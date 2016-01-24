Jel akü nedir ? Jel akü çeşitleri nelerdir ? Jel akü fiyatları gibi detaylı tüm bilgilere bu makalemizde erişebileceksiniz.

Güneş enerjisi sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olan jel aküler sistemin enerji depolamasını sağlayan bölümdür. Bu bölümde depolanan enerji, havanın güneşli olmadığı zamanlarda ya da gece saatlerinde kullanılmaktadır. Jel akülerde depolanan enerji sayesinde her türlü cihazı çalıştırmak mümkündür.

Jel akü içerisinde bulunan jöle kıvamındaki elektrolitler yüksek sıcaklıklara karşı direnç gösterebilme özelliğine sahiptir. Bu özellik sayesinde güneş enerjisi sistemlerinde jel aküleri kolaylıkla kullanmak mümkündür. Ancak elbette her jel aküden aynı verimi almak mümkün değildir. Bu nedenle kurulan güneş enerjisi sistemine göre akü seçilmesi son derece önemlidir. Yani öncelikle sistem gereksinimleri ve sistemin kurulacağı alanın enerji ihtiyacı hesaplanmalı ve sonrasında jel akü seçimi yapılmalıdır.

Jel Akü Çeşitleri

Jel akülerin genel olarak 100 Ah, 150 Ah ve 200 Ah kapasiteli olan çeşitleri tercih edilmektedir. Bu değerler depolanan enerjinin alandaki cihazları ne kadar süre çalıştırabileceğini ifade etmektedir. Bu durumda güneş enerjisi ile çalıştırılacak cihazların sayısı ve enerji tüketimi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Zira jel akünün depolama kapasitesi doğrultusunda enerji tüketimi yapılabilmektedir ve eğer fazla sayıda cihaz çalıştırılırsa ya da cihazların enerji tüketimi yüksek olursa depolanan enerji yetersiz kalabilir. Jel akünün seçimi bu nedenle son derece önemlidir.

Günümüzde enerji depolama hususunda oldukça fazla tercih edilen jel aküler çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bağımsız bir şekilde çalışabildiği için bu akü çeşidi özel bir valf sistemine sahiptir ve bu sistem sayesinde enerji dönüşümü esnasında ortaya çıkan gazla aküden hızlı bir şekilde uzaklaşır. Herhangi bir su sızıntısı yaratmayan ve aynı zamanda çevreye de zarar vermeyen jel akü çeşitleri sayesinde güneş enerjisi sistemleri oldukça verimli bir şekilde kullanılabilmektedir.

Kuru ve sulu akülere nazaran beş kat daha fazla dayanıklılık gösteren jel akü uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca kolay bir şekilde şarj ve deşarj edilebiliyor oluşu bu akülerin daha da avantajlı hale gelmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda jel akünün yapımı oldukça kolaydır ve uzun bir çevrim ömrüne sahiptir. Ancak jel akünün en büyük avantajı şüphesiz ki çevreye herhangi bir zarar vermiyor oluşudur.

Uzun süre deşarj edildiği takdirde yüksek performansta rahatlıkla kullanılabilen jel akü, güneş enerjisi sistemlerinde güvenli, kolay ve verimli bir şekilde kullanılabilir. Yıllar boyunca herhangi bir onarım ve bakım gerektirmeyen bu akü türünün kullanım alanları da son derece geniştir. Telekomünikasyon sistemleri, karavan, tekne, golf araçları, denizcilik sektörü, mobil dükkanlar ve yer temizleme makinelerinde kolayca kullanılabilen jel aküler kişi ve kurumlar için büyük avantajlar sağlamaktadır.

Jel Akü Fiyatları

Jel akülerin fiyatları elbette ki performansa bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Öncelikle akünün Ah değeri önemlidir. Bu değer artış gösterdikçe akünün fiyatı da artmaktadır. Bunun yanı sıra akünün sağladığı verim de oldukça önemlidir. Yüksek kaliteli olan ve yüksek verim sağlayan jel akü çeşitleri elbette ki diğer çeşitlere göre biraz daha yüksek fiyatlıdır. Ancak ne kadar yüksek fiyatlı olursa olsun bu akü çeşitleri yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde kullanılabileceği için verilen paraya kesinlikle değecektir. Elbette bu noktada güneş enerjisi sisteminin kullanacağı alanın enerji ihtiyacına bağlı olarak jel akü seçimi yapılırsa bu işten çok daha kârlı çıkılabilir.