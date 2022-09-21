Gelişen teknolojiyle birlikte web siteleri, markaların ürün tanıtım ve pazarlamasında büyük rol oynamaya başladı. Kurumsal web tasarım hizmetleri veren firmalar sayesinde, şirketler kurumsal kimliklerini daha net bir şekilde yansıtarak, müşterilerine daha iyi hizmet sunma imkânı yakaladılar. Web sitesi, şirketler için adeta bir kartvizit görevi görür. Kurumsal internet sitesi, firmanın imajını ve amacını çok iyi yansıtacak şekilde tasarlanmalıdır.

Web Sitesi Neden Gereklidir?

Web siteleri mağazaların vitrinlerine benzer. Nasıl ki mağazalar vitrinlerini müşterilerin dikkatini çekecek şekilde dekore ediyorsa, web siteleri de markaları ve ürünleri, ilgi odağı haline getirmek için tasarlanır. Kurumsal web tasarım, firmanın vizyonunu ve misyonunu yansıtarak, müşterilere güven vermenin yanı sıra, 24 saat bilgiye ve ürüne erişim olanağı sunar.

Kurulan firmanın büyümesi ve daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için web sitesi gereklidir. Ayrıca satışa sunduğunuz ürünleri, kurumsal web sitesi aracılığıyla sanal dünyaya taşıyarak, tanıtımını yapabilir ve satışını sağlayarak, daha yüksek kar elde edebilirsiniz. Günümüzde firmaların müşteri portföyünün büyük bir çoğunluğu, web siteleri aracılığıyla oluşur. Bu gibi sebeplere bağlı olarak, güvenilir bir web tasarım ajansı aracılığıyla, beklentilerinize ve markanıza uygun, kurumsal web sitesi tasarımı yaptırmak son derece gereklidir.

Kurumsal Web Tasarım Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Kurumsal web tasarım hizmetleri, özel sektörlerden kamu kurumlarına kadar birçok alanda hizmet vermektedir. Web siteleri, kamu kurumlarında bilgi vermek amacıyla kullanılırken, özel sektörlerde markaların tanıtımı ve pazarlanmasına aracılık eder. İnşaat, turizm, kişisel blog ve siteler, e-ticaret, gıda sektörü, perakende, ambalaj, taşımacılık, petrol, maden, sanayi, mobilya ve dekorasyon, tekstil, aydınlatma, beyaz eşya, teknoloji, restoran ve kafeler, hukuk, peyzaj, finans, tarım, gayrimenkul, otomotiv, mimarlık, ürün tanıtım siteleri, danışmanlık, belediyeler, sağlık ve hastaneler, fotoğraf ve eğitim gibi pek çok sektörde kurumsal web tasarım hizmeti kullanılır.

Kurumsal Web Tasarım WordPress Tabanlı Nasıl Yapılır?

WordPress Kurumsal web site tasarımı, en çok tercih edilen web tasarım hizmetleri arasında yerini alır. Ücretli ve ücretsiz platformlarıyla, müşterilere hazır içerik sunan bir sistemdir. Kodlamalara ve teknik detaylara gerek olmadan, firmaların kurumsal kimliklerine uygun web siteleri tasarlamalarına olanak sağlar. WordPress web sitesi, kullanıcılarına pek çok yönden avantaj sağlar. Ürün tanıtımı, blog veya e-ticaret hangisi olursa olsun, her standartta eklentileri ve hazır şablonlarıyla kolaylıkla web sitesi kurma imkanına sahiptir. WordPress tabanlı web tasarımını kendiniz yapabilirsiniz. Fakat bu işlemi bir web tasarımcı ile yaparak, sitenizin daha profesyonel görünmesini garantileyebilirsiniz. WordPress tabanlı kurumsal web sitesi oluşturulurken aşağıdaki adımlar izlenir.

Ne çeşit bir web sitesi kurulacağına karar verilir

İlk olarak ne amaçla site kurulmak istenildiğine karar verilir. E-ticaret, şirket profili, blog gibi kullanım alanları bunlara örnek gösterilebilir. Bu seçilen alanlara veya sektörlere göre tasarım yapılacağı için hedef doğru belirlenmeli ve tutarlı olunmalıdır.

Alan adı seçilir

Alan adı oluşturmak en dikkat edilmesi gereken konudur. Seçilen alan adı markayı ve ürünü temsil edeceği için çok dikkatli düşünülüp seçilmelidir. En önemli kriterler akılda kalıcı, dikkat çekici ve kolay olmasıdır.

Hosting sağlayıcısı seçilir

Hosting, web sitelerinin domain tanımlamalarını ve veri girişlerinin yapılmasını sağlayan, web sitesini yayına hazır hale getiren sistemdir.

Hosting sağlayıcı aracılığıyla WordPress kurulumu yapılır

Seçilen hosting hizmetinin kontrol panelinden, WordPress kısmını seçilerek kurulum gerçekleştirilir.

Tema oluşturulur

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra kurumsal kimliği uygun temalar oluşturulur. WordPress binlerce hazır temasıyla uğraştırmadan işinizi hayli kolaylaştırır.

