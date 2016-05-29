İşte FM 2019 Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi

Senelerdir menejerlik denildiğinde ilk akla gelen oyunlardan biri olan Football Manager serisinin 2019 versiyonu geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyuruldu. İşte minimum sistem gereksinimleri, Steam fiyatı ve Tanıtım videosu...

Her sene merakla beklenen ve her geçen sene kendini geliştirmeyi başaran Football Manager serisinin 2019 versiyonu nihayet resmi olarak duyuruldu. Bu yazımızda fiyatı, sistem gereksinimleri ve tüm detaylara değineceğiz.

Yıllardır Sports Interactive firması tarafından geliştirilen Football Manager serisi için FM 2019 içinde bir değişiklik olmadı ve geliştirici kanadında aynı firma ile yola devam edilmekte. Football Manager 2019 resmi twitter hesabından bir tanıtım videosu ile geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Bu video ile birlikte Steam platformu üzerinden de indirimli bir fiyata ön sipariş durumunda açıldı. FM 2019 steam üzerinde şuan itibari ile 107 TL gibi bir rakama satılıyor, ancak ön sipariş fırsatlarını kaçırırsanız ve oyunu satın almak istediğiniz de 119 TL ödemek durumunda kalacaksınız.

Hayallerinizdeki işe hoş geldiniz 🤝 Sezonunuz 2 Kasım’da başlıyor. #FM19 pic.twitter.com/dmPgEzeAfY — Football Manager TUR (@FMTurkiye) 6 Ağustos 2018

Football Manager 2019 oyunu 2 Kasım 2018 tarihinden itibaren indirmeye açılacak. Oyunun çıkmasına az bir süre kala bakalım sistemlerimiz de rahat oynayabilecek miyiz ?

İşte FM 2019 Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Pentium 4, Intel Core or AMD Athlon – 2.2 GHz +

Bellek: 2GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650

İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 7GB

Sistem gereksinimlerine baktığımızda hemen hemen her sistemde rahatlıkla oynanabileceği belli oluyor. Senelerdir gerek kapladığı alan gerek grafik ihtiyacı pek fazla duymaması sebebi ile oldukça popüler olan Football Manager serisi, bu sene de bomba gibi geliyor diyebiliriz. Şimdiden iyi eğlenceler.