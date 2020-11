Instagram Pazarlaması Nasıl Yapılır?

Instagram pazarlaması son yılların oldukça trend olan e-ticaret modellerinden. Instagram aracılığı ile ürünlerinizi hem satabilir, hem de kendinizi fenomen yapıp sponsorlar alabilirsiniz. Çok zor görünse de bu taktikler işe yarayacak. Instagram pazarlaması sayesinde sizlerde sosyal medya üzerinden para kazanabileceksiniz. Dünya çapında en yüksek popülariteye sahip sosyal medya uygulaması olan Instagram, ağırlıklı olarak fotoğraf ve eğlence amaçlı bir sosyal platform olarak bilinse de birçok marka için çok daha fazla öneme sahip.

Instagram, tüm ürün ve hizmetlerin daha büyük kitlelere kendini tanıtması için oldukça etkili bir yoldur ve hızlı geri dönüşüm için size yardımcı olacaktır. Eğer teknoloji çağına ayak uydurmamak için tüm mazeretlerinizi tükettiyseniz Instagram’ı aktif bir şekilde kullanma zamanınız gelmiş demektir. Bu yazımızda Instagram uygulamasının sizlere kazandıracağı olumlu sonuçlara nasıl ulaşacağınızı anlatacağız.

Instagram ile Pazarlama Nasıl Yapılır

Öncelikle işe Instagram’ın biyografi kısmına tıklanabilir bir link ekleyerek başlayabilirsiniz. Bu sayede size diğer sosyal platformlar veya blogunuz üzerinden de çabuk ve kolay ulaşım sağlanabilir. Eğer Instagram hesabınızda bir başarı görmek istiyorsanız, oldukça etkili bir link kullanmanız büyük önem taşıyor. Bu sayede insanlar, markanız ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilir, ürün ya da hizmetlerinizle ilgili daha detaylı bilgilerin bulunduğu sayfalarınızı ziyaret edebilir. Bu nedenle sıklıkla web sitenizin ya da diğer sosyal ağlarınıza ait link bilgilerinizi değiştirmeniz gerekir.

Instagram’da insanlara görüntü ve videolar aracılığı ile iş hikâyenizi anlatın, tüm ürünlerinizi sergileyin ve hizmetlerinizden bahsedin. Her şeyden önce sosyal platformlara dair bilmeniz gereken ilk şey; her ağın farklı kitleleri olduğudur. Örnek verecek olursak, her Facebook kullanıcısının Instagram hesabının bulunmaması ya da her Twitter üyesinin Linkedin hesabının olmaması bunlardan bazılarıdır. Buradan yola çıkacak olursak tüm sosyal ağlarda etkinlik sağlamanız gerekiyor.

Instagram ile Satış Yapılabilir mi?

İnsanlar, sizin Instagram hesabınız üzerinde paylaşacağınız ürünlere ve hizmetlerinize bağlanır. Bu durum bir mağaza zincirinizden estetik bir şekilde sergilediğiniz giyim koleksiyonunuzla da olabilir, aynı elbiseleri giyen bir ünlünün fotoğraflarıyla ya da sizin markanızı tercih eden bir takipçinizin fotoğrafıyla da olabilmektedir. Şirketler, satış odaklı ürün ve hizmetlerini sergilemek için Instagram hesaplarını kullanmak istediğinde somut bir şekilde ürünlerini sergileyebilir ve yüksek müşteri etkileşimleri sağlayabilirler. Katılımı çok daha fazla artırmak ve yerli kullanıcıların hepsine şehir isimleri etiketleri ile erişim sağlanması sizlerin oldukça yararına olacaktır.

Bir önceki yazımız olan Sosyal Medyadan Para Kazanmak Mümkün Mü? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.