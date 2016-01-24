En iyi ‘oyun bilgisayarı’ anakartları

Oyun PC’niz için en iyi anakartı seçmek, satın alabileceğiniz en yüksek grafik kartlarını ve işlemcileri bulmaktan genellikle daha düşük bir önceliktir. Bununla birlikte, ana kartınız tartışmasız olarak donanımınızın en önemli parçalarından biridir, çünkü her bir bileşeninizi (ana CPU’dan en önemsiz kasa fanına kadar) birbirine bağlar.

Bu temel bileşen aynı zamanda oyun PC’nizin ne kadar hızlı çalışabileceğini ve bileşenlerinizi ne kadar hızaşırtabileceğinizi belirler. Anakartınızın özelliklerine bağlı olarak, yalnızca belirli bir hıza veya belirli sayıda depolama sürücüsüne kadar olan belleği destekleyebilirsiniz.

Gigabyte Z390 Aorus Ultra

Gigabyte Z390 Aorus Ultra, makul bir fiyata sahip, tam yüklü bir anakart. Bu kart, yüksek hızlı solid-state sürücüler için üç M.2 PCIe yuvası ve birden fazla grafik kartı bağlamak için üç yuva (3 yollu AMD Crossfire ve 2 yollu Nvidia SLI) içeriyor. Hayaliniz güneşten daha parlak bir PC oluşturmaksa, bu anakart diğer aydınlatılmış bileşenleri kontrol etmek için bir ton onboard aydınlatma ve iki RGB başlığı ile elde etmenize yardımcı olacaktır. Gigabyte Z390 Aorus Ultra ile ilgili en etkileyici olanı, çok daha pahalı olan yüksek kaliteli MSI veya Asus modellerinde bulunan tüm özellikleri sunmasıdır.

Asus ROG Maximus XI Code

Intel tabanlı bir oyun anakartında Asus ROG Maximus XI Code’dan daha fazlasını isteyemezsiniz. Bu anakart, taktığınız herhangi bir Intel 9. Nesil işlemcisinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır. Asus ve diğer markalar, sıvı soğutma blokları ve diğer gerekli olmayan yükseltmeleri olan daha yüksek kaliteli anakartlar sunabilir, ancak Maximus XI Code, herhangi bir kişinin sistemlerini doldurmak için kurabileceği yüksek kaliteli bir anakarttır.

ASRock Z390 Phantom Gaming

En iyi oyun anakartlarından birine para biriktirmeye çalışmak, her ileri teknoloji özelliğini kaçırmanız gerektiği anlamına gelmez. ASRock Z390 Phantom Gaming SLI, Asus ROG Maximus XI Code’un yarısı kadar pahalı, ancak yine de işlemcinizi overclock etmeyi tamamen destekliyor ve bellek hızınızı 4.300 MHz’e kadar artırmanıza olanak sağlıyor. Bu anakart, Nvidia SLI ve AMD Crossfire’daki GPU’ları ve piyasadaki en iyi anakartları bir araya getirmenize de izin veriyor.