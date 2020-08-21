iPhone Fotoğrafları PC Aktarma Yöntemleri 2020

iPhone’u uzun süredir kullanan biriyseniz, dosyaları bir iPhone’a aktarmanın zor bir iş olduğunun farkında olabilirsiniz. Ancak, fotoğraflar söz konusu olduğunda durum böyle değildir ve fotoğrafları bir iPhone’dan PC’ye aktarmak için kullanabileceğiniz çeşitli yöntemler vardır. Bu yazıda, aynısını nasıl yapacağınıza dair adım adım talimatlar göstereceğiz, öyleyse başlayalım. İşte iPhone fotoğrafları PC aktarma yöntemleri;

Şarj Kablosunu Kullanma

iPhone Fotoğrafları PC aktarma ilk yöntem kolaydır ve herhangi bir üçüncü taraf yazılımı yüklemenizi gerektirmez. İhtiyacınız olan tek şey, iPhone’unuzu şarj etmek için kullandığınız ve gitmeye hazır olduğunuz bir kablosudur. Şarj kablonuzu kullanarak fotoğrafları aktarmak için yapmanız gereken tek şey;

1. Adım: iPhone’unuzun kilidini açın ve kablosunu kullanarak PC’nize bağlayın.

2. Adım: iPhone’unuz bağlandığında, Depolama erişim izinlerini isteyen bir açılır bildirim alırsınız. “İzin Ver” e tıklayın ve devam edin.

3. Adım: “Bu PC” yi veya “Bilgisayar” ı açın ve dahili depolamaya erişmek için iPhone’unuza çift tıklayın.

4. Adım: iPhone’unuzun dahili depolamasında, DCIM’e çift tıklayın ve çoğunlukla “100APPLE”, “101APPLE” adında bazı alt klasörler göreceksiniz. Bunlar, görüntülerinizi basitçe sisteminizde istediğiniz konuma kopyalayan klasörlerdir ve işiniz biter.

Bir Bulut Depolamasına Yükleme veya Üçüncü Taraf Bir Yazılım Kullanma

Şarj kablonuz yoksa ve fotoğraflarınızı yine de PC’nize aktarmak istiyorsanız, bu yöntem işinize yarayacaktır. Xender ve ShareIt gibi üçüncü taraf uygulamaları bunu yapmayı kolaylaştırdı. Fotoğrafları üçüncü taraf bir yazılım kullanarak aktarmak için yapmanız gereken tek şey;

1. Adım: iPhone’unuzda App Store’u açın ve bir dosya aktarım uygulaması indirin.

2. Adım: Yüklenen uygulamanın bir “PC’ye Bağlan” özelliği ile geldiğinden emin olun. Çoğunlukla bunu sunan her uygulamanın özel bir QR koduyla birlikte gelen kendi web sitesi vardır.

3. Adım: Ekrandaki talimatları izleyin ve Xender gibi bir yazılımsa, QR kodunu taramak için uygulama web sitesini ziyaret edin.

4. Adım: Bağlandıktan sonra tüm fotoğraflarınız dizüstü bilgisayarınızda olur ve bunları indirebilirsiniz.

Buna ek olarak, Google Drive ve Microsoft One Drive gibi Bulut Depolama hizmetleri de fotoğrafları bilgisayarınıza aktarmanıza yardımcı olabilir. Fotoğrafları Google Drive kullanarak aktarmak için yapmanız gereken tek şey;

1. Adım: Google Drive’ı iPhone’unuza kurun ve Google Hesabınızla giriş yapın.

2. Adım: Sağ alt köşedeki “+” düğmesine basın ve “Yükle” seçeneğine dokunun.

3. Adım: “Fotoğraflar ve Videolar” a dokunun ve medya dosyalarınızı Google Drive’a yükleyin.

4. Adım: Bilgisayarınızda Google Drive’ı açın, aynı hesapla oturum açın ve iPhone’unuzdan yüklediğiniz fotoğrafları ve videoları indirebilirsiniz.