Oyunları

Hem fiziksel hem de zihinsel oyunlardan oluşan minik bir en sevilen oyunlar listesini bu başlık altında bulacaksınız. Dilerseniz siz de en sevdiğiniz oyunları bize yorum bölümünden iletebilirsiniz.

En Sevilen Oyunlar

Oyun oynamaktan hoşlanmayan bir çocuk bile bulamayız ama bazı çocuklar, bazı oyunları sevmeyebilir. Sevmemekten ziyade diğer oyunları tercih etmek de diyebiliriz buna. Bu yazıda ise neredeyse her çocuğun sevdiği en güzel oyunları bulacaksınız.

Körebe: Çocukların oynarken en çok eğlendikleri oyunlardan biridir. Çocuklar, bir ebe seçerler. Ebenin gözleri çok sıkı olmayacak ama aynı zamanda görmeyeceği şekilde bağlanır. Çocuklar, ebenin etrafına dizilir ve ebeye dokunma hamleleri yaparlar. Bu sırada ebe, kendisine dokunanlardan birini yakalayabilirse, yakalanan kişi ebe olur. Bu oyun, görsel uzamsal zeka becerilerinin geliştirilmesinde oldukça etkilidir.

Toplu Saklambaç: Normal saklambaçtan farkı, top ile oynanmasıdır. Oyuncular arasından bir kişi ebe olarak seçilir. Ebe olan kişi bir topun üstüne oturur ve gözlerini kapatarak içinden 50’ye kadar sayar. Bu sırada diğer oyuncular saklanırlar. Sayma işlemini bitiren ebe, saklanan oyuncuları bulmaya çalışır. Bulduğu kişiyi sobelemek için adını söyleyerek topa dokunur. Saklanan çocukları arama esnasında top, olduğu yerde sabit kalır. Eğer saklananlardan biri, ebeden önce topa ulaşırsa, topa vurarak uzağa gönderebilir ve herkes yeniden saklanma hakkı kazanır. Bu oyun, sosyal becerilerin yanında bedensel-kinestetik zeka becerilerinin gelişimine de katkı sunar.

Tablet – Telefon Oyunları: Oyunlardan ve çocuklardan bahsedip telefon ya da tablet oyunlarını es geçmek olmazdı. Akıllı cihazlar vasıtasıyla oynanan bu tür oyunları çocuklarınıza sunmak istiyorsanız en önemli kıstasa dikkat etmeniz ve şu sorunun cevabını vermeniz gerekir: Bu oyunların hangisi güvenli? Çocuk gelişim uzmanları ve öğretmenlerin önerdiği dijital zeka oyunu MentalUP, bu oyunlar içerisinde en sevilenlerden biridir. Günlük 20 dakikalık egzersizlerle zeka becerilerinin gelişimini desteklemesi de cabası. Üstelik ücretsiz deneyebilirsiniz.

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Aklımdakini Tahmin Et Oyunu: Bu oyunda bir anlatıcı seçilir. Anlatıcı, aklından bir hayvan seçer. Bu hayvanın hareketleri ve seslerini taklit etmeye çalışır. Diğer oyuncular da bu hayvanı bulmak için mücadele ederler. Size biraz basit mi geldi? O halde hayvan yerine diğer seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Mesela ne mi:

Sebze

Meyve

Ünlü

Eşya

Doğanın Resmi Oyunu: Bütün çocuklar toplanarak doğadan çeşitli nesneler toplarlar. Mesela, ağaç dalı, yaprak, taş, odun parçası gibi… Sonra toplanan bu nesneler bir yetişkin gözetiminde bir araya getirilerek bir kompozisyon oluşturulur. Doğadan toplanan nesnelerle bir manzara tablosu oluşturulabileceği gibi tamamen çocukların hayal gücüne de bırakılabilir.

Bir önceki yazımız olan 4 Nitelik, 1 İnceleme: Mmm Fingers başlıklı makalemizde AppStore, inceleme ve manşet hakkında bilgiler verilmektedir.