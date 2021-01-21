iPhone’dan Apple Watch Saat Yüzü Nasıl Ayarlanır?

Apple Watch’unuzun saat kadranını değiştirmenin daha kolay bir yolunu mu arıyorsunuz? Bu durumda, Apple Watch saat kadranını birkaç saniye içinde iPhone’unuzdan nasıl değiştirebileceğinizi öğrenmek ilginizi çekebilir.

Çoğu kullanıcı, saat yüzlerini doğrudan Apple Watch’larında değiştirir, ancak bu gerçekten tek yöntem değildir. Apple Watch’ta yeniyseniz, küçük ekrana alışmakta güçlük çekebilirsiniz ve saatin yüzünü özelleştirmek ve değiştirmek için dijital kurma kolu ile uğraşmak çok uygun olmayabilir. İOS’a önceden yüklenmiş Apple Watch uygulaması sayesinde, tüm bunları iPhone’unuzun çok daha büyük ekranında yapabilirsiniz. Apple Watch’unuzun görünümünü nasıl özelleştirebileceğinizi öğrenmekle ilgileniyorsanız, Apple Watch’unuzun saat kadranını doğrudan iPhone’unuzdan nasıl ayarlayabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Apple Watch Saat Yüzü Nasıl Ayarlanır?

iOS için Apple Watch uygulamasını tam olarak kullanmak için Apple Watch’un iPhone’unuzla eşleştirilmesi gerektiğini söylemeye gerek yok. Şimdi, daha fazla uzatmadan, gerekli adımlara bir göz atalım.

iPhone’unuzun ana ekranından Apple Watch uygulamasını başlatın. Uygulamayı açmak sizi “Saatim” bölümüne götürecektir. Apple Watch’unuz için kullanılabilen tüm saat kadranları koleksiyonunu görmek için alt menüden “Kadran Galerisi” ni seçin. Burada aşağı kaydırabilir ve çeşitli saat yüzleri türlerini keşfedebilirsiniz. Şu anda kullanmak istediğiniz saat yüzüne dokunun. Artık saat yüzünüzü özelleştirebileceksiniz. Kadranın stilini, rengini değiştirebilir ve komplikasyonları değiştirebilirsiniz. Saat yüzünüzü kişiselleştirmeyi tamamladığınızda devam etmek için “Ekle” ye dokunun. Ardından, “Saatim” bölümüne geri dönün. “Yüzlerim” altında, yeni eklenen saat yüzünüzü bulabileceksiniz. Devam etmek için üzerine dokunun. Burada aşağıya kaydırın ve “Mevcut Saat Yüzü olarak ayarla” seçeneğine dokunun.

Bu kadar. Artık Apple Watch’unuzun saat kadranını değiştirmenin ne kadar kolay olduğunu biliyorsunuz ve hepsini iPhone’unuzdan ve daha büyük ekranından yaptınız.