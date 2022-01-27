İsim ve soyisim kendi kendimize seçemiyor olmamıza rağmen karakterimizin ve kimliğimizin en temel unsurunu oluşturan özelliğimizdir. Bu nedenle isim veya soyisminden memnun olmayan vatandaşlar tarafından sıklıkla “isim değiştirme davası nasıl açılır? Soyisim değişikliği davalarında nelere dikkat edilmelidir ve bu davalar hangi mahkemede açılmalıdır?” şeklinde sorular gündeme getirilebilmektedir.

İsim Değişikliği Davası

Kişiler isimlerinden memnun olmayabilir, özellikle çocukluk ve ergenlik dönemleri ile erken yetişkinlik çağında isim ve soyisimleri nedeniyle akran zorbalığına maruz kalabilir veya örneğin toplumda infial yaratacak nitelikte bir isim veya soyisme sahip olabilir(Abdullah Öcalan gibi). Bunların yanında bireylerin sahip oldukları isimleriyle özdeşleşememeleri veya sosyal çevresi tarafından farklı isim ile çağrılıyor olması, boşanma sonrasında eşinin soyadını kullanmaya devam eden eşin artık bu durumdan dolayı sıkıntı yaşıyor olması veya bir sanatçının sahne ismi olarak kendi adını kullanmak istememesi gibi sebeplerle isim değişikliği davası ve soyadı değiştirme davası açılabilmektedir.

İsim ve Soyisim Değişikliği Davası

İsim ve soyismin değiştirilmesi, kişisel durum sicilindeki mevcut kaydın değiştirilmesi ve düzeltilmesini gerektirdiğinden dolayı esasen bir çeşit nüfus kaydının düzeltilmesi davasıdır. Sürecin usulüne uygun işletilmesi ve zaman kaybına sebebiyet verilmemesi adına mutlaka Ankara hukuk büroları ile iletişime geçilmesini ve profesyonel avukat desteği temin edilmesini tavsiye etmekteyiz.



İsim değişikliği davası ile soyisim değişikliği davaları, isim veya soyisim düzeltme ile karıştırılmamalıdır. İsim veya soyismi hatalı yazılmış kişilerin, hatalı yazılan ad veya soyadlarını düzeltmeleri, isim ve/veya soyisim değiştirme davalarına nazaran oldukça kolay hukuki işlemlerdir. Ad ve soyadı değişikliği, hukuki dayanağını Türk Medeni Kanunumuzun 27. maddesinde bulmaktadır.



Türk Medeni Kanunumuzun “Adın Değiştirilmesi” Başlıklı 27. Maddesine Göre: “Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.“