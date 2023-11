Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da konuşulan konulardan biri, en iyi akıllı telefonlar hangileri olduğudur. Elektronik dünyanın hızla değişen ve ilerleyen bir sektör olmasının yanı sıra, akıllı telefonlar teknolojik ilerlemenin öncüsüdür. Hem iş hem de eğlence için mükemmel araçlar olan bu cihazlar, sürekli olarak kendilerini yenileyip geliştiriyorlar. İşte 2023 yılı için en iyi akıllı telefon önerileri.

Bir akıllı telefonu en iyi yapan şey sadece donanımı veya yazılımı değildir; aynı zamanda kullanım kolaylığı, güncellenme frekansı, dayanıklılık ve fiyat gibi bir dizi faktör de rol oynar. Kendiniz için mükemmel bir seçim yaparken, tüm bu faktörleri dikkate almanızda fayda vardır.

Aşağıda, en çok hangi özellikleri aradığınıza bağlı olarak en iyi 2023 akıllı telefon modellerini içeren bir liste bulabilirsiniz. Siz, belki de üstün teknoloji özelliklerini mi ön planda tutuyorsunuz? Yoksa cömert ekran boyutunu mu, ya da dayanıklı pil ömrünü mü daha çok değer veriyorsunuz? Sizin için önemli olan hangi özellik olursa olsun, bu listede ihtiyaçlarınıza uyan bir model bulacağınıza eminiz.

En Çok Tercih Edilen Telefonlar Listesi

Öncelikle, dilerseniz cihaz tercihi yapmak için bütçeniz ne olursa olsun, nelerin önemli olduğunu anlatalım.

İdeal bir akıllı telefonun sahip olması gereken temel özellikler arasında iyi bir ekran, hızlı işlemci, yeterli depolama alanı, etkileyici kamera performansı ve güçlü bir pil ömrü sayılabilir.

Bu özelliklerin tümü, kullanıcı deneyiminizi büyük ölçüde etkiler ve dolayısıyla bir telefon satın alırken dikkate alınması gereken temel faktörler arasındadır.

Aşağıdaki liste, Hepsiburada ve Trendyol sitelerinde en çok satan modeller arasından seçilmiştir. Eğer yüksek bir bütçeyle premium bir akıllı telefon arayışındaysanız, şu önerilerimizi dikkate alabilirsiniz:

Samsung Galaxy A54 256 GB

Samsung Galaxy A54 256 GB modeli hakkında birkaç şey söylemeye ne dersiniz? Muhtemelen zaten bu modelin, dünya çapında bir süperstar olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Ancak, biraz daha detaylandırmak gerekirse…

Samsung Galaxy A54, sektördeki en bilindik isimlerden biri olan ve kaliteli akıllı telefonlar üretmeyi kendine ilke edinmiş Samsung‘un yeni serisi olan A serisinin son üyesi. Bu model, önceki modellerin başarısını devam ettirmeye adamış bir ürün.

Belki de en çarpıcı özelliği, sunduğu üst düzey hız ve performans. 256 GB’lık geniş depolama alanı, çeşitli verilerinizi, uygulamalarınızı ve çok daha fazlasını rahatlıkla depolamanızı sağlar.

Bir diğer dikkat çeken özellik ise, Galaxy A54’ün dayanıklı bataryası. 5000 mAh gücündeki batarya, size uzun süreli bir kullanım deneyimi sunar. İster oyun oynayın, ister film izleyin, ister de çalışırken telefonunuzun şarjının tükenmesini beklemeyin!

Dolayısıyla, geniş depolama alanı, güçlü batarya ve yüksek performansı sayesinde Samsung Galaxy A54 256 GB, size verimli ve sorunsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmayı vaad ediyor. Uzun lafın kısası, bu telefon kesinlikle 2023 yılında tercih edilecek en iyi akıllı telefonlardan biri.

Özellikler Detaylar Kapasite 256 GB Ekran Boyutu 6.4 inch Çözünürlük 1080 x 2340 (FHD+) Arka Kamera 50 MP + 12 MP + 5 MP Ön Kamera 32 MP Batarya Kapasitesi 5000 mAh İşletim Sistemi Android 12

iPhone 11 128 GB

Apple’ın ikonik akıllı telefon serisinde, iPhone 11 128 GB modelini öneriyoruz. 6.1 inç genişlikteki Retina IPS LCD ekrana sahip olan bu model, renklerin canlılığı ve keskinliği konusunda beklentilerinizi karşılayacaktır.

Üstelik A13 Bionic işlemcisi sayesinde yüksek performanslı uygulamaları bile takır takır çalıştırırken, dual 12 MP ana kamera ve 12 MP selfie kamerası ile geliyor. Bu sayede oldukça kaliteli fotoğraflar ve videolar alma şansına sahip olacaksınız.

Özellikler Detaylar Kapasite 128 GB Ekran Boyutu 6.1 inch Çözünürlük 828×1792 (HD+) Piksel Arka Kamera 12 MP + 12 MP Ön Kamera 12 MP İşlemci A13 Bionic Batarya Kapasitesi 3110 mAh İşletim Sistemi iOS En iİyi Akıllı Telefonlar

iPhone 14 PRO Max 256 GB

En İyi Akıllı Telefonlar Listesi

Apple’ın en yeni akıllı telefonu iPhone 14 PRO Max, kendine hayran bırakan özellikleriyle cebinizde yerini almayı bekliyor. Yüksek çözünürlüklü ve net görüntü kalitesiyle 6.7 inçlik Super Retina XDR ekranı dikkat çekiyor. İster oyun oynayın, ister video izleyin, her anınızı premium bir kalite ile yaşatmayı amaçlıyor.

256 GB depolama alanı: İçerisinde yeterli alan mevcut. Resimler, videolar, uygulamalar ve daha fazlası için 256 GB’lık geniş depolama alanı, size bolca yer sağlar.

İçerisinde yeterli alan mevcut. Resimler, videolar, uygulamalar ve daha fazlası için 256 GB’lık geniş depolama alanı, size bolca yer sağlar. A15 Bionic çip: Bu güçlü çip sayesinde telefon, özellikle grafik ağırlıklı uygulamalar ve oyunlarda bile akıcı bir performans sunar.

Bu güçlü çip sayesinde telefon, özellikle grafik ağırlıklı uygulamalar ve oyunlarda bile akıcı bir performans sunar. 5G teknolojisi: Nerede olursanız olun hızlı internet erişiminin keyfini çıkarın.

Dahası, iPhone 14 PRO Max’ın satışa sunulduğu üç renk seçeneği bulunuyor: Grafik Siyah,li farkı üç kamerası. Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar yüksek kaliteli fotoğraflar çeker. Kendi liginde bir telefon arayanlar için en iyi seçeneklerden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Eğer göz alıcı bir ekran, yüksek depolama kapasitesi ve olağanüstü bir kamera sistemi arıyorsanız, iPhone 14 PRO Max sizin için mükemmel bir seçenek olabilir.

Ve nihayet, telefonun su ve toza karşı koruması da oldukça etkileyici. IP68 derecesine göre sertifikalandırılmıştır, bu da 6 metre derinliğe kadar maksimum 30 dakika boyunca sudan zarar görmez anlamına gelir. Yani, hava koşulları ne olursa olsun, iPhone 14 PRO Max güvende olacak.

iPhone 14 Pro Max Özellikleri

Ekran 6.7 in FHD+ OLED – 1290×2796 (FHD+) Piksel İşlemci Apple A16 Bionic RAM 6 GB RAM Depolama 128/256/512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri Kamera 48 MP + 12 MP + 12 MP arka ve 12 MP ön kamera Batarya 4323 mAh batarya ve 20 W hızlı şarj

Oppo Reno5 Lite 128 GB

Oppo Reno5 Lite, zarif tasarımı ve etkileyici özellikleri ile dikkat çekiyor. 6.43 inç AMOLED ekranıyla kullanıcılarına yüksek kaliteli görüntüler sunuyor. 4310mAh bataryası ile uzun süreli kullanım imkanı sağlar.