Eklentiler yüklenir

Kurulan web sitesinin formatına göre, wooCommerce, w3 total cache, keyy two factor authentication, yoast seo gibi fonksiyonelliği arttırabilecek eklentiler yüklenir.

Bu adımlardan sonra site kullanılabilir hale gelir. Fakat web site kurulduktan sonra kitlenizi büyütmeli ve siteye trafik çekmelisiniz. Bu konuda kendi başınıza çalışmaktansa web tasarım firmaları ile çalışmanız tavsiye edilir.

Kurumsal Web Sitesi Tasarımında Hangi Hizmetler Sunulmaktadır?

Proje alanıyla ilgili araştırma yapılır ve ilerlenecek yola göre stratejiler belirlenir. Web tasarımına geçilmeden önce, markalar için piyasa araştırması ve rakip analizleri yapılarak, içerik planları kurgulanır.

Kurumsal kimliğe uygun sloganlar, SEO uyumlu içerikler ve tasarımlar planlanır.

Kurumsal web tasarım hizmetleri, profesyonel fotoğraf çekimleri ve doğru stock fotoğrafların teminini sağlayarak, web sitesini görsel açıdan zenginleştirir.

Profesyonel web tasarım görünümü sunmak için hem kolay hem de profesyonel kullanıcı arayüz tasarımı ve basit bir kullanıcı deneyimi sunar.

W3C (World Wide Web Consortium) standartlarına uygun kodlamalarla ve profesyonel kodlama ekibiyle, kusursuz bir sonuca ulaşma garantisi verir.

Yöneticilere özel kolay ve kullanışlı web yazılım altyapısı oluşturulmasını sağlar.

Kurulum süreci tamamlandıktan sonra kurum faaliyetine göre, aşağıdaki sunulan içerik özellikleri ile sitenin zengin ve fonksiyonel görünmesini sağlar.

Kurumsal tanıtımlar

Ürün ekleme özellikleri

Kategori sistemleri

Hizmet ekleme özellikleri

Teklif talep sistemleri

Bayilik listeleri

Fotoğraf ve video galerisi

E-ticaret yerleştirmesi

Üyelik sistemi ve paneli

SEO yönetimi

İnsan kaynakları ve iletişim

Haberler ve duyurular

Finansal veriler

Site içi arama motoru

Formlar

Sosyal medya yerleştirme

Google haritalar

Reklam alanları ve afiş tanıtımları

Profesyonel Web Tasarım ile Kurumsal Web Tasarım Arasındaki Farklar (tablo şeklinde)

Profesyonel web tasarım ve kurumsal web tasarım arasında, çok küçük teknik yöntemler haricinde büyük farklılıklar yoktur. Her ikisi de kusursuz hizmet odaklı çalışır. Aralarındaki bu farklar aşağıda bulunan tablodaki gibidir.

Profesyonel web tasarım Kurumsal web tasarım Site grafikleri, site menüleri, banner gibi birçok eklenti temel tasarım sürecinde oluşturulur. Kurumsal web site kurulduktan sonra da birçok eklenti eklenip, düzenlenebilir. Profesyonel web tasarımı genellikle mssql, oracle, acces veri tabanlarını kullanır. Kurumsal web tasarım WordPress, Wix ve jimdo tabanlı yapılır.

Kurumsal İnternet Sitesini En İyi Yapan Web Tasarım Firmaları Hangileridir?

Web-tasarimci .com

Web-tasarimci.com, internet sitesi tasarımı konusunda önde gelen firmalar arasında yerini alıyor. Kurulumunu yaptıkları kurumsal internet siteleri ile ihtiyacınıza ve beklentilerinize en uygun web sitesini, sizler için tasarlıyor. Web site kurumlarının yanı sıra, İOS ve Android uygulama geliştirmeleri, internet reklamları, grafik tasarım, Google SEO çalışmaları, sosyal medya yönetimi, yazılım geliştirme ve e-ticaret konularında da geniş kapsamlı hizmetler sunuyor. %100 müşteri memnuniyeti odaklı çalışan web tasarımcı firması, tasarım sürecinde ve sonrasında da müşterilerini yalnız bırakmayıp, her konuda yanlarında oluyor. Tasarladıkları web sitelerle kaliteli içerikler, ürün pazarlama ve satışları arttırma garantisi veriyor.

CEM YAVUZOĞLU: Kurumsal firmam için web sitesi yaptırmak isterken tavsiye üzerine web-tasarımcı.com ile çalışmaya karar verdim. Hayal ettiğimin çok ötesinde bir web sitesi teslim aldım. Uygun fiyatlara kalite içerik sundukları için ayrıca teşekkür ederim.

HANDE POLATLI: Kurumsal firmamızın web tasarımını ve sosyal medya yönetimini web-tasarımcı.com yapıyor. İşlerini titizlikle yürüttükleri için gözü kapalı güvenebiliyoruz. Sayelerinde satışlarımız arttı ve markamız büyüdü.

