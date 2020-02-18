Jeff Bezos İklim Mücadelesi İçin 10 Milyar Dolar Verdi. - Teknofeed.COM

Uzun zamandır dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran ve bunu geçtiğimiz aylarda Fransız Bernard Arnault’a kaptıran Jeff Bezos, iklim mücadelesi için 10 milyar dolar yardımda bulundu. Amazon’un sahibi olan Bezos, bu tür duyarlı hareketleriyle de gönülleri fethetmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Amazon çalışanları ve aktivistler, Bezos’un bu tür faaliyetlerde bulunması gerektiğini belirtmişti. Üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Bezos, Instagram üzerinden bir gönderiyle iklim mücadelesi için gerekli adımı attığını duyurdu.

Servetinin %8’i Kadarını Mücadeleye Ayırdı

Tahmini 130 milyar dolar serveti bulunan Jeff’in, bu bağışı servetinin yaklaşık %8’ine denk geliyor. Bu yardım onu bağış listesinin üst sıralarına taşımayı başardı. (Bu linkten geçmişten bugüne en büyük bağışçıları görebilirsiniz. (genel bağışlar))

Bezos, “İklim değişikliği gezegenimiz için en büyük tehdittir.” diyor. “Hem bilinen yolları güçlendirmek hem de iklim değişikliğinin yıkıcı etkisiyle savaşmanın yeni yollarını keşfetmek için diğerleriyle birlikte çalışmak istiyorum.” şeklinde de devam ederek açıkça iklim mücadelesi konusunda büyük küçük farketmeksizin herkesin bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söylüyor.

Amazon Çalışanları Bildiri İmzalamıştı

Geçen Mayıs ayında Amazon çalışanları yüksek katılımla bildiri imzalamış, dünyanın zengin insanlarını iklim mücadelesine davet etmişti.

Jeff Bezos iklim mücadelesi kapsamında Amazon’un, 2024 yılına kadar 100.000 adet elektrik dağıtım aracı kuracağını söyledi.