Oppo A74 Kamera Kasma Sorunu Çözümü

Özellikle kamera konusunda kullanıcılarına muazzam deneyimler sunuyor. Arka tarafta 48 MP kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP monokrom lenslerle geliyor. Aynı zamanda, 32 MP ön kamerası ile yüksek çözünürlüklü selfieler tespit edebilir.

Oppo mu Xiaomi mi Hangisi Daha İyi?

İçinde 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama kapasitesi bulunan Oppo Reno5 Lite, tüm multimedya ve uygulama ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca, telefon 30W hızlı şarj desteği sunar, böylece kullanıcılarını fazla bekletmez.

Özellikler Oppo Reno5 Lite 128 GB İşlemci Mediatek Helio P95 Ekran 6.43 inç AMOLED 2400 x 1080 (FHD+) Kamera 48MP Ana Kamera, 8MP Ultra geniş açı, 2MP Makro, 2MP Monokrom lens Ön Kamera 32 MP RAM 8 GB Depolama 128 GB Batarya 4310mAh Şarj 30W VOOC Flash Charge

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB

Xiaomi’nin en çok tercih edilen telefonlarından biri olan Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB, fazlasıyla etkileyici özellikleri ile dikkat çekmektedir. Hem işlemci gücü, hem de geniş depolama alanı ile bu telefon, tüm teknoloji meraklılarının beklentilerini karşılayacak düzeydedir. Telefonun 120Hz yenileme hızına sahip olan AMOLED ekranı ve 108 MP ana kamera özelliği, kullanıcılarına etkileyici bir deneyim sunar.

Her ne kadar teknik özellikleriyle öne çıksa da, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB modelinin tasarımı da oldukça dikkat çekicidir. Öncelikle, metal çerçeveye sahip ve Corning Gorilla Glass 5 ile korunan bu telefon, dayanıklılık açısından da öne çıkmaktadır. İkincil olarak, cihazın arka yüzünde yer alan dört adet kamera, kullanıcılarına çeşitli fotoğraf çekme seçenekleri sunmaktadır.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB modelindeki diğer dikkat çeken özellikler:

Qualcomm Snapdragon 732G (SM7150-AC) chip seti

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı

5000 mAh batarya kapasitesi

33W hızlı şarj özelliği

Detaylı Özellik Tablosu:

Ekran Boyutu 6.7 inç 1080×2400 (FHD+) Piksel Ekran Teknolojisi AMOLED İşlemci Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 RAM 8 GB Depolama Alanı 256 GB Batarya Kapasitesi 5000 mAh Arka Kamera 108 MP ana kamera + Ultra geniş açılı kamera + Makro kamera + Derinlik sensörü İşletim Sistemi Android 12; MIUI 12

6.000 TL Altı En İyi Akıllı Telefon Önerisi: Fiyat Performans Telefonları

2023 yılında bir akıllı telefon satın almayı planlıyorsanız ve bütçeniz 6.000 TL altıysa, endişelenmeyin, çünkü seçimleriniz çok fazla ve çeşitli. İhtiyaçlarınıza ve kişisel zevklerinize bağlı olarak, listemizdeki birçok yüksek kaliteli ürünü bulabilirsiniz. İşte en iyi uygun fiyatlı telefon önerilerimiz.

Xiaomi Redmi Note 8 64 Gb

Xiaomi’nin başarılı bir şekilde devam ettirdiği Redmi Note serisinin 8’inci modeli birçok kullanıcının tercihi olmuştur. Android sistemi üzerine kurulu olan bu cihaz, 6.3 inçlik ekranı ve 1080×2340 piksel çözünürlüğü ile büyüleyici bir görüntü deneyimi sunar. “Bu cihazın etkileyici ve sofistike tasarımı, her durumda şıklığınızı korumanıza yardımcı olur.”

Xiaomi Redmi Note 8, 6.000 TL altı en iyi akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Özellikle uygun fiyatı ve etkileyici teknik özellikleri sayesinde büyük ilgi görüyor. Bu model, yüksek performansı ve kullanıcı dostu ara yüzü ile bilinir olmuştur. Xiaomi Redmi Note 8 64 Gb’nin özelliklerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Özellik Detay Ekran Boyutu: 6.3 inç Bellek (RAM): 4 GB Depolama: 64 GB Kamera: 48 MP Ana Kamera Pil Ömrü: 4000 mAh İşlemci: Snapdragon 665

Xiaomi Redmi 10 2022 128 GB

Aslında, Xiaomi Redmi 10 2022 128 GB, süper bir akıllı telefon ve cömert bir bütçeye sahip olmayanlar için mükemmel bir seçenek. Hem multimedya hem de oyun amaçlı kullanımlar için geniş bir 6.5 inç ekranı, olağanüstü bir MediaTek Helio G88 işlemcisi ve dayanıklı bir 5000mAh pil kapasitesi bulunuyor. Bu, tüm gün boyunca rahat bir kullanım sağlıyor.

Özellik Değer Model Xiaomi Redmi 10 2022 128 GB Ekran Boyutu 6.5 İnç İşlemci Mediatek Helio G88 Depolama Kapasitesi 128 GB Pil Kapasitesi 5000mAh

Samsung Galaxy M13 64 GB

Samsung, çeşitli özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Galaxy M13 modeliyle 2023 yılının en iyi akıllı telefon önerileri arasında yer alıyor. Bu cihaz, kullanıcılarına geniş bir ekran, yüksek çözünürlük ve orta sınıf bir işlemci sunuyor.

2023 yılında çıkan Samsung Galaxy M13 modeli, orta segmnet performans telefonları arasında yerini alıyor. Sağlam yapısı ve sunduğu geniş özelliklerle dikkat çeken bu cihaz, elinizden düşmeyecek.

Geniş ekranı, oyunlarınızı, videolarınızı ve fotoğraflarınızı daha geniş ve daha canlı bir çerçevede izleme şansı sunar. Telefonun 5000mAh yüksek kapasiteli bataryası, gün boyu kesintisiz bir kullanımın kapısını aralar. Oyun oynarken, videoları izlerken, çalışırken veya sosyal medyada gezinirken akıllı enerji yönetim sistemi, pilin hızla tükenmesini önler.

İşte daha ayrıntılı özellikler:

Ekran: 6.6 inç, 1080 x 2408 piksel çözünürlük

6.6 inç, 1080 x 2408 piksel çözünürlük İşlemci: Samsung Exynos 850

Samsung Exynos 850 Dahili Depolama: 64 GB (microSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir)

64 GB (microSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir) Kamera: 50 MP ana kamera 5 + 2 , 8 MP ön kamera

50 MP ana kamera 5 + 2 , 8 MP ön kamera Batarya: 5000 mAh, hızlı şarj özelliği

Samsung Galaxy A04s 128 GB

Samsung, dünya çapında tanınan ve sevilen bir akıllı telefon üreticisi olup, son teknoloji özelliklerle yüklü modelleri piyasaya sürmesiyle bilinir. Kişisel teknolojide sürekli olarak hareket halinde olan tüketicilere yönelik akıllı ve kullanıcı dostu seçenekler sunmalarıyla tanınırlar. Samsung’un A Serisi, kullanıcılara yüksek kalite ve uygun fiyatlı bir deneyim sunmayı hedefler ve Galaxy A04s de bu amaca hizmet eder.

Samsung Galaxy A04s, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olup, akıllı telefonunuzda sorunsuz bir deneyim sağlar. Ayrıca, 5000 mAh’lık geniş bir batarya ömrü, tüm gün boyunca sürekli kullanım için telefonunuzun şarjını korumanıza yardımcı olur.

Samsung Galaxy A04s, her türlü durumda göğüs germeye muktedir bir şekilde tasarlanmış olup, günlük yaşamınızın meydan okumalarına karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Bu model, 6.5 inçlik geniş ekranı sayesinde oldukça net ve canlı renkler sunarak görsel bir ziyafet çekmenizi sağlar.

