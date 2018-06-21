Honda Passport İncelemesi

Kısa bir süre önce yeni CR-V ile Türkiye de bulunan kullanıcıların karşısına çıkan Honda Passport, 2019 yılına damgasını vuran araçlar arasında yer almaktadır. Honda Passport hakkında merak ettikleriniz varsa, sizlere bilgi vereceğiz. Honda Passort İncelemesi ni gelin birlikte yapalım.

Los Angeles Otomobil Fuarı’yla birlikte Amerika pazarındaki hamlelerini meraklılarıyla buluşturmaktadır. Ridgeline ile bbirlikte bölgedeki en önemli temsilcilerden biri olan Honda, Passport’u 2019 yılında güncelleyerek, rotasını daha fazla araziye çevirmiştir. Arabanın güncellemeleriyle birlikte, çamurluk ve tampon gibi temel gövde bölümlerinde daha fazla plastik kullanıldığı gözlemlenmiştir. 20 inçlik jant setiyle beraber, yerden yükseklik konusunda da bir adım ileriye gitmiştir. Honda Passport 2019 un kaputunun altında ise 3.5 litre hacmindeki altı silindir motor bulunmaktadır.

Passport’un öne çıkan özelliklerine göre ilk olarak paylaşılan verilere gelin yakından bakalım. Dört silindirli motor seçeneğiyle birlikte, araçla ilgili net bir bilgi paylaşılmamıştır. Honda Passport yaklaşık 280 beygir güç ve 355 NM’lik tork değerleriyle kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Sadece bu değerler dört tekerlekten çekişli alt yapı ve 9 ileri vites, aynı zamanda otomatik şanzıman kombinasyonu üzerinden aktarılmaktadır. Sırası gelmişken Honda Passport’un dört çarpı dört sisteminden bahsetmekte fayda var. Tork iletim teknolojisi sayesinde bu yapı 70 lik tork değerini arka tekerleklere bile aktarabilecek niteliğe sahiptir.

Araç içerisinde sunulan Kar, Çamur ve Kum gibi sürüş modlarını kullanmak da sizlerin açısından iyi olacaktır. Diğer araçlar arasında, en iyi bagaj hacmine ve iç yaşam alanı iddiasına sahip olan Passport, 8 inçlik multimedya ekran, kör nokta uyarı sistemi ve çok açılı geri dönüş kamerası ve sürüş destekl, asistanlarıyla birlikte Honda Passport, ileriki günlerde satışa sunulacağı belirtilmişir.

Tipik Honda Passport, diğer Hondaları kısmen anımsatmaktadır. Yolcular için çok fazla yer ve daha küçük eşyaları koymak için yeterli depolama alanı sayesinde, geniş aileler için vazgeçilmez araçlar arasında yer alacaktır. Arka koltuklarda oturan kişiler için, koltuklar çok geniş ve yeterli alanlara sahiptir. Tavan ile yer arasında kalan boş alan da yeteri kadar geniştir. Uzun boylu kişiler Honda Passport da rahatlıkla yolculuk yapabileceklerdir.