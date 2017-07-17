Facebook Messenger karanlık modu, Facebook’un ürün blogunda izahat yapmasının hemen ardından bu haberi bugün resmi olarak kullanıma sunmuştur. Bu özellik, Google ve Youtube de kullanılırken şimdide Facebook Messenger üzerinden kullanılmaya başlandı. Bugün sizlerle Facebook Messenger İçin Karanlık Mod Geldi haberinden bahsedeceğiz.

Facebook Messenger Karanlık Modu

Facebook kullanıcıları artık Messenger ayarlar menüsüne girip, tek bir butona tıklayarak karanlık modunu aktif hale getirebilecekler. Böylece kullanıcıların gözleri daha az yorulacaktır. Eğer biraz daha telefonunuz şarjı az gitsin istiyorsanız OLED bir ekrana sahip olmanız gerekmektedir. OLED ekran var ise, Facebook Messenger’i de karanlık mod a getirdiğiniz takdirde hem gözleriniz hem telefonunuz yorulmayacaktır.



Sohbet ekranını beyazdan tam siyaha çeviren bu özellik, az ışıklı ortamlarda kullanmak için tasarlanmıştır. Karanlık modu açtığınız takdirde telefonunuzun ekran parlaklığı da otomatikman düşecektir. Google veya Youtube de karanlık modun pil tasarrufu için de kullanıldığı iddia edilmektedir. Apple tarafından sonra da yakın zamanda gündemlere gelen OLED telefonlara karanlık modu getirileceği de mevzu bahis olmaktadır. Apple nin yanı sıra yakın zamanda Mac cihazlarda da bu özelliğin kullanılacağı sık sık tartışılmaktadır. Bazı insanlar kendilerini dinlendirmek bazıları da estetik zevklerinden dolayı tercih etmektedirler.

Facebook kısa bir süredir Messenger için çeşitli güncellemeler yayınlamaya devam etmektedir. Bir taraftan Messenger, bir taraftan da WhatsApp’ı geliştiren şirket, ileriki zamanda iki platformu birleştirmeyi planlamaktadır. Bu konuda muhtemelen ana uygulama WhatsApp olmaktadır. Fakat bu birleşmenin kısa sürede olması beklenmemektedir. Çünkü facebook hizmetlerini günden güne geliştirmeye devam etmektedir.

Karanlık Modu Etkinleştirmek İçin

Şimdi, Messenger’ı açın ve uygulamanın ayarlarını açmak için ana ekranın sol üst köşesindeki siluet simgesine veya profil resminize dokunun. Oradan, sadece “Karanlık Modu” geçiş menüsünde menünün üstüne doğru etkinleştirin. İşte bu kadar basit.

Karanlık mod etkinleştirildiğinde, gerçek bir siyah karanlık moduna sahip olmuş olacaksınız. Böylece iPhone X S veya Galaxy S10 gibi OLED ekranlı telefonlarda pil ömründen tasarruf etmiş olacaksınız. Tema daha önce devam etmekte olan bir işti, ama şimdi tamamlanmış gibi görünüyor. Facebook Messenger İçin Karanlık Mod bu şekildedir.