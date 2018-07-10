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İşte Daredevil 3. Sezon Resmi Tanıtım Fragmanı

Marvel ve Netflix ortaklaşa yapımı Daredevil 3. sezonu bomba gibi 19 Ekimde geliyor! İşte resmi fragmanı ve bir de sürpriz ile karşımızda...
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Marvel dünyasının en sevilen karakterlerinden biri olan Daredevil yapımının 3. sezonu yeni ve kısa bir video ile tanıtıldı.

Netflix ve Marvel ortak yapımı olan Daredevil ilk iki sezon ile birlikte güzel bir kitle yakalamış, iyi bir başarı sağlamıştı. En iyi Marvel dizisi niteliğine erişen Daredevil 2. sezon sonrası oldukça uzun bir ara vermiş ve sonrasında tüm Marvel karakterlerinin olduğu The Defenders dizisinde boy göstermişti. Yakın zamanda ise Daredevil 3. sezon ile aramıza geri dönüyor hem de dev bir sürprizle…

İşte Daredevil 3. sezon fragmanı

Daredevil 3. sezon fragmanına baktığımız da ilk olarak herkes tarafından tanınan Kingpin kötü karakterini yeniden podyumda görmekteyiz. Kingpin’in ardından ünlü avukatımız Murdock karşımıza çıkıyor ve avukatlık zamanında kullandığı gözlük ve gömleğini ateşe veriyor, sonrasında Daredevil‘in ilk sezonunda giydiği siyah kostümlerini üzerine giyiyor.

Daredevil 3. sezon çıkış tarihi 19 Ekim 2018 olarak planlanmakta. Bu güzel olacak sezonu Netflix üzerinden harika kalite ile izleyebilirsiniz.

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