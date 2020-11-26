Instagram’da Karanlık Mod Nasıl Etkinleştirilir?

Instagram’ı karanlıkta mı yoksa gece mi kullanıyorsunuz? Instagram karanlık mod kullanmayı denediniz mi? Instagram, Android ve iOS cihazlar için karanlık mod özelliğini çoktan kullanıma sundu ve nasıl etkinleştireceğinizi bilmiyorsanız bu yazıyı okumaya devam edin.

Instagram karanlık mod bu günlerde popüler hale geldi, karanlık mod açıkken, uygulamanın arayüzü kararacak, karanlık mod daha koyu bir görünüm için ekranınızdaki renkleri ayarlıyor. Karanlık bir tema arayüzü, karanlık bir ortamda görüntülemek için önemli ölçüde daha iyidir ve Instagram bunu yerel olarak destekler.

Instagram’da Karanlık Mod Nasıl Kullanılır?

Profilinize gitmek için sağ alttaki profil resminize dokunun.

Sağ üst köşedeki üç çizgiye dokunun.

Listeden en alttaki Ayarlar’a dokunun.

Aşağı kaydırın ve Tema’ya dokunun.

Karanlık Modu seçin.

Bu, yalnızca Instagram uygulamasında karanlık modu etkinleştirir, cihazda karanlık modu etkinleştirmek istiyorsanız, cihazınızın yazılımını Android 10 veya iOS 14’e güncellemeniz gerekir, Android 10 artık sistem genelinde karanlık modu desteklemektedir. Karanlık modu yalnızca Instagram uygulamasında istediğiniz sürece, cihazınızda en son yazılım güncellemesine sahip olmanıza gerek yoktur. Karanlık modu, web sürümü olan Facebook.com’da da etkinleştirebilirsiniz, ancak Instagram, web sitesi için karanlık tema güncellemesini henüz almadı. Bu yazıyı beğendiyseniz ve daha fazlasını istiyorsanız, sitede daha fazla şeye göz atabilirsiniz. Windows ve Mac ipuçları, püf noktaları ve gizli özellikleri bulabilirsiniz. Bizleri ayrıca sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

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