Telefonun iki adet sim kartı destekleme özelliğine ek olarak, hafızası microSD kart kullanılarak 1 TB’ye kadar çıkarılabilir. Böylelikle, aile ve arkadaşlarınızla çektiğiniz fotoğraflar, beğenilen filmler ve oyunlar için geniş bir depolama alanına sahip olabilirsiniz.

Günlük hayatınızı daha iyi hale getirmek için tasarlanmış olan Samsung Galaxy A04s, ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve beklentilerinizi aşabilir. Bu bölüm sonunda, bu addedilen açıklamalarla 6.000 TL altı en iyi akıllı telefon listemize devam ediyoruz.

Xiaomi Redmi 9T 64 GB

Sıradaki önerimiz, herkesin bütçesine uygun, güçlü ve güvenilir bir marka olan Xiaomi’nin Redmi 9T modeli. Bu telefon, fiyatına göre oldukça tatminkar bir performans sunuyor. Vaktinizin çoğunu telefonunuzda geçiriyor ve oyun oynamaktan hoşlanıyorsanız, bu telefon tam size göre olabilir.

Redmi 9T, Qualcomm’un Snapdragon 662 işlemcisini kullanıyor. Bu yonga seti, güçlü ve verimli olduğu için, telefonunuzu günde birkaç kez şarj etmek zorunda kalmazsınız. Bataryası 6000 mAh kapasiteli olduğu ve 18W hızlı şarjı desteklediği için, ciddi bir pil ömrüne sahip.

Redmi 9T, olağanüstü bir batarya ömrüne sahip bir telefon arıyorsanız, mükemmel bir seçenek olabilir.

Ekran tarafında ise 6.53 inç IPS LCD bir ekran sunuyor. Bu ekran, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip. Bu sayede, HD içerikleri rahatça izleyebilirsiniz. Ayrıca, ekranı korumak için Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi kullanılmış. Bu da telefonunuzun ekranının çizilmelere ve darbelere karşı daha dayanıklı olması anlamına geliyor.

Güçlü bir telefon olmasının yanı sıra, Redmi 9T, ciddi bir kamera deneyimi sunuyor. Arkasında, 48MP ana kamerası ve 13 ve 8MP olmak üzere toplamda 3 kamera bulunuyor.

64 GB dahili hafıza sunan Redmi 9T, hafıza kartıyla da genişletilebiliyor. Bu, bol miktarda fotoğraf çeken ve çok sayıda uygulama indiren insanlar için mükemmel bir özellik. Ayrıca, telefonunuzun hafızasının dolmasını önlemek için yeterli alanınız olacaktır.

Genel olarak, Xiaomi Redmi 9T 64 GB, fiyatının çok üzerinde bir performansa sahip. Uzun pil ömrü, geniş ekranı ve fazlasıyla yeterli kamerasıyla bütçe dostu bir akıllı telefon arayanlar için ideal bir seçenek.

Redmi 9T Özellikleri

Ekran 6.53 inç FHD+ IPS LCD İşlemci Qualcomm Snapdragon 662 RAM 4/6 GB RAM Depolama 64/128 GB depolama alanı Kamera 48 MP + 13 MP + 8 MP arka ve 8 MP ön kamera Batarya 6000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj

6000 – 9000 TL Arası En İyi Telefon Tavsiyesi

6000 ile 9000 TL aralığındaki akıllı telefonlar, uygun bir bütçeye sahip olup, özellikle performans ve kaliteyi bir arada arayanlar için idealdir. Bu fiyat aralığında, çeşitli markaların öne çıkan modellerini görebilir ve sizin için en iyi seçeneği bulabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note Note 10 S 128 GB

Xiaomi’nin serinin en yeni üyelerinden biri olan Redmi Note 10 S, oldukça dikkat çeken özelliklerle karşımıza çıkıyor. Aslında fiyat-performans olarak nitelendirilebilecek bu telefon, 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM kapasitesine sahip. Ayrıca MediaTek Helio G95 işlemci ile güçlendirilmiş, böylece üzerindeki işlemleri hızlı ve verimli bir şekilde yürütebiliyor.

Telefonun arka kamerası 64 MP ana kamera olmak üzere toplamda dört kameradan oluşuyor. Ayrıca 13 MP’lik ön kamerası ile beraber kullanıcılarına net ve kaliteli fotoğraflar sunmayı amaçlıyor. Bir diğer önemli nokta ise, 5000mAh gibi büyük bir batarya kapasitesine sahip olması ki bu da telefonunuzun şarj süresini uzatıyor. Tüm bu özellikleri sayesinde, Xiaomi Redmi Note 10 S, 6000-9000 TL arası fiyat segmentinde en iyi akıllı telefon önerisi olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi Note 10 S’in 6.43 inç AMOLED ekranı, telefonun genel boyutlarını düşündüğümüzde oldukça başarılı. Ayrıca bu telefon, hızlı şarj teknolojisi sayesinde 33W’a kadar şarj edilebiliyor. Bu, Xiaomi’nin kullanıcı dostu bir telefon oluşturmak adına pratik ve etkili bir çözüm sunduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, Xiaomi Redmi Note 10 S size mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunuyor ve fiyatı düşünüldüğünde gerçekten iyi bir seçim olacaktır.

Özellikler Redmi Note 10 S 128 GB Ekran Boyutu 6,43 inç AMOLED DotDisplay İşlemci MediaTek Helio G95 RAM 6 GB, 8 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 64 MP Ana Kamera (toplam 4 kamera) Ön Kamera 13 MP Batarya 5000 mAh Hızlı Şarj Evet, 33W

Samsung Galaxy A23 128 GB

Samsung’un iddialı modellerinden biri olan Galaxy A23, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımak için geliştirilmiş bir modeldir. Güçlü işlemcisi ve geniş depolama kapasitesi ile tüm ihtiyaçlarınıza yanıt verecek olan bu telefon, aynı zamanda zarif ve modern tasarımıyla da dikkat çeker.

Ekran kalitesi açısından da rakiplerinden ayrılan Samsung Galaxy A23, canlı ve net görüntüler sunar. Bu sayede video izleme, oyun oynama veya internet gezinme deneyimlerinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Ayrıca, telefonun güçlü bataryası uzun saatler boyunca kesintisiz bir kullanım imkanı sağlar.

Telefonun kamera özelliklerinin kalitesi de kullanıcıları memnun edecektir. Ana kamera ve geniş açılı kamera ile en güzel anlarınızı en kaliteli şekilde çekebilir, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hızlı şarj özelliği ise Samsung Galaxy A23’ü tercih etmek için bir başka neden olacaktır.

Özellikler Samsung Galaxy A23 128 GB Ekran Boyutu 6.5 inç İşlemci Exynos 9820 RAM 6 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 59 MP Ana Kamera (toplam 3 kamera) Ön Kamera 8 MP Batarya 5000 mAh Hızlı Şarj Evet, 25W

Vivo Y35 256 GB

Eğer teknolojiye bir adım daha yakın olmayı seven biriyseniz ve bir akıllı telefonun tüm özelliklerini kullanmayı planlıyorsanız, Vivo Y35 tam size göre olabilir. Kullanımı oldukça kolay ve geniş bir hafıza kapasitesine sahip olan bu cihaz, mükemmel fotoğraflar çekmeniz için ideal bir yardımcı olabilir.

Vivo Y35’in sunduğu 256 GB depolama alanı, video kaydetmekten oyun oynamaya, büyük dosyaları saklamaktan yoğun uygulama kullanımına kadar her türlü ihtiyacınızı karşılar. Ayrıca, güçlü işlemcisi sayesinde her zaman hızlı ve akıcı bir kullanım sunar.

Batarya ömrünün uzun olması Vivo Y35’i bir adım öne çıkarır. Telefonunuzu her an, her yerde kullanmanızı sağlar. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ile kısa sürede tamamen şarj olabilir ve bu sayede her an yanınızda olabilir.

