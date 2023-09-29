Murat Makascı : Kök Hücre ile Saç Ekimi Nasıl Yapılır ?

ECM Bağ Doku Kök Hücre Tedavisi

Andogenetık alopesi ve diğer saç kaybı problemleriyle mücadele etmek amacı ile kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kök hücre hastanın kendi vücudundan temin edilir. Vücudumuzdaki birçok farklı organdan ve dokudan elde edilebilir (Uygulama tek seanstır). Kendi kendini yenileme ve çoğaltma özelliği olan kök hücreler vücudumuzun en değerli yapı taşlarından biridir. Tedavide hastalara kendi hücrelerinin süspansiyonu enjekte edilir. Enjekte edilen kök hücreler uygulama yapılan bölgede mitoz bölünme yoluyla progenitor (öncül) hücrelerin artışını sağlar. Böylece vücut dokularını yeniler. Yapılan bilimsel çalışmalarda kök hücre tedavisinin etkinliği kanıtlanmıştır.

Kök hücreler sayesinde saç köklerinizde yenilenme süreci başlayacaktır. Kök hücre prp ile karıştırılmaktadır. Prp büyüme faktörleri yönünden etkinlik gösterir ve mevcut saçlarımızı korur. Ancak kök hücre bebeksi tüylerı kalın saç teli haline getirir ve dokular ayrıştırılarak ihtiyacımız olan zengin hücreler çoğaltılır ve enjekte edilir. PRP tedavisinde kulak arkasından yağ dokusu alınmaz, çoğaltılamaz.

Tedavide fibroblast kök hücre açısından zengin olan micro greftlerin işlenmesi esastır. Bu micro greftlerin içerisinde bulunan kök hücreler deride bulunan micro çevreye aşina olduğundan tedavi sonrası hızlı bir biçimde aktivitelerini arttırıp saç ve yüz derisinde hızlı bir rejenerasyon ve gençleşme sağlar. Bu tedavi sıfırdan saç kökü oluşturmaz. Uyuyan veya güçşüzleşen saç köklerini uyarır ve gürleşmesine yardımcı olur.



Ayrıca ECM bağ doku kök hücre tedavisin saç ekimi esnasında kullanılmakta olup her iki işlemi aynı operasyon içinde uygulanmaktadır.

Sektör de bir çok farklı yöntemi kullanan farklı cihazlar vardır.Fakat mikrogreft tedavilerinde esas olan hücrelerin dermiş tabakasında bulunan fibrotik yapılardan kurutulup enjeksiyon yapılmasıdır.



İşte bu anlamda yıllardır doğru tedavi uygulayan ve yağ dokudan gerçek Svf Stromal Vascular Fraction İzolasyon sağlayan microlyzer bıçakları imdadımıza yetişiyor. Microlyzzer bıçakları üstün bıçak teknolojisi ile hücreleri dokudan nazikçe sıyırarak çıkaran dermonin hücre canlılığını üst seviyelere taşırken hücreleri ezmez ve parçalamaz.

ECM bağ dokusu hücreleri yapılarından canlı olarak sıyırılmasına ,yüksek hücre sayıları ile etkili ,doğru tedavi uygulamamıza olanak sağlıyor. Ayrıca diğer ürünler saç köklerinde bulunan saç kalıntılarını temizlemiyor, bu da ürünlerin enjeksiyonla beraber saç kalıntılarını da hastaya verilmesine sebep oluyor. Dermomine kit ise kıl foliküllerini parçalamayan bıçak yapısı ile keratinin enjeksiyonun önüne geçer. Ayrıca içerisindeki güvenlik filtresi ile hücreden büyük hiçbir kalıntıya geçit vermez. Doku içerisindeki kıl folikülleri ECM kalıntılarının enjekte edilmesinin önüne geçer.

Kök Hücre Nasıl Uygulanır ?

Kulak arkasından 3 adet 2.5 mm çapında yağ kök hücreleri alınır. Yağ hücrelerinin içinden alınan 60-70 cc kok hücre 50 mikrondan daha küçük parçacıklara ayrılır. Bir çözelti haline dönüştürülen saç kök hücreleri dökülmekte olan saçlı deri alanına enjekte edilir. Uygulama ile ilgili sonuçların görülmesi 2-6 ay kadar sürer. Diğer tedavilerle kombine edilmesi tedavi etkinliğini arttırır.

Kök Hücre Tedavisi Başarı Oranı Nedir ?

Kişiden kişiye göre değişmekle beraber başarı oranı %90’ın üzerindedir. Diğer tedavi protokolleri ile desteklendiğinde bu oran daha da artırılabilir.

Kök Hücre Tedavisi Sonrası İyileşme Süreci ?

Donör alandan alınan doku örnekleri için yapılan bandaj bir sonraki gün çıkarılabilir. Kişi günlük hayatına devam edebilir. 1 hafta kadar antibiyotik kullanılmalıdır.

Kaynak: kök hücreli saç ekimi