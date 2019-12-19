İnternet Alışverişlerin de Güvenliği Elinizden Bırakmayın!

Teknolojinin ilerlemesi ile gelişme göstersek bile suç tacirleri de boş durmayıp aynı şekilde insanların hakkını gasp etmek için kendini geliştiriyor.

İnternet Güvenliği Nedir?

Günümüz de artık herkesin hemen hemen akıllı telefonu ve kredi kartları ayrıca banka hesapları vardır. Büyük kesim hızlı olması açısından akıllı telefonundan mobil bankacılık kullanmaktadır. Mobil bankacılık ne kadar hızlı ve cazip gözükse de bir o kadar da tehlike saçmaktadır. Telefonunuz da güvenliğinden emin olmadığınız x bir program sizin aslında bütün verilerinizi çalıyor olabilir. Son zamanlarda sıklıkla artan kart bilgilerine erişim gibi konular aslında insanların ne kadar dikkatsiz davrandığının bir kanıtıdır.

Gittiğiniz mekanlar da vereceğiniz kredi kartları içinde iyi bir gözlemci olun!

Herhangi bir kafeye yada benzeri bir iş yerine gidip kredi kartı ile alışveriş veya ödeme yapıyoruz. Birinci öncelik kredi kartınızdan gözünüzü ayırmayın. En ufak ayrıntı bile kredi kartınızın kopyalanması için yeterlidir. Hırsızların gelişmiş sistemlere sahip olması 1 saniye içinde kartınızı anında kopyalayabiliyor. Örnek; garson yanınıza geldi yanlışlıkla kredi kartını elinden yere düşürdü o sırada bacağının altındaki bir mekanizma ile yukarı doğru sürterek kolay bir şekilde kopyalayabiliyor. Bu gibi durumlara dikkat etmeniz ve gözlem yapmanız önem arz ediyor.

Akıllı Telefonda Nasıl Güvenlik Sağlarım?

Akıllı telefonlarda güvenliği sağlamak bir yandan hem basit bir yandan çok zordur. Yüklediğiniz 3. parti uygulamaların hiç birine güven yoktur. Mesela bildiğiniz her zaman kullandığınız x bir uygulama varsayalım. Teknoloji o kadar ilerledi ki o uygulamanın tamamını çözüp size ulaşabiliyorlar. Aslında uygulama güvenliydi ama uygulama çökünce sizin de oradan bilgilerinize erişebilirler. İşte size telefonunuzu ve banka hesaplarınızı korumanız için bir kaç bilgi;