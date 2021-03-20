iPhone'unuza Parolalar Nasıl Kaydedilir? İşte detaylar!
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iPhone’unuza Parolalar Nasıl Kaydedilir?

ECE
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iPhone’unuza Parolalar Nasıl Kaydedilir?
Okunuyor iPhone’unuza Parolalar Nasıl Kaydedilir?

Bu makalede, iPhone parolalar güvenli ve hızlı bir şekilde kaydetmenin ana yollarını öğreneceksiniz.

iPhone’unuzda Parolaları Saklamak İçin iCloud Anahtar Zinciri’ni Kullanın

iCloud Anahtar Zinciri, parolaları, kredi kartı bilgilerini ve diğer güvenli bilgileri tüm Apple aygıtlarınızda saklamak için kullanılan bir araçtır. Dolayısıyla, bir web sitesinde oturum açmanız veya bir Wi-Fi parolası girmeniz gerektiğinde, iCloud Anahtar Zinciri bunu otomatik olarak yapacaktır.

Bu iPhone özelliğidir, bu nedenle onu kullanarak depolanan bilgilerin güvenli olacağından emin olabilirsiniz. Dahası, verileriniz şifrelenecektir, bu da Apple bile dahil, sizden başka hiç kimsenin erişemeyeceği veya okuyamayacağı anlamına gelir. Bu şifre yöneticisinin bir başka kullanışlı özelliği de, şifrelerinizden birinin ele geçirilmiş olabileceğini düşündüğünde size haber vermesidir.

iPhone’unuzda güvenliği ihlal edilmiş parolaları bulmak için Ayarlar> Parolalar> Güvenlik Önerileri’ne gidin. Buradan, güvenliği ihlal edilmiş herhangi bir şifreyi kolayca değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, Web Sitesinde Şifreyi Değiştir’e dokunmanız yeterlidir. Cihazınız, en son yazılım sürümüne güncellediğinizde iCloud Anahtar Zinciri’ni kurmak isteyip istemediğinizi soracaktır. Ama o zaman ayarlamadıysanız, işte yapmanın başka bir yolu:

  • iPhone’unuzda Ayarlar uygulamasını başlatın.
  • Ekranın üst kısmında adınıza dokunun.
  • İçin baş iCloud.
  • Listeyi aşağı kaydırın ve Anahtar Zinciri’ne dokunun.
  • iCloud Anahtar Zinciri’ni etkinleştirin.

parolalar

iPhone’unuzda Kaydedilmiş Şifreleri Görüntüleme

Birkaç basit adımda kayıtlı tüm parolalarınızı doğrudan iPhone’unuzda bulabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

  • Cihazınızda Ayarlar uygulamasını açın.
  • Biraz aşağı kaydırın ve listeden Parolalar’ı seçin.
  • Cihazınız, parolalara erişmek için Face ID veya Touch ID kullanmanızı isteyecektir. Yapın ve iPhone’unuzda kayıtlı tüm şifreleri bulacaksınız.

Bir önceki yazımız olan Android Cihazınızda Numaralar Nasıl Engellenir? başlıklı makalemizde android numara engelleme ve android numara engelleme programı hakkında bilgiler verilmektedir.

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