En İyi Ankara Ceza Avukatı - Teknofeed.COM

Ceza avukatı arayanların, kendileri ya da çevresindeki kişilere adli makamlarca açılan davalarda, soruşturmaya esas konular hakkında ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukat bulmaları halinde, dava süresince işlerin takibi ve savunma hususunda gerekli kolaylığı elde edeceklerdir. Ceza hukuku alanında ihtisas sahibi Ankara ceza avukatı, kişilerin hak ve hürriyetlerini ilgilendiren davalarda, kişi özgürlüğünü ilgilendiren konularda doğrudan savunma yaparlar. Şüpheli ya da sanıkların haklarını savunan, kanun önünde mahkemelerde yargılama aşamasında her türlü desteği vererek bu davalardan hukukun temel ilkelerini esas alarak savunma yaparlar.

Ceza davaları, cumhuriyet savcısının yeterli delil etmesi durumunda açılan davalardır. Ancak aşılan birçok ceza davası beraatla neticelenmektedir. Bu yüzden en iyi ceza avukatı ile çalışmak çok önemlidir. Çünkü ceza avukatları, dava süresince gerekli prosedürlerin izlenmesi ve hem soruşturma hem de kovuşturma aşamalarında beraatla neticelenebilecek hukuki savunma yaparlar.

Güvenlik Soruşturması Avukatı

Resmi gazetede 12 Nisan 2000 tarihinde ve 24018 sayı numarasıyla yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırılması konularında işleyişin nasıl olacağı hüküm altına alınmıştır. Kamu kurumlarında, KİT’lerde, Belediyeler gibi personel istihdamı yapılacak yerlerde, istihdam için başvuru yapan ya da göreve uygun görülenler hakkında güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması yapılanlar hakkında bazen hukukun belirlediği sınırlar dışındaki ifadelere yer verilerek kişilerin mağduriyetine sebep olunabilmektedir. Güvenlik Soruşturması avukatı, kişiler hakkında mağduriyet oluşturan güvenlik soruşturması kaynaklı davalarda kişi hak ve hürriyetlerini en iyi şekilde savunmakta ve mağduriyetin ortadan kalkması için insan hakları ile ilgili evrensel hukukta yer alan düzenlemeleri esas alarak çözüme kavuşturmaktadırlar.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil; kesinleşmiş mahkeme kararları esas alınarak ceza ve güvenlik tedbirleri kapsamında kişiler hakkında verilerin, bilgilerin kaydedildiği bir sistemdir. Devlet nezdinde, yetkililer tarafından yürütülen işlemler, soruşturmalar neticesinde vatandaş hakkında sistemde yer alan suç kaydına, adli sicil kaydı denmektedir. Adli sicil kaydı olan vatandaşların en çok merak konulardan birisi de adli sicil kaydı nasıl silinir? sorusunun cevabıdır. Adli Sicil Kanunu’nda adli sicil kaydı ile ilgili tüm işlemlerin nasıl yapılacağı belirtilmiştir. Birçok hukuki duruma göre adli sicil kaydı ile ilgili işlemler değişmektedir. Bu konuda yardım almak isteyenler avukattan yardım almaları isabetli bir karar olacaktır.

Siz de en iyi Ankara ceza avukatı konusunda yardım almak için bizi tercih edebilirsiniz.