Detaylı Özellik Tablosu:

Özellikler Vivo Y35 256 GB Ekran Boyutu 6.58 inç İşlemci Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 59 MP Ana Kamera (toplam 3 kamera) Ön Kamera 16 MP Batarya 5000 mAh Hızlı Şarj Evet, 33W

Realme XT 128 GB

Son yıllarda popülerliği artan Realme markasına ait Realme XT modeli, kullanışlı ve kaliteli bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Kaliteli gövdesi, parlak ve canlı ekranı ile dikkat çeken this cihaz, sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.

Sahip olduğu 4000mAh kapasitesiyle uzun süren bir pil ömrü sunan Realme XT, ayrıca VOOC 3.0 hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede tam doluluk seviyesine ulaşıyor. Bu sayede hiçbir önemli anınızı kaçırmadan telefonunuzu kullanabilirsiniz.

64 megapiksel ana kamerasıyla yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çeken bu model, 4’ü 1 arada piksel teknolojisi ile düşük ışıkta dahi etkileyici sonuçlar veriyor. Ayrıca, 128GB depolama alanı sayesinde çok sayıda dosyayı kolayca saklayabilirsiniz.

Detaylı Özellik Tablosu:

Özellikler Realme XT 128 GB Ekran Boyutu 6.4 inç İşlemci Qualcomm Snapdragon 712 RAM 8 GB Depolama 128 GB Arka Kamera 64 MP Ana Kamera, 8, 2, 2 MP Ön Kamera 16 MP Batarya 4000 mAh Hızlı Şarj Evet, VOOC 3.0

9000 – 16.000 TL Orta Segment Fiyat Performans Telefon Tavsiyesi

Bütçeniz 9000 ile 16.000 TL arasında bir miktar olduğunda, orta segment akıllı telefon piyasasının tam kalbinde bulunuyorsunuz demektir. Bu segment, ekonomik ve yüksek özellikli telefon arayanlar için ideal bir sahadır. Sahip olduğunuz bu bütçe ile hem performans, hem de kalite açısından çağı yakalayan birçok akıllı telefon modeline ulaşabilirsiniz. Pek çok popüler markanın, çeşitli fiyat etiketleri ile muazzam özelliklere sahip modellerini bünyesinde barındıran bu segmentte, yüksek performanslı ve özelliklerle dolu bir telefon arayışınız için, önerilerimize göz atabilirsiniz.

Realme C55 256 GB 8 RAM

Realme C55, geniş depolama alanı ve güçlü belleğiyle tanınıyor. Bu sayede çoklu görevler ve yüksek özellikli oyunları rahatça taşıyor. Yüksek çözünürlüklü 6.7 inç ekranı, tüm multimedia içeriklerinizi olağanüstü detaylarla gösteriyor.

Telefonun kamerası, kanatları gibi çok iyi. 64 MP ana kamera ve çeşitli yardımcı kameralar, harika fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Ayrıca, 5000mAh’lik geniş batarya sunarak uzun süren bir kullanım süresi vadediyor.

Çift SIM özelliği ile uluslararası seyahatlerde de işinizi kolaylaştırıyor. Telefonda USB Type-C girişi ve biyometrik güvenlik özellikleri de mevcut.

Realme C55 256 GB 8 RAM Özellikler:

İşlemci Helio G88 Ekran 6.7 inç IPS LCD, 90 Hz, 1080×2400 (FHD+) Piksel Kamera 64 MP Ana kamera, 2 MP Derinlik Ön Kamera 8 MP Batarya 5000mAh, hızlı şarj 33W Depolama 256 GB dahili hafıza, microSDXC ile arttırılabilir hafıza RAM 8 GB

Honor X9A 128 GB 8GB RAM

Honor X9A, 8GB RAM ve 128GB depolama alanıyla kullanıcılarına yüksek performans sunar. Bu özellikler, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi ve tatmin edici bir hız sağlar.

6.67 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran, geniş renk skalası ve canlı görüntüler sunar. Ayrıca, 5100mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sağlar.

Gelişmiş kamerası sayesinde, her türlü aydınlatma koşulunda net ve canlı fotoğraflar çekebilirsiniz. Parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma özellikleriyle de güvenli bir kullanım sunuyor.

Özellik Honor X9A 128 GB 8GB RAM İşlemci Mediatek Helio G80 Ekran Boyutu 6.67 inç Ekran Çözünürlüğü 1080×2400 (FHD+) Piksel Arka Kamera 64 MP + 5 MP + 2 MP Ön Kamera 16 MP Ram 8 GB Hafıza 128 GB İşletim Sistemi Android 11 Batarya kapasitesi 5100 mAh Ek Özellikler Parmağızı Okuyucu, Yüz Tanıma

Oppo Reno 4 Lite 128 GB 8 RAM

Oppo Reno4 Lite, 8GB RAM’i ve 128GB depolama alanıyla geniş kullanım alanı sunar. Bu kombinasyon, telefonun hızını ve genel performansını artırır.

6.43 inç AMOLED ekran, net ve canlı renklerle görsel bir şölen sunar. 4000mAh batarya, enerji tasarrufu sağlayarak telefonunuzun tüm gün sürecek kullanımını sağlar.

Bu telefon, dört kamera sistemi ile çarpıcı fotoğraflar çekmenizi sağlar. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve çarpıcı bir tasarımı var.

Özellikler Oppo Reno 4 Lite 128 GB 8 RAM Ekran Boyutu 6,43 inç İşlemci MediaTek Helio P95 RAM 8 GB Depolama 128 GB Kamera 48 MP Ana kamera, 8 MP Ultra geniş açılı, 2 MP Derinlik, 2 MP Makro Ön Kamera 16 MP + 2 MP Batarya 4000 mAh, 30W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi Android 10, ColorOS 7.2

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB 8 RAM

Xiaomi Redmi Note 12 Pro, çok sayıda uygulama ve yüksek kaliteli oyunlar için geniş depolama alanı ve yüksek hızlı RAM’i ile öne çıkar. Sessiz performansı ve ısı yönetimi, kullanıcı deneyimini geliştirir.

6.67 inç FHD+ ekran, gerçekçi ve göz alıcı bir görüntü kalitesi sunar. 5000mAh’lik büyük batarya, yoğun kullanımda bile size gün boyu yetecek gücü sağlar.

Samsung mu Xiaomi mi? Detaylı İnceleme *2023

Cihaz, 108 MP ana kamera ve çok sayıda yardımcı kamera ile donatılmıştır. Bu sayede, profesyonel kalitede fotoğraflar ve videolar çekebilirsiniz. Touch ID ve yüz tanıma özellikleri ile de güvenliği artırır.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro’nun önemli özellikleri tablo halinde aşağıda verilmiştir:

Özellikler Detay Marka Xiaomi Model Redmi Note 12 Pro Depolama Kapasitesi 256 GB RAM 8 GB Kamera 108 MP Ana Kamera İşlemci Qualcomm Snapdragon 732G (SM7150-AC) Batarya Kapasitesi 5000 mAh Ekran Boyutu 6.67 İnç İşletim Sistemi Android 11, MIUI 13

Samsung Galaxy A53 5G 128 GB 8GB RAM

Samsung Galaxy A53 5G, yüksek hızlı 8GB RAM ve geniş 128GB depolama kapasitesi ile kullanıcılarına sıkı bir deneyim sunuyor. Bu, günlük kullanım ve yoğun görevler için mükemmel bir hız ve genel deneyim sağlar.

6.5 inç Super AMOLED ekran, parlak ve canlı renklerle mükemmel bir görüntü kalitesi sunar. 5000mAh’lık yüksek kapasiteli batarya, sürekli kullanımda bile gün boyu yetecektir.

Samsung A Serisi En İyisi Hangisi Detaylı İnceleme

A53 5G, üstün dörtlü kamera sistemi ile çarpıcı fotoğraflar ve videolar çekmenize olanak sağlar. Yüz tanıma ve parmak izi okuyucusu özellikleri ile de üstün güvenlik sağlar.

