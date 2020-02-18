Jeff Bezos İklim Mücadelesi İçin 10 Milyar Dolar Verdi. - Teknofeed.COM

Uzun zamandır dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran ve bunu geçtiğimiz aylarda Fransız Bernard Arnault’a kaptıran Jeff Bezos, iklim mücadelesi için 10 milyar dolar yardımda bulundu. Amazon’un sahibi olan Bezos, bu tür duyarlı hareketleriyle de gönülleri fethetmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda Amazon çalışanları ve aktivistler, Bezos’un bu tür faaliyetlerde bulunması gerektiğini belirtmişti. Üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Bezos, Instagram üzerinden bir gönderiyle iklim mücadelesi için gerekli adımı attığını duyurdu.
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Today, I’m thrilled to announce I am launching the Bezos Earth Fund. Climate change is the biggest threat to our planet. I want to work alongside others both to amplify known ways and to explore new ways of fighting the devastating impact of climate change on this planet we all share. This global initiative will fund scientists, activists, NGOs — any effort that offers a real possibility to help preserve and protect the natural world. We can save Earth. It’s going to take collective action from big companies, small companies, nation states, global organizations, and individuals. I’m committing $10 billion to start and will begin issuing grants this summer. Earth is the one thing we all have in common — let’s protect it, together. – Jeff
Tahmini 130 milyar dolar serveti bulunan Jeff’in, bu bağışı servetinin yaklaşık %8’ine denk geliyor. Bu yardım onu bağış listesinin üst sıralarına taşımayı başardı. (Bu linkten geçmişten bugüne en büyük bağışçıları görebilirsiniz. (genel bağışlar))
Bezos, “İklim değişikliği gezegenimiz için en büyük tehdittir.” diyor. “Hem bilinen yolları güçlendirmek hem de iklim değişikliğinin yıkıcı etkisiyle savaşmanın yeni yollarını keşfetmek için diğerleriyle birlikte çalışmak istiyorum.” şeklinde de devam ederek açıkça iklim mücadelesi konusunda büyük küçük farketmeksizin herkesin bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söylüyor.
Geçen Mayıs ayında Amazon çalışanları yüksek katılımla bildiri imzalamış, dünyanın zengin insanlarını iklim mücadelesine davet etmişti.
Jeff Bezos iklim mücadelesi kapsamında Amazon’un, 2024 yılına kadar 100.000 adet elektrik dağıtım aracı kuracağını söyledi.