Google Chrome Tarayıcısında Güvenlik Kontrolü Nasıl Yapılır?

Kabul edelim; Google Chrome şu anda en çok kullanılan masaüstü web tarayıcısıdır. Web tarayıcısı Android veya iOS gibi mobil cihazlar için de mevcut olsa da, masaüstü işletim sistemlerinde daha popülerdir. Diğer masaüstü web tarayıcılarıyla karşılaştırıldığında, daha fazla güvenlik ve gizlilik özelliği sunar.

Google Chrome güvenlik özellikleri hakkında konuşursanız, hızlı olabilir tehlikeye şifreler için kontrol, geliştirilmiş güvenli taramayı açmayı ve daha fazlası. Kısa süre önce, Google Chrome’un Güvenlik Kontrolü olarak bilinen en iyi başka bir güvenlik özelliğini keşfettik. Google, Güvenlik Kontrolü ile sizi veri ihlallerinden, kötü uzantılardan ve diğer güvenlik tehditlerinden korumayı planlıyor. Yeni araç, kullanıcılara şifrelerinin tehlikeye girip girmediğini de bildirecek.

Google Chrome Tarayıcısında Güvenlik Kontrolü Çalıştırma Adımları

Gizli Google Chrome özelliğini denemekle ilgileniyorsanız, makalede paylaşılan bazı basit adımları izlemeniz gerekir. Aşağıda, Google Chrome web tarayıcısında bir Güvenlik Kontrolünün nasıl çalıştırılacağına dair ayrıntılı bir kılavuz paylaştık. Hadi kontrol edelim.

Adım 1. Öncelikle masaüstünüzdeki Google Chrome tarayıcısını açın.

Adım 2. Şimdi üç noktaya dokunun ve ‘Ayarlar’ı seçin.

Adım 3. Şimdi sol bölmede, ‘Güvenlik Kontrolü’ seçeneğine tıklayın.

Adım 4. Sağ bölmede, Güvenlik kontrolünün arkasında bulunan ‘Şimdi Kontrol Et’ düğmesine tıklayın.

Adım 5. Şimdi, Güvenlik denetimi aracı tarayıcınızın genel güvenliğini tarayana ve kontrol edene kadar bekleyin. Ayrıca Chrome web tarayıcınızı da güncelleyecektir.

Adım 6. Güvenlik Kontrolü aracı ele geçirilmiş herhangi bir parola bulursa, sizi görüntüleyecektir. Ele geçirilen şifreleri mümkün olan en kısa sürede değiştirmek en iyisidir.

Adım 7. Ayrıca, özellik zararlı olabilecek uzantıları tarar.

Bu kadar! Bitirdiniz. Web tarayıcısında bu şekilde bir Güvenlik Kontrolü çalıştırabilirsiniz.