Özellik Detay Model Samsung Galaxy A53 5G Depolama 128 GB RAM 8 GB Ekran Boyutu 6.5 inç Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2400 piksel Batarya Kapasitesi 5000 mAh Kamera 64 MP, 12 MP, 5 MP, 5 MP dörtlü arka kamera 32 MP ön kamera İşletim Sistemi Android 12 İşlemci Samsung Exynos 1280 Güvenlik Özellikleri Yüz Tanıma, Parmak İzi Okuyucusu

Samsung Galaxy A54 256 GB 8GB RAM

Samsung Galaxy A54, genişleme potansiyeli yüksek 256GB depolama alanı ve 8GB RAM ile kullanıcılara hız ve sıkı kullanım deneyimi sunar.

Samsung Pil Sağlığı Öğrenme

6.4 inçlik Super AMOLED ekranı, mükemmel bir görüntü kalitesi ve göz alıcı renkler sunar. Telefon, 5000mAh’lık geniş bataryası ile uzun süreli kullanım sunar.

Kamera sistemine gelindiğinde, Galaxy A54 birçok farklı kamera modu ve arka kamera kurulumu sunar. Bu telefon, biyometrik güvenlik sistemleri ve çeşitli bağlantı seçenekleri ile donatılmıştır.

Özellik Detay Hafıza 256 GB RAM 8 GB İşlemci Samsung Exynos 1380 Ekran Boyutu 6.4 inç Kamera 50 +12+5 MP İşletim Sistemi Android 13 Batarya 5000 mAh Ön Kamera 32 MP

16.000 – 20.000 TL Arası En İyi Akıllı Telefonlar

Poco F5

Xiaomi’nin Poco serisine ait olan Poco F5 modeli, listemizin bir sonraki önerisi oluyor. Bu serisi ile Xiaomi, giriş ve orta düzey akıllı telefon kullanıcılarına geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Özellikle orta segmentte yer alan kullanıcıları hedefleyen Poco F5, bu telefon modelleri arasında dikkat çeken bir seçenektir.

Telefon, performans konusunda kullanıcılarına Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 işlemci ile oldukça iddialı geliyor. RAM seçenekleri olarak ise 8, 12 ve 16 GB’lık farklı alternatifler sunulmaktadır. Dahili depolama alanı bakımından da oldukça çeşitli olan bu cihaz, 256, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle kullanıcılara geniş bir alan sağlıyor. Telefonun enerjisini 5000 mAh batarya kapasitesinden alırken, hızlı şarj özelliği de 67W hızla dolmaktadır.

Poco F5, ana kamerası 64 MP çözünürlükte olmak üzere toplamda 3 arka kamera bulundurmaktadır. Ayrıca bu kameraların yanı sıra 8 MP ve 2 MP’lik ikincil ve üçüncül kameralarla da donatılmıştır. Ön yüzünde kullanıcılarına 16 MP’lik bir kamerasıyla hizmet vermektedir.

Poco F5 Özellikleri

Ekran 6.67 inç FHD+ AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 RAM 8, 12 ve 16 GB RAM seçenekleri mevcut Depolama 256, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri mevcut Kamera 64+8+2 MP arka kamera ve 16 MP ön kamera Batarya 5000 mAh/67W hızlı şarj batarya

Samsung Galaxy S22 5G

Listemizdeki en iyi akıllı telefon önerilerine, bu fiyat seviyesinde yer alan Samsung Galaxy S22’yle devam etmek istiyoruz. Galaxy S serisinden en yeni modellerden biri olan Galaxy S22, etkileyici bir ekran sunmayı vaad ediyor. Cihaz, 6.1 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlükte bir ekranla geliyor. Ekstra bir özellik olarak ise, telefonun Dynamic AMOLED teknolojili ekranı mevcut ve 120 Hz ekran tazeleme hızı sunuyor. Ekranın piksel yoğunluğu bakımından da 424 PPI.

Samsung S Serisi En İyisi Hangisi:Detaylı İnceleme

Telefonun çarpıcı özelliklerinden bir diğeri, ana donanım bileşenlerini oluşturuyor. Bu cihazda, 4 nm üretim teknolojisiyle oluşturulan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci bulunuyor. Bu yonga seti, telefonun yüksek performans göstermesini sağlıyor. Alternatif bir işlemci olarak ise Exynos 2200’ün mevcut olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda, yüksek performans için 8 GB RAM bulunmaktadır.

Cihazın kamera özelliklerine göz attığımızda çeşitli önemli detaylarla karşılaşıyoruz. Ana kamera 50 MP çözünürlüğünde ve cihazda ek olarak iki adet daha kamera bulunuyor. Videoları çok iyi bir kalitede kaydedebiliyor ve hatta 8K çekim yapabiliyor. Ek olarak, 12 MP ekstra geniş açı ve 10 MP telefoto lens özellikleri mevcut. Ön kamera ise 10 MP çözünürlüğünde ve 4K 60 FPS video kaydedebiliyor. Batarya kapasitesi olarak 3700 mAh değerine sahip olan cihaz, en fazla 25W hızlı şarjı destekliyor. Üstelik, 15 W’lık kablosuz hızlı şarj özelliği de var. Fiyatı ise yaklaşık 20.000 TL civarındadır.

Samsung Galaxy S22 5G Özellikleri

Ekran 6.1 inç FHD+ Dinamik AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (alternatifi Exynos 2200) RAM 8 GB RAM Depolama 128/256 GB depolama alanı Kamera 50 MP + 12 MP + 10 MP arka ve 10 MP ön kamera Batarya 3700 mAh batarya ve 25W hızlı şarj

Honor 90 512 GB

Honor 90 modeli mükemmel bir ekran deneyimi sunar. 6,7 inç boyutundaki büyük ekranı ve 120 Hz yenileme hızı sayesinde video izlerken, oyun oynarken ya da internet gezinirken akıcı ve net görüntüleme sağlar. Müthiş çözünürlüğü ve piksel yoğunluğu sayesinde, her bir detayı net ve gerçekçi görebilirsiniz.

Bu modelde kullanılan Qualcomm Snapdragon 8325 yongaseti, 4 nm süreciyle üretilmiştir ve güçlü bir performans sunar. Bu yonga setine entegre sekiz çekirdekli işlemci, cihazın birden çok uygulama ve işlemi hızlı ve sorunsuz bir şekilde yönetmesini sağlar. Cihazın çeşitli bellek ve depolama seçenekleri mevcuttur; böylece, ihtiyaçlarınıza en uygun modeli seçebilirsiniz.

Honor 90’ın kamerası, ağırlığını net ve yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilme yeteneğine koyar. Arka kamera kurulumunda 200 MP’lik başta olmak üzere üç lens bulunur. Bu lensler, her türlü ışık koşulunda mükemmel sonuçlar verir. Ayrıca, 4K video kayıt yeteneği mevcuttur.

Ön kamerası ise 50 MP çözünürlüğe sahip olup harika selfieler çekebilmenizi sağlar. Hem ön hem de arka kameraların geniş bir renk yelpazesi ve net detayları çekebilme yeteneği, tüm anılarınızı en canlı ve net haliyle saklamanıza olanak sağlar.

Honor 90’ın batarya kapasitesi de dikkate değerdir. 5.000 mAh kapasitesi, bir günlük yoğun kullanımı bile rahatlıkla karşılar. Ayrıca, 66W hızlı şarj özelliği, cihazı hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlar.

Honor 90 modeli Android 13 temelli MagicOS 7.1 ile gelir. Bu işletim sistemi, akıllı telefon deneyiminizi daha da zenginleştiren bir dizi özelliği ve kullanıcı dostu bir arayüzü beraberinde getirir. Bu özellikler ve tasarım detayları, bu cihazın mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunacağına işaret ediyor.

Genel olarak, Honor 90 modeli yüksek kalitede bir ekran, güçlü bir işlemci, mükemmel bir kamera sistemi ve geniş bir batarya kapasitesi sunar. Bu özellikler Honor 90’ı, 2023 yılında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar arasına yerleştiriyor.

