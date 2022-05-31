En Kaliteli Renkli Çıktı ve Fotokopinin Adresi: “BuradanBastır”

Renkli çıktı fiyatları, tercih edilecek kâğıt boyutu ve kalitesi gibi unsurlara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Kaliteli çıktı ve fotokopiyi uygun fiyata sizlere sunan Buradanbastir, siparişlerinizi oluştururken fiyatları şeffaf bir şekilde görmenize imkânverir.

Renkli çıktılar, siyah beyaz olanlara kıyasla daha farklı alanlarda kullanılan ve çok daha etkili olan çıktılardır. Renkli olmaları sayesinde üzerindeki detayları net olarak göstermektedirler. Ayrıca çıktılardaki resimler ve benzeri unsurlar çok daha belirgin olmaktadır. Bahsedilen özellikler açısından siyah beyaz çıktılara kıyasla çok daha üstün olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla bazı alanlarda çok daha yoğun bir şekilde tercih edilirler.

Kaliteli Renkli Çıktı ve Fotokopi Hizmetleri

Renkli çıktı alabilmek için çok farklı seçenekler vardır. Evlerde ve iş yerlerinde kullanılacak olan yazıcılardan dahi bunları almak mümkündür. Ancak evlerde kullanılan yazıcıların hem kartuş maliyetleri çok yüksektir hem de istenen kalitede sonuç vermezler. Bundan dolayı yüksek maliyete karşın hayal kırıklığı yaşama ve beklentilerin tam olarak karşılanmaması gibi durumlarla karşılaşma riski daha yüksektir.

Ev ve iş yerlerinde kullanılan yazıcılar, genellikle sadece A4 kâğıtlar için uygundur. Eğer farklı boyuttaki kâğıtlara renkli çıktı almanız gerekirse, ev ve iş yerindeki yazıcıların yetersizliği ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Çıktı almak, bazen tek başına yeterli değildir. Bunların düzenli ve toplu bir şekilde bir arada durması ve kullanımlarının kolaylaştırılması için tel spiral ile kitap haline getirilmesi de gerekir. İşte bahsedilen türden işlemler, kaliteli sonuçlar, farklı boyut ve ağırlıktaki kâğıtların kullanımı, ancak profesyonel hizmetler ile mümkün olur. Tam bu noktada BuradanBastir.comsitesi profesyonel hizmetleri ile imdadınıza yetişir.

Acil Renkli Çıktı İhtiyaçları

Bazı durumlar acil olarak bahsedilen türden hizmetlere ihtiyaç duyulabilir. Böyle zamanlarda doğru bir baskı merkezi bulmak ve ihtiyaçların uygun maliyetlerle halledilmesini sağlamak, sanıldığından çok daha zor ve stresli olabilir. İstanbul gibi trafik ve insan yoğunluğunun yüksek olduğu bir kentte, baskı merkezine ulaşmanız için bazen saatlerinizi harcamanız gerekir.

İstanbul için Buradanbastir, özel bir hizmeti başlatmıştır. Acil olan ihtiyaçlarınız için verilen söz konusu hizmet sayesinde, sitemizden oluşturduğunuz siparişleriniz sadece 2 saat içerisinde verdiğiniz adrese teslim edilmektedir. Böylece biz, sizlerin ihtiyacı olan fotokopileri hazırlarken, siz diğer işlerinize zaman ayırabilirsiniz.

Renkli Çıktı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Renkli çıktı almak için birçok seçenek olmasına karşın ihtiyaç ve beklentilerin etkili olarak karşılanması için doğru yerlerden bu hizmetin alınması gerekiyor. Dijitalleşmenin ve online hizmetlerin her geçen gün daha fazla etkisinin ve avantajlarının görüldüğü günümüzde, çıktı hizmetleri için de online baskı merkezleri tercih edilmelidir.

Geleneksel olarak hizmet veren baskı merkezlerine ulaşabilmek için trafikte zaman kaybedecek ve stres yükleneceksiniz. Sadece birkaç dakika sürecek bir işlem için saatlerinizi harcamak yerine evinizden siparişinizi oluşturmanız ve çıktılarınızı yine evinizde teslim almanız çok daha avantajlı olacaktır.

