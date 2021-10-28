KILCAL DAMAR TEDAVİSİNDE LAZER MUCİZESİ

Parlak, sağlıklı ve canlı bir cilt görüntüsü… Özellikle yüz bölgesinde bu görüntüye zarar verebilecek her türlü cilt hastalığı kişileri son derece rahatsız etmektedir. Farklı faktörlere bağlı olarak oluşan cilt hastalıklarında tedavi süreci kimi hastalıkta zor ve meşakkatli, kimi hastalıkta ise kısa süreli ve oldukça konforludur. Ancak her hastalığın tedavi yöntemi, kişinin genetik özellikleri, tıbbi geçmişi, hastalığının tipi, yoğunluğu ve ilerleme hızına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bu yazımızda kılcal damar genişlemelerine değineceğiz. Vücudun bazı bölgelerinde ve yüzde meydana gelen kılcal damar hastalıkları, tedavisi mümkün ve hızlı sonuçlar alınabilen cilt hastalıkları arasında yer almakta. Özellikle lazer yöntemi, yüzdeki kılcal damar tedavisi için adeta biçilmiş kaftan…

Kılcal damar genişlemeleri toplumda kişilerin sıklıkla maruz kaldığı bir sorundur. Özellikle açık tenli kişilerde bu soruna daha fazla rastlanır. Kılcal damarlarda oluşan bu genişlemeler, vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkabilir. Çoğunlukla bacaklarda ve yüz bölgesinde oluşan problem kişiye oldukça rahatsızlık verir. Kılcal damar genişlemeleri yüz bölgesinde sıklıkla burnun üstünde ve yan taraflarında, yanaklarda, çene kısmında çok daha sıklıkla oluşur.

“Kılcal damar sorunları tek bir sebepten ortaya çıkmaz. Farklı faktörler bu hastalığın oluşmasında etkili olabilir”

Kılcal damar problemleri farklı faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Güneşin zararlı UV ışınlarına uzun süre maruz kalmış olmak, hassas bir cilt yapısına sahip olmak, kuru bir cilt tipine sahip olmak, kortizon veya östrojen içeren ilaçları kullanmak, aşırı alkol tüketmek, travmalar ya da gebelik durumu bu faktörlerden bazılarıdır. Ayrıca, kişilerin genetik yapı ve yatkınlıkları da kılcal damar sorunlarına sebep olabilir.

Hangi faktöre bağlı olarak ortaya çıkarsa çıksın vücutta veya yüzdeki kılcal damar tedavisi yaşanan bu sorunu tamamıyla ortadan kaldırabilmektedir.

“Kılcal damar tedavisinde en etkili sonuçlar veren ve en çok tercih edilen tedavi yöntemi, lazer uygulamalarıdır.”

Yüzdeki kılcal damar tedavisi için en iyi ve en etkili yöntemlerden biri lazerle yapılan kılcal damar tedavisidir.

Bu tedavi metodunda lazer ışını, uygun dalga boyundaki yoğunlaştırılmış bir ışın demeti olarak oksihemoglobin isimli vücuttaki kanın içerisinde bulunan madde tarafından soğurulur. Bu tedavi yöntemi ile istenilen bölgede çok yüksek ısı oluşumu sayesinde kılcal damarların tahribat görmesi amaçlanır. Bu yüksek ısı oluşumu ise tedavi sırasında gerçekleşen lazer ışınının tutulması ve soğurulması neticesinde ortaya çıkar. Bu tedavi yöntemi ile tahrip edilen damarlardan geriye kalan kısımlar, organizmanın kendi savunma mekanizmasının devreye girmesiyle ortadan kaldırılır.

Yüzdeki kılcal damar tedavisi için son zamanlarda en çok tercih edilen lazer yöntemleri, diod lazer, Nd- Yag lazer ve IPL cihazları olarak sayılabilir.

“Lazer işlemi seans sayıları belirlenirken farklı faktörler göz önünde bulundurulmalıdır”

Yüzdeki ya da vücuttaki damarların mevcut durumu ve bölgedeki yaygınlığı lazer ile kılcal damar tedavisi yapılırken gerekli seans sayısının belirlenmesinde etkili olan faktörlerdir. Buna bağlı olarak, bazı kişilerde tedavi için birkaç seans uygulamanın gerçekleştirilmesi gerekebilir. Ancak bazı kişilerde bu sorundan kurtulmak ve tedavinin tamamlanması için tek seans bile yeterli olabilir.

Yüzdeki kılcal damar tedavisi sırasında uygulanan lazer işleminde aşırı can yakan bir acı hissi oluşmaz. Çoğu durum tedavi öncesinde lokal anestezi uygulamasını dahi gerektirmez. Tedavi uygulaması sonrasında ise uygulama yapılan bölgede hafif bir kızarıklık, şişlik ya da çok sık olmamakla birlikte kabuklanma görülebilir. Tedavi sonrası dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bölgenin hassasiyetle ve özenle güneşten korunmasını sağlamaktır.

Yüzdeki kılcal damar tedavisi için eğer lazer yöntemi uygulanmışsa, tedavi sonrasında tekrar kılcal damar genişlemeleri meydana gelmez. Ancak, buradaki en önemli şey, kılcal damar genişlemesine neden olan faktörlerin doğru tespiti ve bu faktörlerin ortadan kaldırılmasına ilişkin tedavilerin de uygulanması gerekliliğidir. Çünkü, kılcal damarların genişlemesine yol açan bu faktörler ortadan kaldırılmadığı sürece lazer uygulanan damarlarda değil ama farklı damarlarda yeni genişlemeler meydana gelebilir.

Yüzdeki kılcal damar tedavisi lazer uygulamaları ile gerçekleştirilecekse işlemin seans süresi 15 ila 30 dakika içerisinde yapılır. Kılcal damarların yoğunluğuna ve durumuna göre seans sayıları değişiklik gösterebilir. Örneğin Rozase ve kılcal damar sorunlarında genellikle 4 ila 6 hafta ara verilerek 1- 3 seans uygulama yapılması yeterli olacaktır. Şarap lekesi hastalığı tedavisi gerçekleştiriliyorsa, seansların sayısı hastanın yaşı ve lekenin büyüklüğü göz önüne alarak değişiklik gösterir. Tedavinin kaçıncı seans sonunda sona ereceği hastanın kazanılan görüntüden memnuniyet derecesi ile ilişkilidir.

Yüzdeki kılcal damar tedavisi lazer işlemi sonrasında, cilt yüzeyinde çok hafif bir yanma hissi oluşabilir. Ciltte kızarıklık ve nadiren de olsa kabuk bağlama oluşabilir.

“Kılcal damar tedavisi sonrasında hastanın dikkat etmesi gereken unsurlar tedavinin başarısında büyük önem taşır”

Tedavi yapılan bölge birkaç hafta süresince güneş ışınlarından uzak tutulmalıdır. Eğer zorunlu sebeplerden dolayı güneş gören bir ortamda bulunmak gerekliyse, mutlaka çok yüksek faktördeki güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır. Solaryum gibi cilde ışın yansıtan uygulamalardan kaçınılmalıdır. Yüzü yıkarken, temas eden suyun fazla sıcak olmamasına özen gösterilmelidir. Dayanıklılık seviyesine göre olabilecek en ılık sıcaklıktaki su ile yıkama yapılmalıdır.

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