Faytonmedya .com

Faytonmedya, dijital dünyaya ayak uydurmak isteyen müşterilerine, kurumsal web tasarım hizmeti, e-ticaret, sosyal medya danışmanlığı ve SEO hizmetleri veren bir web tasarım firması. Yapımını üstlendikleri web tasarımları ve grafik tasarımlarıyla, sektörde adından sıkça söz ettirmekte. Web tasarım siteleri arasında hem güvenilir hem de kaliteli içerik üreterek, üst sıralarda kalmayı başarıyor.

FATİH YAPRAKLI: Real web tasarım ile çok uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Yönetimini üstlendiğim kurumsal firmanın tanıtımında büyük katkısı ve emeği var. Teşekkür ederim.

Webdizayn .org

Webdizayn .org sektörde 5 yılı aşkın süredir bulunan bir web tasarım firması. İnternet sitesi yaptırmak isteyen müşterilerine kurumsal web sitesi hizmetlerinin yanı sıra dijital pazarlama, drone çekimi, bakım ve güncelleme hizmetleri de sunmakta. Bu kadar kısa sürede sektörde yer edinmesinin arkasında, büyük emek ve yeniliği sürekli yakalaması yatıyor.

TARIK ÇAMLI: Ürünlerim satılır mı satılmaz mı kaygısıyla girdiğim e-ticaret işinde, büyük gelirler elde etmeme sağladığınız için teşekkür ederim.

Web Sitesi Yaptırdıktan Sonra Ne Gibi Kazançları Olur?

Web sitesi ürünlerinizi ve markanızı geniş kitlelere ulaştırıp, markanızın büyümesini sağlar.

Site 7/24 aktif olduğu için müşteriler her zaman firmanız hakkında bilgi sahibi olabilir ve alışveriş yapabilir.

Web siteniz sayesinde markanızı ve ürünlerinizi tanıtabilir ve istediğiniz gibi reklam verebilirsiniz.

Ürünlerinizin reklamını, klasik tanıtım yöntemlerinin aksine çok geniş kitlelere uygun fiyatlarla yapmanızı sağlar.

Dijital pazara açılarak, rakiplerinizin önüne geçmenizin ve yüksek miktarda gelir elde etmenizin önünü açar.

Web sitesini sürekli güncelleyerek ürünleriniz veya içerikleriniz hakkında yeni bilgiler ekleyebilir, bu sayede ürünlerinizi ilgi odağı haline getirebilirsiniz.

Web Tasarım Fiyatları Neye Göre Değişkenlik Gösterir?

Web tasarım fiyatları, web sitelerinin türlerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Kişisel blog gibi bilgi içeren web siteleriyle, e-ticaret sitelerinin fiyatları birbirinden farklıdır. Web sitesinin kurulumunda kullanılan altyapılar ve yazılım teknolojisi de fiyatı etkileyen faktörlerdendir. Sıfırdan bir web sitesi kurmak biraz daha maliyetli olurken, hali hazırda bir web sitesini güncelleyip fonksiyonel hale getirmek, daha uygun fiyatlı olur. Web sitesine eklemek istediğiniz ödeme ağları, iş ortakları, sosyal medya entegrasyonları ve dil sayısı gibi karmaşık eklentiler de maliyeti yükseltir. Tek sayfalı web siteleri ile kurumsal web siteleri arasında bariz bir fiyat farkı vardır. Sayfa sayısının artması, tasarım fiyatlarını da otomatik olarak etkiler.

Sıkça Sorulan Sorular

Kurumsal web sitesi nedir?

Kurumsal web sitesi, büyük veya küçük ölçekli firmaların ürünlerini ve markalarını, sanal dünyada tanıtmalarını veya satışını yapmalarını sağlayan, sanal bir pazarlama aracıdır. Kurumsal web sitesi, firma sahiplerine çok büyük avantajlar sağlar. Şirketler web tasarım firmaları yardımıyla, kurumsal bir web sitesi oluşturarak markalarını büyütüp, dijital pazara açılma imkânı elde edebilirler. Günümüzde web sitesi bulunmayan bir firma, rakiplerinden her zaman bir adım geride kalır.

Kurumsal web sitesi tasarımı nasıl olmalı?

Kurumsal web sitesi tasarlarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Seçilen alan adı içerikle uyumlu olmalıdır. Web sitesinin içeriği anlaşılabilir ve geniş olmalıdır.

Logo, görseller, grafikler, arka plan ve yazı fontu birbiriyle uyumlu ve göz yormayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Menü ve kategoriler ziyaretçilerin kolayca erişebileceği şekilde olmalıdır. İyi bir kullanıcı deneyimi için kolay bir arayüz tercih edilmelidir.

Web sitesin kaydı arama motorlarına yapılmış olmalıdır. Aksi takdirde siteniz tamamen görünmez olur.

Web tasarımının amacı nedir?

Web tasarımının amacı, sanal dünyada yer almak isteyen firmaların, adını duyurmalarını sağlamaktır. Değişen ve gelişen dünya düzeniyle birlikte, birçok işlem internet üzerinden yapılır hale geldi. Web tasarım hizmetleri ile firmalar ürünlerini dijital ortamda tanıtıp, satışlarını gerçekleştirebiliyor. Bu sayede daha az maliyetle yüksek kar elde etmek, artık daha kolay hale geliyor.



