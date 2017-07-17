Google Stadia hakkında yeni bilgiler yolda

Google, büyük beklentiyle takip edilen oyun akışı platformunun potansiyelini göstermek ve kendine özgü avantajlarını tanıtmak için Stadia açılış etkinliğini kullandı; ancak akıllarda bazı çok büyük sorular kaldı. Şirket, bu soruların cevaplarının yaz ayında verileceğini söyledi.

Google‘ın yeni projesi olan Stadia, vaat ettikleri ile birlikte teknoloji ve internet dünyasını kökünden değiştirme potansiyeline sahip. Donanım üreticilerinden internet sağlayacılarına kadar teknolojiyle uzaktan yakından alakalı her sektörü etkileyecek olan Stadia, özellikle oyuncular tarafından dört gözle bekleniyor. Stadia’nın duyurulmasıyla beraber Microsoft ve Sony gibi büyük şirketlerin de bazı konularda ortaklık haberlerinin gelmesi uzun sürmedi. Nitekim Google, Stadia projesi ile başarı sağlarsa tüm sektör devlerini yok ederek önü alınamaz bir tekel haline gelebilir.

Henüz pek fazla bilgi verilmeyen Stadia’nın ücretlendirmesi ve global çıkış tarihi hakkında herhangi bir tahmin yok. Stadia, 2019 yılı içerisinde ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde kullanıma sunulacak. Stadia’nın geniş bir kitleye ulaşmak için alışılmışın dışında bir fiyatlandırma ile piyasaya çıkacağı öne sürülüyor.

Resmi bir tweet ile Google yakında daha fazla detayın geleceğine söz verdi. Daha spesifik olarak; bir fiyat bildirimi, oyun duyuruları ve sistemin genel işleyişi hakkında bilgi verileceğini söyledi. Bunlar, platformu çevreleyen en büyük üç soru ve Google, cevap vermek için ikinci büyük bir etkinlik hazırlıyor gibi görünüyor. Yapılan bu açıklama Google‘ın E3 2019’da bir sunum yapıp yapmayacağı konusunda henüz net bir bilgi vermese de, yaz aylarına denk gelen bu büyük etkinliği pas geçmesi halinde Google tarafından düzenlenecek bir sunum beklemek yerinde olur.

Google, cihaz için optimize edilmiş özel bir kontrol cihazı satmayı planlıyor, ancak standart kontrol cihazlarının da işe yarayacağını söylüyor. Bu uygulama müthiş bir potansiyel vaat ediyor olsa da fiyatlandırma konusu hala bir muamma.

Bu arada, Microsoft, Google Stadia ile rekabet edebilmek için kendi Project xCloud oyun akışı platformunu hazırlıyor. Bu, E3 çıkışına hazır görünüyor ve Microsoft kısa süre önce, belirli geliştiricilerin test aşamasına geçtiğini açıkladı. Microsoft, Google ile karşılaştırıldığında; bilinen Xbox, 360 ve Xbox One oyunlarının geniş bir arka katalogunun yanı sıra, donanımlar arası kolay geçişi de örnek gösteriyor.