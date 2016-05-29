F1 2018 Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Formula oyunlarını sevenler için vazgeçilmez nitelikte olan F1 serisi, 2018 oyunu ile karşımıza çıkıyor. İşte F1 2018'i oynamanız için gerekli sistem gereksinimleri.

Formula oyunlarını sevenler için vazgeçilmez nitelikte olan F1 serisi, 2018 oyunu ile karşımıza çıkıyor. İşte F1 2018’i oynamanız için gerekli sistem gereksinimleri, tanıtım videosu ve steam fiyatı hakkında biraz detaylara bakalım…

Codabmasters firması tarafından geliştirilen F1 serisi yarış oyunları şimdi ise 2018 versiyonunu piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Steam platformu üzerinde F1 2018 oyununun gerekli mağaza sayfası oluşturuldu. Bu sayfa üzerinde hem oynanış videosu, hem fiyatı hem de sistem gereksinimleri de beraberinde açıklandı.

F1 2018 çıkış tarihi; 24 Ağustos

Merakla beklenen F1 2018 oyunu şuan için Steam üzerinden ön sipariş durumunda ve fiyat etiketi gayet makul seviyede sayılabilecek 92 TL olarak belirlenmiş. F1 2018 oyunu 24 Ağustos tarihinde oynanabilir hale geleceğini belirtebiliriz, herhangi aksi bir durum olmadığı sürece tabi ki. Hatırlarsınız ki PC platformu için GTA 5 ilk çıkış tarihi açıklandıktan sonra bir kaç kez aylarca sonrasına ertelenmişti, ancak sonrasında harika ve sorunsuz bir oyun piyasaya sürdüklerini belirtebiliriz.

F1 2018 Minimum Sistem Gereksinimleri!

İşlemci : Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300

Ekran Kartı : Nvidia GT 640 / AMD HD 7750

Ram : 8 GB RAM

İşletim Sistemi : Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64 bit)

DirectX : Version 11

F1 2018 Önerilen Sistem Gereksinimleri!

İşlemci : Intel Core i5 8600K / AMD Ryzen 5 2600X

Ekran Kartı : Nvidia GTX 1060 / AMD RX 580

Ram : 8 GB RAM

İşletim Sistemi : Windows 7, Windows 8, Windows 10 (64 bit)

DirectX : Version 11

F1 2018 Oynanış Gameplay Videosu