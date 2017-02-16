İşte Battlefield 5 Battle Royale Modu: Firestorm Karşınızda

gelmiş geçmiş en iyi battle royale oyunu olacağı iddasında bulunan EA, battlefield 5'in firestorm modunu gün yüzüne çıkardı.

Günümüz modası olan Battle Royale oyunlarından Battlefield serisi de nasibini almış durumda. EA firmasını tarafından geliştirilen BF 5’e uzun zamandır bir hayatta kalma modu geleceği söylenmekteydi. Nihayet Firestorm modunun çıkış tarihi mükemmel bir tanıtım filmi ile resmi olarak duyuruldu.

EA firması çok yakın zamanda Apex Legends oyununu piyasaya sürerek milyonlarca oyuncu kazanmıştı. Şimdi ise Battlefield 5 oyunu için yeni bir mod getirerek tekrar hayatta kalma oyunu sektörüne bomba gibi girmek istiyor. Tanıtım filminden de anlaşılacağı gibi harika bir modun bizleri beklediğini söylemek pek yanlış olmaz.

Bizlere tamamen yıkılabilir bir ortam sunmaya hazırlanan EA umarız bu vaatlerini yerini getirebilir. Firestorm videosuna göz attığımızda harika görsellere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ben bu fragmandan heyecanlanmadım diyen bir oyuncu yalan söylüyordur bizce 🙂 Oyun yapılabileceklere baktığımızda takım oyunu oynamak çok önemli gibi gözüküyor. Hali hazırda Battlefield 5 sahibi olanlar Firestorm moduna ücretsiz bir şekilde sahip olabilecekler.

24 Mart 2019’da oynanabilir hale gelecek olan BF5 Firestorm modu bakalım istediği başarıyı yakalayabilecek mi…