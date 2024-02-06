İphone engellenen numaradan gelen mesajları görme, günümüzde pek çok iPhone kullanıcısının merak ettiği bir konu. Siz de engellenen bir numaradan gelen mesajları merak ediyor olabilirsiniz. Belki de keşke bu mesajları görebilsem diye düşünüyorsunuz. Bu durumda doğru yerdesiniz!

İnsanların genellikle her türlü iletişimi engelleyen numaraları olabilir; rahatsız edici satış çağrıları, istenmeyen mesajlar veya belki de yabancı numaralar. Ancak bazen, engellenen bu numaralardan gelen mesajları da görmek isteriz. İşte tam da bu durumda, iphone’unuzla nasıl bu engeli aşabileceğinizi anlatacağız.

iPhone Engellenen Numaradan Gelen Mesajları Görme Özelliği Olan Modeller

iPhone’da engellenen bir numaradan gelen mesajları doğrudan görme özelliği yoktur. Airpods Tek Kulaklık Çalışmıyor [ Sağ/Sol ]

Engellenmiş numaraları telefonunuzun ayarlar bölümünden kontrol edebilir, mesajları görebilir, engelleri kaldırabilir veya yeniden bir numarayı engelleyebilirsiniz. İphone 6,7,11 ve diğer tüm modeller dahil ayarlar bölümünden en elleme adımlarını yapabilirsiniz. Detaylar aşağıdaki başlıkta adım adım anlatılmıştır.

İphone engellenen numaradan gelen mesajları görme nasıl yapılır?

iPhone Engellenen Numaradan Gelen Mesajları Görme Adımları

iPhone’unuzda engellenen numaraları kontrol etmek ve bu kişilerden gelen mesajları görmek aslında oldukça basit bir süreçtir. İsterseniz bu işlemi adım adım birlikte inceleyelim:

Öncelikle ayarlarınıza gitmeniz gerekiyor. Bunu, ana ekranınızdaki ‘Ayarlar’ ikonuna tıklayarak yapabilirsiniz. Ayarlar menüsünde, ‘Telefon’ seçeneğini bulun ve ona tıklayın. Bu, iPhone’unuzun telefonla ilgili tüm ayarlarını içerir. Telefon menüsünde ‘Engellenen Kişiler’ seçeneğini bulacaksınız. Bu seçeneğe tıkladığınızda, engellediğiniz telefon numaralarının bir listesini göreceksiniz. Engellediğiniz bu numaraların tümünden gelen mesajları burada görebilirsiniz.

Bu adımlar genellikle yeterli olacaktır; fakat belirtilmesi gereken bir nokta var: Numaraları engellediğinizde, bu numaraların size gönderdiği mesajları Mesajlar uygulamasından da görebilirsiniz. Ancak, bu mesajlar engellenen bir numaradan geldiği için ‘engellenen’ olarak işaretlenecektir. Böylece, istenmeyen mesajları kolaylıkla tespit edebilir ve yönetebilirsiniz.

iPhone’da İstenmeyen Mesajları Engelleme Nasıl Yapılır?

iPhone’unuzda istenmeyen mesajları engellemek oldukça basittir.

İlk olarak, Mesajlar uygulamasını açın.

Bu uygulamayı açdıktan sonra, engellemek istediğiniz kişiyle olan yazışmanın en üstüne dokunun. Bu genellikle kişinin adını veya telefon numarasını gösterir.

Ardından, ekranda beliren “Bilgi” seçeneğine dokunun.

Bu alana tıklandığında, birçok seçenek karşınıza çıkar. Bu seçeneklerin arasından aşağı kaydırın ve “Bu arayanı engelle” seçeneğini bulun.

Buraya tıkladığınızda, o numara engellenir ve o kişinin size mesaj yollamasına izin verilmez.

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Unutmayın, bu adımları ayrıntılı bir şekilde uyguladığınızda istenmeyen mesajları başarılı bir şekilde engelleyeceksiniz. Ayrıca engellemeyi yaptığınız kişi, mesajının engellendiği hakkında bir bildirim veya uyarı almayacaktır. Engelleme işlemi tamamen sizin bilginiz dahilinde olacaktır ve gizli kalacaktır. Bu sayede, hem sizi rahatsız eden mesajlardan kurtulabilir hem de kimseyi olası bir durumdan haberdar etmek zorunda kalmazsınız.

iPhone’da engellenen numaradan gelen mesajları görme işlemi, kullanıcının istenmeyen mesajları engelleme yeteneğini artırır. Umarız bu bilgilendirme sizin için faydalı olmuştur. Unutmayın, rahatsız edici durumlarla karşı karşıya kalmamak için daima engelleme özelliğini kullanabilirsiniz. Böylece, kişisel yaşamınızı her zaman koruma altına alabilirsiniz. Engellenen numaradan gelebilecek hoş olmayan mesajları engellemek ve görmemeyi tercih edebilirsiniz. Bu, gereksiz stres ve rahatsızlıklardan kaçınmanızı sağlar. İyi kullanımlar dileriz!