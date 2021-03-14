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Kablosuz Şarj Özelliği Olan En Ucuz 10 Telefon

admin
2 dk okuma süresi
Kablosuz Şarj Özelliği Olan En Ucuz 10 Telefon
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Zaman geçtikçe birçok yeni teknoloji hayatımıza girmeye devam ediyor. Kablosuz şarj özelliği olan telefonlarda bu teknolojilerinden sadece bir tanesi. Belki de bir gün lüks değil ihtiyaç haline gelecek.

Kablosuz Şarj Nedir?

Kablosuz şarj olarak isimlendirilen şarj yöntemi gerçekte indüksiyon aracılığıyla şarj etme yöntemidir. Fakat indüksiyon aracılığıyla şarj etme, manyetik alan ile şarj etmeye denir. Manyetik bir alan meydana getiren şarj istasyonu ve bu manyetik kısmı pilde muhafaza eden bir pad yardımıyla cihazlar sırt sırta veya çok kısa bir uzaklıkta şarj olabilirler.

Kablosuz Şarj Teknolojisi

Gelişen teknoloji ile birlikte, akıllı telefon üreticileri sahip oldukları teknolojiyi yeni nesil amiral sınıfı cihazlarına koymaya başladılar. Dolayısıyla kablosuz şarj, bir gün standart bir özellik haline gelecek. Fakat günümüz teknolojisinde her cihazda bulunmasa da, sonraki yıllarda her cihazda göreceğiz.

 

Akıllı Telefonumu Nasıl Kablosuz Şarj Edebilirim?

Hızlı şarj özellikli telefonlar için bunun cevabı zor olmasa gerek: Dolayısıyla şarj aparatına yerleştirin.

Hızlı şarj desteklemeyen yani kablosuz şarj özelliği olmayan akıllı telefonlar kablosuz şarj olabilecek hâle getirilebilir. Bunun için arka yüzünde hızlı şarj için şarj kontakları bulunmayan cep telefonlarının, şarj etmesini sağlayan pedler bulunmaktadır. Bunlar telefonunuzun arka kısmına monte edilerek cihazın şarj bağlantısına kablo ile bağlarız. Daha sonra indüksiyonla, şarj cihazından pede gelen enerji, buradan kabloyla telefonun pillerine transfer edilmektedir.

kablosuz şarj

İşte Size Hazırladığımız En Ucuzdan Pahalıya Kablosuz Şarj Özelliği Olan 10 Telefon

  • Samsung Galaxy S8+ Plus, 3888 TL fiyatı ile ilk sırada yerini aldı.
  • Xiaomi Mi 9 (128 GB / 6 GB), 4999 TL
  • Samsung Galaxy S20, 5918 TL
  • Samsung Galaxy S20+ Plus, 6819 TL
  • Huawei Mate 20 Pro, 7449 TL
  • Xiaomi Mi 10128 GB, 7799 TL
  • Huawei P30 Pro, 8199 TL
  • Xiaomi Mi Mix 3, 8999 TL
  • Huawei P40 Pro, 9199 TL
  • OnePlus 8 Pro, 9499 TL

Bu liste içerisinde seçim yapmak oldukça zor görünüyor değilmi? Fakat TecnoFeed olarak biz tercihimizi Huawei P30 Pro dan tarafa kullandık.

Fakat listemizde göze çarpan Amiral Gemisi bir değil 2 cihazımız var gözümüzden kaçmadı elbette. Bu cihazlarımız en üst donanımları ile hepimizin hayallerinin süsleyen Huawei P40 Pro ve OnePlus 8 Pro dan başkası olamaz elbette. Fiyatları oldukça yüksek olsa da imkanı olan okuyucularımız için tavsiye ediyoruz.

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