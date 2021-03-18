iPhone İçin En İyi 3 Ses Düzenleme Uygulaması
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iPhone İçin En İyi 3 Ses Düzenleme Uygulaması

ECE
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iPhone İçin En İyi 3 Ses Düzenleme Uygulaması
Okunuyor iPhone İçin En İyi 3 Ses Düzenleme Uygulaması

iPhone’unuzda ses düzenleme kolay bir yolunu mu arıyorsunuz? Bir dersin gereksiz parçalarını kesmek, şarkı söyleyen sesli notlarınızı renklendirmek veya sadece efektlerle uğraşmak isteyip istemediğinizi, bir ses düzenleyiciye ihtiyacınız olacak. Aşağıdaki ses düzenleme uygulamalar, iPhone’unuzdaki ses dosyalarını değiştirmenize yardımcı olacaktır.

Djay

djay’in düzeni sizi gerçek bir DJ gibi hissettirecek. Zaman göstergesini tam olarak konumlandırmanıza izin veren iki manevra kabiliyetine sahip döner tablaya sahiptir. Ve onları çevirdiğinizde, klasik vinil çizik ses efekti oldukça havalı. Bu iki pikap aslında iki ayrı parçadır, yani iki ayrı sesi içe aktarabilir ve bunları birlikte karıştırabilirsiniz.

Bu uygulama, frekansları değiştirebileceğiniz bir ekolayzer ile birlikte gelir. Ayrıca boğuk su altı sesleri gibi efektler oluşturmanıza olanak tanıyan yüksek geçişli ve düşük geçişli bir filtre de vardır. Aynı düzenleme penceresinde, küçük bir kazanç düğmesi göreceksiniz . Bu size dBFS (sesin yüksekliği) üzerinde kontrol sağlar ve kırpılmasını engeller. Mikser çubuğuna bir göz atın; Yeşil ışıklar sonuna kadar gidip kırmızıya dönerse, bu, boşluğunuzun tükendiği ve fazlalık verilerin göz ardı edileceği anlamına gelir. Daha basit bir ifadeyle, ses kulağa harika gelmeyecektir.

Ses Düzenleme

Hokusai

Hokusai’deki düzen, geleneksel bir DAW (dijital ses iş istasyonu) ile aynıdır, sadece dağınık değil. Birçok parkuru içe aktarabilir ve birlikte düzenleyebilirsiniz. Bu uygulamanın ücretsiz sürümü örneklerle veya araç eklentileriyle birlikte gelmediğinden, basit düzenlemeler yapmak isteyen kişiler için daha uygundur.

Bir parçaya dokunduğunuzda seçme aracı açılacaktır. İstenilen uzunluğu seçmek için kenarları sürükleyin ve klibin ortasından sürükleyerek klibi sesin herhangi bir yerine konumlandırın. Klibe dokunursanız, birkaç düzenleme aracı açılır: kes, kopyala, yapıştır, sil, kırp ve daha fazlası. İkincisi sizi mevcut efektlere götürecektir.

WavePad

Karmaşık özelliklere sahip güçlü bir ses düzenleyici arıyorsanız, WavePad tam size göre. Karşılaştırılabilir masaüstü yazılımlarında bulabileceğiniz tüm temel araçlarla birlikte mobil bir DAW olarak işlev görür. Bu uygulama, yeni başlayan veya hareket halindeyken düzenlemek isteyen ses editörleri için idealdir.

Bir önceki yazımız olan Pepsi Bedava İnternet Kampanyası 2021 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

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