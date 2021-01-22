iPhone 12 Serisi Akıllı Telefonları Yeniden Başlatmaya Zorlama

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iPhone 12 Serisi Akıllı Telefonları Yeniden Başlatmaya Zorlama

ECE
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iPhone 12 Serisi Akıllı Telefonları Yeniden Başlatmaya Zorlama
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Yeni iPhone 12 serisi harika ve kendiniz için yeni bir iPhone 12, iPhone 12 Mini veya iPhone 12 Pro varsa, muhtemelen iOS 14’ün en iyilerini alacaksınız. Ancak bu sizin iPhone yanıt vermeyi durdurmayacak. Sahip olduğunuz en yeni iPhone olsa bile yanıt vermeyi durdurabilir veya bir uygulama ekranında donabilir ve onu normal şekilde kapatamazsınız. Hiç zorla yeniden başlatmayı denediniz mi?

iPhone’unuz yanıt vermiyorsa, bir uygulama kilitleniyorsa veya olağandışı bir şey oluyorsa, onu yeniden başlatmaya zorlayabilirsiniz. iPhone 12’niz normal şekilde yeniden başlamazsa, iPhone 12 serisi akıllı telefonları yeniden başlatmaya zorlamanın bir yolu burada verilmiştir.

iPhone 12 serisi

iPhone 12’yi Yeniden Başlatma

  1. iPhone 12’yi yeniden başlatmaya zorlamak için aşağıdaki adımları dikkatlice izleyin.
  2. Sesi Aç düğmesine basın ve hemen bırakın.
  3. Sesi Aç düğmesine basıp bıraktıktan hemen sonra, Sesi Kıs düğmesine basın ve hemen bırakın.
  4. Bundan hemen sonra, Yan düğmeyi basılı tutun (veya Güç Tuşunu söyleyin).
  5. iPhone’unuz yeniden başlayana kadar Yan düğmeyi birkaç saniye basılı tutmaya devam edin. Apple logosu göründüğünde düğmeyi bırakın.

iPhone 12’nizi yeniden başlatmaya zorlamak için yapmanız gereken tek şey bu. Face ID zorla yeniden başlatmanın ardından kullanılamayacağı için iPhone 12’nin şifresini girmeniz gerekecek.

Not: Bunlar, iPhone 12 serisi akıllı telefonları yeniden başlatmaya zorlama adımlarıdır. İPhone X, iPhone XS, iPhone XR ve iPhone 11 için çalışır, ancak bunlar dışındaki iPhone modellerinde çalışmaz.

Bir önceki yazımız olan iPhone ve iPad'de Duvar Kağıdı Nasıl Değiştirilir? başlıklı makalemizde iphone duvar kağıdı, iphone duvar kağıdı nasıl ayarlanır ve iphone duvar kağıdı nasıl yapılır hakkında bilgiler verilmektedir.

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