Honor 90 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1200 x 2664 piksel

: 1200 x 2664 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 435 PPI

: Yaklaşık 435 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition

: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm Bellek : 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 200 MP + 12 MP + 2 MP

: 200 MP + 12 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.2

: 5.2 NFC : Var

: Var Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 66W

: 66W Yazılım: Android 13 tabanlı MagicOS 7.1

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A73 5G, geniş ekran boyutu ve yüksek hafıza kapasitesi ile kullanıcıların dikkatini çeken bir modeldir. Snapdragon 778G yonga seti sayesinde akıcı ve hızlı bir kullanım deneyimi sunar. Ayrıca, ön kamera ve dört arka kamera ile olağanüstü fotoğraf ve video çekimleri yapmanıza olanak sağlar.

5000 mAh’lık bataryası sayesinde günlük kullanım için idealdir. 25W’lık hızlı şarj desteği ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırır. Ayrıca geniş depolama alanı ve opsiyonel hafıza kartı ile büyük dosyalara ve uygulamalara sahip olan kullanıcılar için idealdir.

Bu model, parmak izi okuyucu ve yüz tanımlama sistemine de sahiptir. Bu özellikler, ekstra güvenlik ve kolaylık sağlar. Samsung Galaxy A73 5G hem teknik hem de estetik açıdan kullanıcıları tatmin eden bir telefon modelidir.

Detaylı Özellik Tablosu:

Ekran Boyutu: 6.7 inç

Dahili Hafıza (RAM): 8 GB

Arka Kamera: 108 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Parmak İzi Okuyucu: Var

Yüz Tanımlama Sistemi: Var

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Dahili Depolama Alanı: 128 GB (hafıza kartı ile 1 TB’a kadar genişletilebilir)

Battery Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj Desteği: 25W

Xiaomi 13 Lite

Teknoloji dünyasının öncülerinden Xiaomi, 2023 yılında Xiaomi 13 serisi ile kullanıcıların beğenisine sundu. Bu seride yer alan birçok özellik; tasarım, donanım ve daha birçoğuyla teknoloji meraklılarının dikkatini çekmeyi başardı. Bu serinin en çok beğeni kazanan modellerinden birisi hiç şüphesiz Xiaomi 13 Lite olarak öne çıkıyor.

Xiaomi 13 Lite, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ve Adreno 644 grafik işlemcisi ile donatılmıştır. Xiaomi, bu model için 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunmaktadır. Dahili depolama alanı içinse, kullanıcıların tercihine göre 128 GB ve 256 GB alternatifleri bulunmaktadır.

Cihaz, 50 MP ana kamera ile birlikte gelirken, 8 MP’lik ikinci ve 2 MP’lik üçüncü arka kameralarla donatılmıştır. Ayrıca, 32 MP ana ön ve 8 MP ikinci ön kameraları sayesinde kullanıcılarına yüksek kaliteli görüntüler sunuyor. Xiaomi’nin 13 Lite modelinde, tüm bu özelliklerle birlikte üst düzey bir kamera deneyimi vaat ediliyor.

Xiaomi 13 Lite Özellikleri

Ekran 6.55 inç FHD+ AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM 8 ve 12 GB seçenekleri mevcut Depolama 128 ve 256 GB seçenekleri mevcut Kamera 50+8+2 MP arka ve 32+8 MP ön kamera Batarya 4500 mAh

20.000 TL Üstü En İyi Akıllı Telefon Tavsiyeleri

Teknolojinin hızlı gelişimine ayak uyduran akıllı telefonlar, her geçen gün daha fazla işlevsel özellikle donatılıyor. Bunlar arasında, daha hızlı ve verimli işlemciler, daha yüksek çözünürlüklü ekranlar, gelişmiş kamera sistemleri veya yüksek kapasiteli dahili hafıza gibi özellikler bulunuyor. Bu seviyede bir telefon almayı düşünüyorsanız, bu listede göz atmanız gereken birkaç öneri var.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung’un amiral gemisi statüsündeki Samsung Galaxy S22 Ultra, en iyi akıllı telefonlar arasında güçlü bir yer edinmiştir. Bu cihaz, süper özellikleri ile dikkat çekmektedir. Cihaz, 6.8 inç boyutunda ve QHD+ çözünürlüklü Dinamik AMOLED bir ekrana sahiptir. Ayrıca, 120Hz ekran yenileme hızı ve 500 PPI piksel yoğunluğuyla, ekran performansı yüksek seviyede olup, göze hitap etmektedir.

Samsung Galaxy S22 Ultra’nın gücünü, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 1 çip setinden aldığını belirtebiliriz. Bu kuvvetli işlemci 3.0 GHz frekans hızına sahip ve 4nm teknolojiyle donatılmış. Ürünün bir diğer önemli özelliği ise hafıza kapasitesi. Depolama alanı 128 GB’dan başlıyor ve 1 TB’a kadar çıkıyor. RAM seçenekleri ise 8 GB, 12 GB ve 16 GB arasında değişiyor. Burada önemli olan diğer bir nokta da, hafıza ve depolama alanı için kullanılan teknolojiler: LPDDR5 ve UFS 3.1 standartlarındadırlar. Ayrıca, Samsung’un Exynos 2200 serisi bazı ülkelerde kullanılmaktadır.

Telefonun bu bölümü, kesinlikle en dikkat çekici özelliklerden biridir: 108 MP yüksek çözünürlüklü ana kamera. Üstelik bu cihaz çok etkileyici bir özellikle geliyor; hem 8K 24 FPS hem de 4K 60 FPS video kayıt desteği. Bu dört kameralı yapıda; 12 MP ekstra geniş açılı lens ve 10 MP çözünürlüğünde iki telefoto lens bulunuyor. Cihazın ön yüzünde ise 40 MP çözünürlüğünde bir kamera

Bu ürün, 5000 mAh kapasiteli bir batarya ile kullanıcılara sunulmuş olup, ayrıca 45W hızlı şarj desteğini de beraberinde getiriyor. Kablosuz şarj imkanı da bulunan bu cihaz, eSIM ve 5G desteği ile teknolojiye ayak uyduruyor. Fazladan bir ayrıntı olarak, S Pen sayesinde Galaxy Note modeli gibi kullanmak da oldukça mümkün.

Samsung Galaxy S22 Ultra Özellikleri

Ekran 6.8 inç QHD+ Dinamik AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (alternatifi Exynos 2200) RAM 8/12/16 GB RAM Depolama 128/256/512/1024 GB depolama alanı Kamera 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP arka ve 40 MP ön kamera Batarya 5000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj

Xiaomi 13T Pro Özellikleri

Xiaomi 13T Pro Temel Donanım Unsurları ve Tasarım

Xiaomi 13T Pro, MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemci sayesinde elde ettiği üstün performans ve düşük güç tüketimine sahip. Bu amiral gemisi sınıfındaki işlemci, TSMC tarafından üretilen gelişmiş 4 nm hassas üretim sürecinden güç alır ve böylece tüm uygulamalarla uyumluluk göstererek, daha önce denemediğiniz kadar başarılı bir performans sunar.

Telefonun 512 GB depolama ve 12 GB RAM kapasitesi seçeneği, çoklu işlemler ve yüksek performanslı uygulamalara bayılırken, güç tüketimini de düşürürken veri aktarım hızını artırır. LPDDR5X ve UFS 4.0 ile donatılan Xiaomi 13T Pro, büyük ve hızlı depolama alanı sayesinde daha akıcı bir içerik oluşturma deneyimi yaşamanıza olanak sağlar.

Telefonun 5000 mAh’lik güçlü bataryası, pil ömrü konusunda beklentilerinizi karşılar: 73 saat süren müzik çalma ve 17 saat video oynatma yeteneği sunarken, 120 W HyperCharge teknolojisi sayesinde sadece 19 dakika içinde tam kapasiteye ulaşır.

IP68 sertifikasıyla, Xiaomi 13T Pro suya ve toza karşı dayanıklıdır. Son olarak, düz çerçevesi ve büyük lensli kamera sistemine sahip olan Xiaomi 13T Pro’nun arka yüzeyi, dikkat çekerken, ana kapmanın yanında bulunan sensörler ise yerlerini korumaktadır.

