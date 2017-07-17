İnstagram Kullanıcılarına Uyarı!!

Sosyal medyanın elbette insanlar üzerinde çok büyük etkisi bulunmaktadır. Her kim ki bir kaç bin kişi takipçiye sahip olunca kendini hemen sosyal medya ünlüsü hissetmektedir. Milyonlarca insan en az bir adet sosyal medya aracına sürekli olarak giriş yapmaktadır.

Sosyal medya insanları etkilemekle kalmayıp aynı zamanda onlara fayda da sağlamaktadır. Mesela İnstagram, dünyanın ikinci popüler sosyal ağı olarak adını duyurmuştur. Birçok fotoğrafçı, model, internet te ünlü olan kişiler için İnstagram, bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Yüzbinlerce takipçisi olan kişiler yalnızca hayranlarının değil suça meyilli kişilerin de dikkatini çekmektedir.

Hesabınız Geçici Olarak Silinecektir Uyarısı

Özellikle hackerlar tarafından belirlenen ve İnstagram da ki popüler hesapları hedef alan bir kimlik avı yöntemi son zamanlarda yüksek takipçi sayısına sahip olan kişilerin canını sıkmaya yetmiştir. Yüksek takipçi sayısına sahip olan kişiler; “Hesabınız geçici olarak silinecektir” mailini e-postalarında gördüklerinde şaşkına dönmüşlerdir.

Bu e-posta gerçeğe çok yakındır. Klasik İnstagram başlığını ve logosunu taşıyan ve kimden alındığı yazılan e-posta adresi İnstagram e-posta adresiyle benzerdir. Bu adres genellikle mail@theinstagram.team ya da info@theinstagram.team olmaktadır. Size gelen bu e-postaya itiraz etme hakkınızın yalnızca 24 saat olduğu belirtilir. Ve bu 24 saat içinde “Şikayeti Gözden Geçir” butonuyla karşılaşacaksınız. Butona tıkladığınız takdirde, siz olduğunuzu tespit etmek için bir kimlik avına yönlendirileceksiniz. Bu sayfada yer alan dolandırıcıların telif hakkının korunmasına yönelik söyledikleri sözdeki önemi açıklayan bir resime tıkladığınızda “itiraz edebileceğiniz” bir bağlantıyla karşı karşıya kalacaksınız. Dolandırıcılar yaptıkları sahtekarlıkları daha da gerçekci göstermek adına buradaki dili de İngilizce olarak seçmiştir.

İtiraz et kısmına tıklar tıklamaz, İnstagram hesap giriş bilgilerinizi gireceğiniz bir kısım çıkacaktır. Bununla da bitmeyip size bir doğrulama yazısı gelecektir. “E-posta Adresinizi Doğrulayın” diye. Bu bağlantıya tıkladığınızda bir e-posta listesi göreceksiniz. Sonrasında, “Geri bildiriminizi değerlendirip, size dönüş yapılacaktır” yanıtı ile karşılaşacaksınız. Bunun hemen ardından yeniden İnstagram sayfasına yönlendirileceksiniz.

Bu adımdan sonra da hesabınızı geri vermek için sizde para talep edebilir, hatta hesabınızı kullanarak her türlü spam ya da zararlı içerikleri sosyal medya üzerine dağıtabilirler. Her türlü güvenlik önlemini alarak siz de bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalmamış olacaksınız.