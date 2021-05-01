Google AdSense’den Ne Kadar Para Kazanılır?

Google AdSense ne kadar kazandırır? Merak edenler için bu konuda pek çok belirleyici olduğunu baştan söylemek mümkündür. Bu kompleks belirleyicilere rağmen yine de dijital dünya üzerinden kazanç elde etmek isteyenlere özel bazı ortalama hesaplamaların yapılması da olanaklıdır.

Google AdSense Para Kazanma

Son dönemde dijital dünyanın yoğun bir biçimde ilgi odağı haline dönüşmesiyle birlikte elektronik ortamdan kazanç elde etmek isteyenler için sıra dışı alternatifler ortaya çıkmıştır. Bu alternatifler arasın en güçlü olanı ise Google AdSense para kazanma yöntemidir. Google’ın reklamcılık çalışmalarını yürüttüğü bu araçla dijital ortam üzerinden gelir elde etmek son derece basittir.

Google AdSense Ne Kadar Kazandırır?

Google AdSense ne kadar kazandırır? Merak edenler için son derece basit bir hesaplama metodolojisi ile platform aracılığıyla düzenli olarak ne kadar kazanç elde edildiği tahmin edilebilir. Bu noktada yapılan ortalama hesabın başarıya ulaşması için bazı kriterlerin biliniyor olması gerekmektedir. Dolayısıyla her bir platform için AdSense gelir hesaplama işlemleri farklı şekilde yapılmalıdır.

AdSense Gelir Hesaplama

Google AdSense para kazanma amacıyla kullanılması halinde Türk menşeili ve Türkçe dil desteği ile sunulan platformların dezavantajlı olduğunu söylemek mümkündür. Bu kapsamda daha yüksek kazanç elde etmek isteyenlerin İngilizce dilinde platformlara yönelim göstermesi tavsiye edilir. Türkçe web sitelerinin AdSense gelir hesaplama yöntemleri ile ortalama gelirlerini hesaplamak adına bazı belirleyiciler bulunmaktadır ve belirtilmiş olduğu gibi bu kriterler her bir platform için özgün bir biçimde hesaplanmaya uygunluk taşır.

Yine de ortalama bir AdSense gelir hesaplama işlemi için temel belirleyicilerin neler olduğunu bakılacak olursa:

En önemli unsur sitelerin ziyaretçi sayılarıdır.

Bir diğer önemli kriter ise yapılan reklam anlaşmaların tıklama başına verdiği ücrettir.

Platform üzerinde üretilen içeriklerin özgünlüğü ve kalitesi belirleyicidir.

Kitlelere ulaşabilme ve reklam faaliyetleri içerisinde aktif olarak bulunabiliyor olma bir diğer belirleyici olacaktır.

Bu kriterler AdSense gelir hesaplama kapsamında kullanıma uygun olduğu gibi buradan ortalama bir web sitenin günde 500 ziyaretçi trafiği aldığı düşünülecek olursa elde edilecek kazancın yaklaşık olarak 6-7 Türk Lirası şeklinde olacağını söylemek mümkündür.

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