Online baskı merkezi olan Buradanbastir, geçmişte yaşadığınız olumsuzlukların yenilenmemesi için gerekli tedbirleri alarak hizmet vermektedir. Yeni nesil baskı hizmetleri sizi fazlasıyla memnun edecektir.

Renkli A4 Çıktısı Fiyatları

Renkli A4 çıktı fiyatları, 0,80 TL seviyesinden başlamakta ve farklı unsurlara göre rakamlar değişmektedir. Lazer baskı tercih edildiğinde fiyat 0,95 TL seviyesine çıkmaktadır. Bunun yanında kullanılacak kağıdın gramajı da fiyatlar konusunda son derece etkilidir.(NOT: Güncel fiyatları Buradan Bastir anasayfasındaki hesaplama aracı ile kontrol ediniz.)

Buradanbastir olarak size en ucuz hizmeti değil, kaliteli olan en ucuz hizmeti sunuyoruz. Kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden sizlere en uygun fiyat avantajlarını sağlıyoruz. Çok düşük fiyatlarla hizmet veren yerlerin mürekkep ve kağıt kalitesinden ciddi anlamda ödün verdiğini ve buna bağlı olarak farklı problemlerin yaşanabildiğiniz asla unutmayın. Bahsedilen türden ucuz yerler başlangıçta cazip gelebilir ve avantajlı görünebilir. Ancak hizmet sonrasında yaşayacağınız sorunlar ve ihtiyacınız için yeniden hizmet alma ihtimalinizi dikkate aldığınızda, ucuz yerlerin maliyetinin çok daha yüksek olduğunu fark edeceksiniz. Üstelik bütün bu süreçte yaşayacağınız zaman kaybını da dikkate aldığınızda, ciddi kayıplarınız olacağına emin olabilirsiniz. Bu yüzden düşük kaliteli ucuz hizmet yerine, yüksek kalitedeki uygun fiyatlı Buradanbastir hizmetlerini tercih edebilirsiniz.

Hizmetlerimizde yüksek kaliteyi yakalamak için son teknoloji ürünü baskı makinelerini, kaliteli kağıt ve mürekkepleri kullanıyoruz. Böylece en kaliteli alarak, sizlere kaliteli renkli çıktı hizmeti sunmanın keyfini yaşıyoruz.

Renkli Çıktı Fiyatını Etkileyen Unsurlar Nelerdir?

Renkli çıktı fiyatları, farklı unsurlardan etkilenmektedir. Bu noktada maliyeti etkileyen hususlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kullanılan kâğıdın boyutu

Kullanılan kâğıdın kalitesi

Lazer veya inkjet baskı kullanılması

Çıktıların tel spiralle ciltlenmesi

Sayfa sayısı

Bu unsurlar ve benzerleri, maliyetler üzerinden ciddi anlamda etkilidir. Bundan dolayı fiyatlar konusunda net bilgi almak için istekleriniz ve ihtiyaçlarınızı dikkate almanız gerekir. Buradanbastir olarak sizlere bu noktada tam bir şeffaflık sağlıyor ve siparişinizi oluştururken fiyatları görmenize imkan veriyoruz. Sayfa sayısı, kağıt boyutu, kağıt kalitesi, baskı türü gibi seçimleriniz sonrasında fiyatlardaki değişimleri anlık olarak görebiliyorsunuz.

Buradanbastir Üzerinden Detaylı Sipariş Verme

Siparişinizi oluşturmak için ana sayfamızda bulunan ve kullanımı son derece basit ara yüzü kullanabilirsiniz. Siparişini oluşturmak için aşağıdaki yer alan adımları izlemeniz yeterli olacaktır:

İlk olarak çıktısını almak istediğiniz PDF formatındaki dosyanızı sisteme yükleyin.

Sonrasında Format, Taraflar (tek yönlü veya arkalı önlü), Tip (renkli veya siyah beyaz), baskı kalitesi, yön, kâğıt kalitesi seçimlerini yapın.

Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra sağ alt köşede bulunan Onayla butonuna basın ve siparişinizi oluşturun.

Bu süreçte tamamen şeffaf bir şekilde hareket ediyor ve bütün detayları görmenizi, hatta yönetmenizi sağlıyoruz. Böylece ihtiyaç ve beklentilerinize cevap verecek özellikte renkli çıktılar alabiliyorsunuz.

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