Sonuç olarak, üst segment ve yüksek performanslı bir telefon arayanlar için Xiaomi 13T Pro, tüm bu saydığımız etkileyici özelliklerin yanında, premium bir form faktörü ve çarpıcı bir ekranı bir araya getiren bir pakettir. 2023’ün en iyi akıllı telefonlarından biri olarak öne çıkan bu telefon, en zorlu görevleri hızla yerine getirme ve mükemmel bir multimedya deneyimi sunma yeteneği ile kullanıcılarına olağanüstü bir kullanım deneyimi vaad ediyor.

Ekran 6.67 inç, AMOLED, FHD+ İşlemci MediaTek Dimensity 9200+ RAM 12 ve 16 GB RAM seçenekleri mevcut Depolama 256, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri mevcut Kamera 50+12+50 MP arka ve 20 MP ön kamera Batarya 5000 mAh batarya ve 120W hızlı şarj

Samsung Galaxy S22+

Dinamik AMOLED paneline sahip olan bu telefon, 6.6 inçlik FHD+ çözünürlük sunarak kaliteli bir izleme deneyimi vaad ediyor. Bu dikkat çekici özelliğinin yanı sıra, 120 Hz yenileme hızı ile de kullanıcı dostu bir deneyim sağlıyor. Ekranın piksel yoğunluğunu ise 393 ppi olarak belirtmek mümkün.

İşlemci olarak Exynos 2200 veya Snapdragon 8 Gen 1 kullanılıyor. RAM kapasitesi ise 8GB. Bu sayede hızlı ve akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Özellikle çoklu görevlerde ve ağır uygulamalarda bu teknik özellikler ön plana çıkıyor ve kullanıcı deneyimini artırıyor.

Fotoğraf ve video kalitesi konusunda da Samsung Galaxy S22+, büyüleyici bir deneyim sunuyor. Arka kamera, 50MP ana kamera, 10 MP telefoto ve 12 MP geniş açı olmak üzere üç adet ile geliyor. Bu kamera kombinasyonuyla yüksek çözünürlüklü, net ve canlı renklerle dolu fotoğraflar çekebilirsiniz. Ön tarafta ise 10 MP 4K 60 FPS destekli bir kamera bulunuyor. Bu kamera ile keskin ve yüksek kaliteli selfieler çekebilirsiniz. Ayrıca ön kamera, harika portre fotoğrafları ve net video görüşmeleri için idealdir.

Samsung Galaxy S22+’ın batarya kapasitesi konusunda da endişelerinizi bir kenara bırakmanızı sağlıyor. Telefon, 4500 mAh kapasitesinde bir batarya ile donatılmış olup size uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Telefonun en önemli özelliği hızlı şarj desteği. Samsung Galaxy S22+, 25W hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Bu sayede telefonunuzun şarjı bitse bile kısa sürede şarj olabiliyor. Bunun yanı sıra, kablo derdinden kurtulmak isteyenler için 15W kablosuz hızlı şarj imkanı da sunuluyor. Bu sayede kablosuz şarj pedleri veya istasyonları kullanarak telefonunuzu kolaylıkla ve hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz.

Özellik Detay Model Samsung Galaxy S22+ Ekran Boyutu 6.6″ Dynamic AMOLED Çözünürlük 3200 x 1440 piksel İşlemci Exynos 2200 RAM 8 GB Dahili Hafıza 128 GB / 256 GB Kamera 50 MP, 10 MP, 12 MP Ön Kamera 10 MP Batarya Kapasitesi 4500 mAh Şarj Özellikleri 25W hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj İşletim Sistemi Android 13

Huawei P60 Pro

Göz alıcı bir görsel deneyim için 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Huawei P60 Pro, 1220 x 2700 piksel çözünürlük sunuyor. Bu telefonun en önemli özelliklerinden biri, daha akıcı ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlayan 120 hz yenileme hızına sahip olmasıdır. Ek olarak, bu modelde LPTO OLED ekran teknolojisi kullanılmıştır, bu da renklerin daha canlı ve gerçekçi görünmesini sağlar.

Bu üstün performanslı akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci tarafından güçlendiriliyor. Bu, telefonun yüksek yoğunluktaki görevleri bile hızlı ve verimli bir şekilde yürütmesini sağlar. Huawei P60 Pro, 8/12 GB RAM ile birlikte gelir, bu da çoklu görev üzerinde çalışırken dahi hızlı yanıt verme yeteneğini artırır. Ayrıca, geniş depolama kapasitesi sayesinde, 256/512 GB‘lık seçenekler mevcuttur. Bu, kullanıcıların uygulamalarını, fotoğraflarını, videolarını ve diğer tüm önemli verilerini rahatça saklamalarını sağlar.

Huawei P60 Pro’nun görüntü yaratma gücü kesinlikle yadsınamaz. 48 MP ana kamera, mükemmel ayrıntılar ve canlı renkler üretmek için geniş bir f aralığına ve yüksek çözünürlüğe sahiptir. 13 MP ultra geniş açılı kamera ile birlikte, çarpıcı panorama manzaralarını ve geniş grup fotoğraflarını yakalamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kendi başına, 48 MP’lik periskop kamera uzak objeleri net bir şekilde görüntüleyebilir ve bu da kullanıcılarına her türlü çekim senaryosunda esneklik sağlar. Ayrıca 13 MP ön kamera ile birlikte, net ve canlı selfieler çekebilir ve videolar çekebilirsiniz. Bu, kullanıcılarına sosyal medya paylaşımları ve görüntülü aramalar için mükemmel görüntüler sağlamaktadır.

Bir göz atmanız gereken diğer bir özellik; Huawei P60 Pro’nun etkileyici batarya kapasitesidir. 4815 mAh‘lik güç deposuna sahip cihaz, uzun saatler boyunca yoğun kullanımı bile sallayarak idare eder. Sadece bu da değil, cihazın enerji verimliliği sayesinde telefonunuz size gün içerisinde enerji tüketiminde ciddi ölçüde tasarruf sağlar. Hızlı şarj özelliğini de unutmayalım. Bu teknoloji sayesinde, batarya hızla dolar ve sizin günlük hayatınızda hiçbir aksama olmaz. Bu özelliklerinin tümü, Huawei’nin kullanıcı dostu bir telefon tasarladığını gösterir.

Ekran: 6,67 inç, 1220 x 2700 piksel, 120 Hz, LTPO OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8/12 GB

Depolama: 256/512 GB

Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 48 MP periskop kamera

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 4815 mAh

İşletim Sistemi: Android 12, EMUI 14

Huawei Mate50 Pro Özellikleri

Modern amiral gemisi telefonlara nazaran biraz geri kalmış olsa da, 6.74 inç boyutunda bir fhd+ OLED ekrana sahip olan bu modelin, 120 hz ekran yenileme hızı ve 428 ppi piksel yoğunluğuyla dikkat çektiğini belirtelim. Ancak sadece bu ekran özelliklerinden dolayı onu en iyi telefon olarak adlandırmak ne yazık ki doğru olmaz.

Donanım özelliklerine detaylı bir şekilde bakıldığında Snapdragon 8+ Gen1 işlemcinin olduğunu görüyoruz. Bu işlemci, 2023 yılında piyasaya sürülen cihazın en dikkat çekici özelliği. İşlemci, 4nm teknolojisi ile yapılmış ve cihaz için başka bir çip seçeneği sunulmamış. Cihazın 6/8 ve 12 GB RAM ve 256/512 GB depolama alanı seçenekleri dikkat çekiyor.

Kamera özelliklerine göz attığımızda, cihazın 50 MP çözünürlüklü ana kamerası, ürünün en çarpıcı noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bu dört kameralı modelde, ana kamerayı tamamlayıcı işlev gören 13 MP geniş açılı ve 64 MP telefoto kameralar bulunuyor. Cihazın 4K 60 fps video kayıt yeteneklerine ek olarak, ayrıca LDAF desteği de mevcut. Bu özelliklerin yanı sıra, renk algılamalı bir sensör, cihazın kamera sistemine dahil edilmiş durumda. Cihazın ön kamerası ise 13 MP çözünürlük seviyesinde ve 4K 60 fps video kayıt hızına sahip. Bu ön kamera ile ayrıca portre çekimleri de yapılabiliyor.

