Instagram Küfürlü Yorum Yazanları Uyaracak

Çevrimiçi zorbalığı en aza indirme çabasının bir parçası olarak bugün, bir fotoğraf veya videoda Instagram küfürlü yorum gibi bir başlık yazdıklarında kullanıcıları bilgilendirecek yeni bir özellik sunduğunu duyurdu.

Instagram Küfürlü Yorum Daha Paylaşılmadan Tespit Edecek

Uyarılar, altyazı için daha önce zorbalık için bildirilen başkalarının veritabanlarıyla karşılaştırılarak çalışan, görev için özel olarak geliştirilen yeni bir AI tarafından desteklenecek. Gönderi yüklenmeden önce kullanıcıların özel olarak bir uyarı iletisine dokunmaları gerekir.

Bildirim, kullanıcıların potansiyel olarak rahatsız edici alt yazılar göndermelerini tamamen engellemez, ancak Instagram tasarımıyla Instagram, kullanıcıların yayınlamadan önce sözlerini yeniden gözden geçirmelerini umar, suçlulardan başlıkları düzeltmelerini, daha fazla bilgi edinmelerini veya en sonunda mesajı paylaşmalarını ister.

Sosyal medya platformu, özelliğin çevrimiçi zorbalık erişimini sınırlandırmasını ve platformun izin vermediği veya etkinliklerinin kurallarını ihlal etme riski altında olduğu durumlarda kullanıcıları eğitmeye yardımcı olacağını umuyor.

Yeni özellik, önerilen yorumların rahatsız edici olarak değerlendirilebileceği durumlarda kullanıcıları bilgilendirmeye başladığında Temmuz ayında yapılan benzer bir değişiklikten sonra geliyor. Instagram, dürtmelerin kullanıcıları sözlerini tekrar gözden geçirme konusunda cesaretlendirmede çalıştığını söyledi.

İşaretleme özelliği, belirli ülkelerde, bugün gelecek yıl küresel olarak genişlemeden önce yayılmakta – hangi ülkenin ilk önce güncelleme alacağı belirtilmiş olsa da.

Sınırlandır Özelliği Sunulmuştu

Ekim ayında Instagram’da, “kendilerini kısıtlayan” kullanıcıların rahatsız edici yazılar ya da kötü niyetli yorumlar yoluyla kendilerini zorlayan insanları durdurmalarını sağlayan global olarak “Sınırlandır” özelliği sunuldu. Birini yorumda sola kaydırarak, Ayarlar’daki Gizlilik sekmesi yoluyla veya doğrudan sınırlandırmayı düşündüğünüz hesabın profilinde kısıtlayabilirsiniz.

Şirket, “Kısıtlama etkinleştirildikten sonra, kısıtladığınız bir kişiden gönderilerinizdeki yorumlar yalnızca bu kişiyle görülebilir” dedi. Yoruma “Bakın Yorum” a basarak görüntülemeyi seçebilirsiniz; yorumu onaylayın böylece herkes görebilir, silebilir veya görmezden gelebilir. Doğrudan mesajlar otomatik olarak Mesaj İsteğine geçecek ve kullanıcılar sınırlı bir hesaptan bildirim almayacak.

Instagram, Yapay Zeka’yı (AI) yorumlarda, fotoğraflarda ve videolarda zorbalık ve diğer zararlı içerik türlerini tespit etmek için kullanıyor. Şirket ayrıca 18 yaşın altındaki kişilerin kozmetik cerrahi ve çeşitli zayıflama ürünlerini destekleyen ünlü etkileyicilerden gelen yayınları görüntülemelerini kısıtladığını duyurdu.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, “Instagram’da güvenli bir ortam yaratmak bizim sorumluluğumuz” dedi. Instagram hareketleri, özellikle genç kullanıcılar için zararlı olabilecek nefret dolu konuşmalar ve küfürlü davranışlarla başa çıkmak için sosyal ağlar tarafından yapılan siber zorbalık eylemleri dizisindeki en son eylemdir.