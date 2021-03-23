Facebook'a Eklediğiniz Uygulamalar ve Oyunlar Nasıl Kaldırılır?
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Facebook’a Eklediğiniz Uygulamalar ve Oyunlar Nasıl Kaldırılır?

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Facebook’a Eklediğiniz Uygulamalar ve Oyunlar Nasıl Kaldırılır?
Okunuyor Facebook’a Eklediğiniz Uygulamalar ve Oyunlar Nasıl Kaldırılır?

Facebook kullanarak uygulamalara giriş yapmayı denediniz mi? Facebook’a eklenen uygulamaları ve oyunları kaldırmak mı istiyorsunuz? Bu uygulamalar, uygulamayı kullandığınızda istediğiniz zaman Facebook verilerinizi kullanır ve saklayabilir; bu nedenle, bazı uygulamalara ve oyunlar Facebook verilerinize erişim verdiğinizi düşünüyorsanız, gizliliğinizle ilgili endişeleriniz varsa bunları kaldırabilirsiniz. Nasıl yapacağınız burada.

Facebook’ta oturum açmak çok daha kolay, uygulamalarda ve oyunlarda yeni hesaplar oluşturmak yerine, Facebook kullanarak kolayca oturum açabilirsiniz ve hesap oluşturulur, e-posta ve şifrelerin hatırlanmasına gerek kalmaz. Facebook hesabınızı oyunların yanı sıra üçüncü taraf uygulamalara giriş yapmak için kullanıyorsanız, paylaşılan verilerinizin güvenli olmadığını düşünüyorsanız girişi iptal etmelisiniz.

Oyunlar

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1Facebook’a Eklenen Uygulamalar Ve Oyunlar Nasıl Kaldırılır?
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Facebook’a Eklenen Uygulamalar Ve Oyunlar Nasıl Kaldırılır?

Facebook’a eklenen uygulamaları ve oyunları kaldırmak için masaüstü bilgisayarınızda aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: Google Chrome, Safari veya masaüstünüzde veya dizüstü bilgisayarınızda kullandığınız başka bir tarayıcıyı başlatın.

Adım 2: Facebook.com ve hesabınıza giriş yapın.

Adım 3: Şimdi sağ üst köşedeki oka tıklayarak Facebook’unuzdaki Ayarlar’a gidin.

Adım 4: Ayarlar ve gizliliği seçin ve ardından sonraki menüde Ayarlar’ı tıklayın.

Adım 5: Sol bölmede, Uygulamalar ve Web Siteleri ayarlarını bulmak için aşağı kaydırın. Uygulamalarda ve oyunlarda yaptığınız tüm girişleri görüntülemek için üzerine tıklayın.

Burada Facebook ile oturum açmış uygulamaları ve web sitelerini bulacaksınız. Ya Aktif ya da Süresi Doldu, her ikisi de verilere erişebilir, süresi dolan uygulamalar muhtemelen aktif uygulamalar sıklıkla kullanılırken bir süre kullanılmaz.

Adım 6: Kaldırmak istediğiniz uygulamaların veya oyunlar yanındaki kutuya tıklayın. Kaldır’ı tıklayın.

Uygulamanın veya oyunun Facebook Zaman Tünelinize gönderdiği gönderileri, videoları veya etkinlikleri silmek için kutuyu işaretleyebilirsiniz. Uygulamayı veya oyunu kaldırdıktan sonra artık zaman çizelgenize gönderilmemelidir. Hala eski bir gönderi görüyorsanız, Zaman Çizelgesi’nde ilerleyerek onu manuel olarak kaldırabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan TikTok Hesabınızdan Nasıl Para Çekilir? başlıklı makalemizde tiktok hesabından nasıl para kazanılır, tiktok hesabından para çekme ve tiktok para çekme sorunu hakkında bilgiler verilmektedir.

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