Telefonun enerji ihtiyacı 4700 mAh kapasiteli bataryası tarafından karşılanıyor, bu da uzun süreli kullanımlar için oldukça etkileyici bir özellik olduğunu kanıtlıyor. Ancak cihazın en ilgi çekici özelliklerinden biri belki de onun şarj yetenekleri. 66W’lık hızlı şarj desteği ile bu telefon, çok kısa sürede tam doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Eğer daha da hızlı bir şarj süreci istiyorsanız veya bir yerlerde kablo unuttuysanız, endişelenmeyin, çünkü telefon ayrıca 50W kablosuz şarj desteği ile donatılmış durumda.

Ekran 6.74 inç FHD+ OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 RAM 6/8 ve 12GB RAM Depolama 256/512 GB depolama alanı Kamera 50 MP + 13 MP + 64 MP arka ve 13 MP ön kamera Batarya 4700 mAh batarya ve 66W hızlı şarj

iPhone 13 128 Gb

Ekran boyutu ve çözünürlük olarak 6,1 inç ve 1170 x 2532 piksel sunan iPhone 13, sayesinde keskin ve net görüntüler sunar. Ayrıca 60 Hz ekran yenileme hızı, kullanıcı deneyiminizi rahat ve akıcı bir hale getirir. İşlemci tarafında ise Apple’ın geliştirdiği A15 Bionic chipseti kullanılıyor. Bu işlemci, güçlü ve hızlı bir deneyim sunar, böylece uygulamalar arasında sorunsuz bir geçiş ve hızlı bir performans elde edersiniz.

İç donanımında 4 GB RAM’i bulunan iPhone 13, çoklu uygulama yönetimi ve arka planda çalışan işlemler için kesintisiz bir işleyiş sağlar. Aynı zamanda, 128 GB dahili depolama alanı sayesinde tüm uygulama, fotoğraf, video, döküman gibi verileriniz için yeterli alan sunar. Kendisine ait geniş hafızası, cihazınızı düşük performansla kullanmanızı engeller ve cihazınızın hızlı ve stabil kalmasını sağlar.

İphone Isınma Sorunu, Tüm Modeller Kesin Çözüm | 2023

Bu modelin arka kamerası 12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamerası içerirken, ön kamerası da 12 MP’lik bir çözünürlüğe sahip. Bu yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde, hem günlük hayatınızda hem de özel anlarınızda yüksek kalitede fotoğraflar ve videolar çekebilirsiniz.

Telefonun enerji ihtiyacını karşılamak üzere, 3227 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmıştır. Bu, cihazınızın gün boyu sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar ve gerektiğinde hızlı bir şekilde şarj olabilme kapasitesine sahip olduğunu gösterir.

Ekran: 6,1 inç, 1170 x 2532 piksel, 60 Hz

İşlemci: Apple A15 Bionic

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 3227 mAh

İşletim Sistemi: iOS 16

iPhone 15 Pro

Akıllı telefonunuzu seçerken, deneyimlerinizi yükseltmek için seçenekleri bir bir anlamanız önemlidir. Bu konuda, iPhone 15 Pro, üstün işlem gücü ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekmektedir.

Ekran ve işlemci açısında baktığımızda karşımıza 6.1 inç büyüklüğünde bir OLED ekran çıkıyor. Bu ekran FHD+ çözünürlüğe sahip ve görüntü kalitesini üst düzeyde tutuyor. Telefonun kalbinde ise Apple’ın en güncel ve en güçlü işlemcisi olan A17 Pro yer alıyor. Bu işlemci, günlük kullanımdan yoğun oyun deneyimlerine kadar her türlü ihtimale karşı telefonu üstün performansla donatıyor.

iPhone 15, kullanıcılarına geniş bir depolama alanı seçeneği sunuyor. Bu modelde, 8 GB RAM’in yanı sıra, dahili depolama olarak sunulan 128 GB, 256 GB, 512 GB ve hatta 1 TB gibi geniş çeşitlilik kullanıcılara sunulmuş durumda. Çarpıcı bir performans sergileyen bu telefon, indirilecek uygulamalar, yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar için yeterli alan sağlıyor. Hem günlük işler hem de eğlence için birinci sınıf bir seçenek oluşturuyor.

iPhone15, 48+12+12 megapiksel arka ve 12 megapiksel ön kamera ile tüketicilere etkileyici fotoğraf ve video çekme olanakları sunuyor. Hem yüksek kalitede görüntüler çekmek hem de keskin ve net selfieler almak için ideal olan bu telefon, fotoğrafçılığa yeni bir boyut kazandırıyor.

Dahası, 3274 mAh kapasiteli pil ile uzun süreli kullanım imkanı verirken, 20W hızlı şarj özelliği sayesinde de kullanıcılarına zaman kazandırıyor.

iPhone 15 Pro Özellikleri

Ekran 6.1 inç, OLED, FHD+ İşlemci Apple A17 Pro RAM 8 GB RAM Depolama 128, 256, 512 GB ve 1 TB dahili depolama seçenekleri mevcut Kamera 48+12+12 MP arka ve 12 MP ön kamera Batarya 3274 mAh/20W hızlı şarj

Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB

2023 yılı için en çok önerilen akıllı telefonlardan bir diğeri Samsung Galaxy S23 Ultra. Samsung’un amiral gemisi olan bu model çok yönlü donanımı ve sofistike tasarımı ile göz dolduruyor. Samsung Galaxy S23 Ultra’nın olağanüstü özelliklerine bir göz atalım.

Samsung Galaxy S23 Ultra, 6.8 inç QHD+ AMOLED ekrana sahiptir. Keskin ve canlı renkleriyle göz alıcı bir görüntü deneyimi sunar. Bu yüksek çözünürlüklü ekran, video izlerken veya oyun oynarken en ufak detayları bile kaçırmamanızı sağlar.

Bu üstün telefon, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile donatılmıştır. Bu işlemci, akıllı telefonunuzun hızlı ve akıcı bir şekilde çalışmasını sağlar, ister yoğun bir şekilde çoklu görevler yapıyor olun, ister en yeni ve en talepkar oyunları oynuyor olun. İhtiyaçlarınıza göre seçim yapabileceğiniz 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri, her türlü görevin üstesinden gelmeyi kolaylaştırır.

Dahası, Samsung Galaxy S23 Ultra’nın geniş depolama seçenekleri, videolarınızı, fotoğraflarınızı ve uygulamalarınızı saklamak için bol miktarda yer sağlar. İster 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı seçin, bu geniş saklama kapasitesi sayesinde, hiçbir şeyi silmek veya başka bir yere taşımak zorunda kalmadan binlerce fotoğraf ve video saklayabileceksiniz.

Samsung Galaxy S23 Ultra, kullanıcılarına dört adet (200+12+10+10) arka kamera ve 12 MP ön kamera seçeneği sunuyor. Bu sayede bir sonraki selfieniz, bir aile toplantısı veya bir doğa manzarası ne olursa olsun, her zaman en yüksek kalitede fotoğraflar çekme özgürlüğünüz var.

Son olarak, Samsung Galaxy S23 Ultra’nın sahip olduğu 5000 mAh batarya ve 45 W hızlı şarj özelliği, telefonunuzun hızlıca şarj olurken bile gün boyu devam etmesini sağlar. Bu yüksek kapasiteye sahip batarya ile hiçbir zaman enerji arayışında bulunmaya gerek duymayacaksınız.

Her ne kadar fiyatı yüksek olsa da, en iyi teknolojiyi ve en gelişmiş özellikleri arayanlar için bu telefon mükemmel bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S23 Ultra Özellikleri

Ekran 6.8 inç QHD+ AMOLED ekran İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8/12 GB RAM Depolama 256/512 GB ve 1TB depolama alanı Kamera 200+12+10+10 Arka ve 12 MP ön kamera Batarya 5000 mAh bataraya ve 45 W hızlı şarj